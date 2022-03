Uno de los detenidos por el ataque al despacho de CFK cobra un plan social del Estado

Oscar Santillán fue protagonista de actos violentos el 10 de marzo durante las protestas por el acuerdo entre el Gobierno y el FMI que se trataba en el Congreso

Oscar Santillán, el primer detenido por los incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación mientras se discutía el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional, cobra un plan social, el Potenciar Trabajo. Son 33.000 pesos mensuales que todos los meses deriva a su cuenta del Banco Nación el ministerio de Desarrollo Social.

Santillán fue el primer referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Histórico en ser apresado por la Policía de la Ciudad después de quemar contenedores de basura en las inmediaciones del palacio legislativo y de arrojar piedras, tal como lo demuestran las filmaciones y las fotos que obran en la causa.

La información incontrastable surge del “acta de audiencia” del 12 de marzo pasado que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Oscar Santillán percibe 33.000 pesos mensuales a través del Programa Potenciar Trabajo que depende del ministerio de Desarrollo Social de la Nación

En el acto de declaración indagatoria, se le hizo saber que se le imputaban los presuntos delitos de “Daños (agravado por el fin) - Código Penal, 184 inc. 5 - Daños (agravado por el objeto) - Código Penal, 186 inc. 1 - Incendio, explosión e inundación con peligro común para los bienes, 237 - Atentado contra la autoridad, 238 inc. 2 - Atentado contra la autoridad agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas”.

Según el acta al que accedió Infobae, el militante del MTR Histórico es asistido por la letrada María del Rosario Fernández, integrante de la Asociación Gremial de Abogados cuyas cabezas más visibles son los ex montoneros Roberto Perdía y Eduardo “Negro” Soares, los mismos que patrocinan a un grupo de mapuches acusados de actos violentos en la Patagonia y a los usurpadores de la mega toma de Guernica.

Los beneficios adquiridos a través del Potenciar Trabajo surgen de los datos brindados por el mismo detenido y de las pruebas del expediente.

Estudios: Secundario incompleto

Ocupación: Trabaja en Cooperativa Potenciar Trabajo (plan social).

Ingresos: $ 33.000 (potenciar trabajo). Por la otra actividad promedio de $ 400 diarios.

En cuanto a su “otra ocupación”, Santillán, alias “Cachilo”, explicó que “es artista callejero (toca la guitarra y canta). Suele realizar esta actividad en Florida entre Corrientes y Sarmiento”.

Así el ministerio Público Fiscal de CABA comparó las fotos para determinar que Oscar Santillán era el mismo que fue fotografiado durante los incidentes

La esposa de Santillán, Mirian Segovia, también es beneficiaria de un plan social. Así consta en la causa. La abogada Fernández, aún sin éxito, le solicitó a la fiscalía que se le reintegre a ella la mayoría de los “objetos” que la policía le secuestro al momento de la detención; esto es “documento nacional de identidad de su señora, dos tarjetas de plan social y de asignación familiar a nombre de su señora y el dinero que poseía”.

El Plan Potenciar trabajo y la Tarjeta Alimentar son dos de los planes sociales más importantes que dependen del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Juan Zabaleta.

Movimientos como el MTR y de izquierda, entre ellos el Polo Obrero, reclaman que se abra a más beneficiarios o que se universalicen. Es uno de los reclamos por los cuales la Unidad Piquetera acampó ayer sobre la Avenida 9 de Julio.

Según la página oficial Argentina.gob.ar el Potenciar Trabajo “es el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local” que unifica “a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa” y tiene como objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales (…) con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Cómo contraprestación, el Estado, a través de Desarrollo Social obliga a los beneficiarios a desarrollar una actividad “socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa”.

Oscar Santillán al momento de ser detenido por la Policía de la Ciudad

Arrojar piedras contra el parlamento o prender fuego tachos de basura u otros actos de violencia no están contemplados en la tarea a desarrollar.

Para la justicia contravencional porteña está probado que Santillán realizaba esa actividad delictiva el 10 de marzo pasado mientras protestaba contra el acuerdo con el FMI.

En el expediente hay constancias que demostraría su activa participación en el Movimiento Teresa Rodríguez Histórico y la intervención que tuvo el día previo a la marcha que terminó con graves incidentes. Según pudo saber este medio, esos datos surgen de los mensajes de texto y de voz entre Santillán y más de 200 integrantes del grupo de WhatsApp denominado “MTR Histórico MG”.

Durante la marcha, atacaron a pedradas el despacho de Cristina Kirchner (Foto: Nicolás Stulberg)

En la misma acta en que se aclara que el militante social de 54 años cobra del Estado un plan social se asegura que “siendo aproximadamente las 16:00 horas, en Avenida de Mayo al 1212 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Oscar Ramón Santillán arrojó elementos contundentes contra el personal de la Policía de la Ciudad. Dicho accionar fue detectado por el Oficial Mayor LP 75316, quien cumplía servicios en el Grupo de Acción Motorizada (GAM) asignado en el Congreso de la Nación, procediendo a la detención del nombrado” y que el mismo Santillán “en un horario y lugar a determinar, arrojó sobre un contenedor color verde propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, papeles que generaron sustancialmente la propagación del fuego, generando daños sobre el mismo”, tal como lo demuestran las imágenes.

Santillán, por consejo de su abogada, se negó a declarar.

Para acreditar de manera fehaciente que el detenido fuese el mismo que el registrado por las cámaras de TV, las de seguridad del Gobierno de la Ciudad y de las fotos, los peritos realizaron un “Cotejo de Morfología Facial Forense” que también fue incorporado al expediente.





SEGUIR LEYENDO: