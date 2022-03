La explicación de Romero, el veterinario de Dylan, sobre el adiestrador designado en el Ministerio de Seguridad

El doctor Juan Enrique Romero junto a Dylan y Prócer, los perros del presidente Alberto Fernández

“Es un tipo que sabe lo que hace” , aclaró el doctor veterinario Juan Enrique Romero, en diálogo con Infobae, consultado por la polémica que se desató en torno a la designación de Ariel Zapata en un área del Ministerio de Seguridad. Este sábado se conoció un llamativo descargo del Gobierno, a través de la cuenta de Instagram de Dylan, en el que desmienten que el perro del presidente Alberto Fernández haya tenido un adiestrador.

Zapata, según el descargo de la Casa Rosada, sólo fue consultado en una oportunidad por el doctor Romero sobre la relación de Dylan con su hijo, Prócer. “Él parte de mi equipo de trabajo, así como tengo alguien que se dedica a temas cardiológicos, cuando tengo una cuestión de adiestramiento, tengo Ariel que es el jefe de la Escuela universitaria de Adiestradores”, explicó Romero.

El veterinario resaltó que Zapata es un profesional que “sabe lo que hace” y, por eso, lo consultó sobre cómo resolver la relación entre los dos canes del Presidente. “Cuando hay dos machos que conviven y pelean por la jerarquía, hay una serie de ejercicios que se hacen para adiestrarlos y que se lleven mejor o se pelen lo menos posible. Se hace con trabajo de adiestramiento, es un trabajo educador”, agregó.

Romero fue convocado para cuidar de los dos perros del Presidente en los inicios del 2020. Se trata de su tercera experiencia con canes presidenciales, ya que en la década del ‘80 atendió a un perro de Raúl Alfonsín y en los ‘90 se ocupó de la salud de los de Carlos Menem.

La polémica se generó cuando se conoció este viernes el nombramiento de Zapata en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 228/2022 del Ministerio de Seguridad, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro Aníbal Fernández. El supuesto adiestrador de Dylan reemplazó a Juan Manuel Scanga y tiene bajo su órbita la Dirección de Cinotecnia, área que entrena a perros para participar de operativos y otras tareas de seguridad como la detección de drogas y explosivos en aeropuertos. No es la primera vez que ocupará ese cargo: ya cumplió funciones similares en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Sergio Berni. En su perfil de Linkedin se presenta como Jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA desde 2004.

El diputado nacional Diego Santilli fue uno de los dirigentes que ironizó con la noticia con un posteo en redes sociales luego de que los periodistas Luis Gasulla y Federico Tejeiro informaran la designación en el portal periodismoypunto.

Sin embargo, en la cuenta de Instagram de Dylan aseguraron que sólo una vez tuvo contacto con el animal y, además, aprovecharon para criticar a los medios de comunicación.

“Vi que decían que nombraron a ‘mi adiestrador’ en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no. Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor. Yo nunca fui adiestrado”, aseguraron en el posteo junto a una foto del perro con lentes y leyendo el diario.

Además, agregaron: “Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice ‘quedate’. Pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo”.

Ante la consulta de Infobae, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió su decisión: “Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él”.

“Yo conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor”, reiteró.

