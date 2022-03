El adiestrador de Dylan, el perro del Presidente, fue designado con un cargo en el Ministerio de Seguridad

Ariel Zapata, adiestrador de Dylan, fue designado a principios de 2022 en un cargo en el Ministerio de Seguridad

Ariel Zapata, adiestrador de Dylan, el perro del presidente Alberto Fernández, fue designado a principios de 2022 como Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo. Su nombramiento fue oficializado ayer en el Boletín Oficial a través de la decisión administrativa 228/2022 del Ministerio de Seguridad, firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro Aníbal Fernández.

Zapata reemplazó a Juan Manuel Scanga y tiene bajo su órbita la Dirección de Cinotecnia, área que entrena a perros para participar de operativos y otras tareas de seguridad como la detección de drogas y explosivos en aeropuertos. No es la primera vez que ocupará ese cargo: ya cumplió funciones similares en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción de Sergio Berni. En su perfil de Linkedin se presenta como Jefe de Instructores de la Escuela de Adiestramiento Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA desde 2004.

La elección de Zapata, entrenador personal de Dylan, generó polémica. El diputado nacional Diego Santilli fue uno de los dirigentes que ironizó con la noticia con un posteo en redes sociales luego de que los periodistas Luis Gasulla y Federico Tejeiro informaran la designación en el portal periodismoypunto.

Ante la consulta de Infobae, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió su decisión: “ Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él ”.

“ Yo conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor ”, reiteró.

Aníbal Fernández. Esta semana viajó a Europa porque fue designado al frente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior

Zapata ya fue protagonista de otra polémica en plena pandemia. El adiestrador quedó bajo la lupa de la Justicia porque su nombre apareció en los listados de ingreso a la Quinta de Olivos durante los meses en que la circulación estaba restringida por la pandemia de coronavirus. El especialista reconoció públicamente que fue convocado por el doctor Juan Enrique Romero, veterinario, para que trabajara con Dylan porque se peleaba a menudo con otros perros que viven en la residencia oficial.

La designación publicada esta semana en el Boletín Oficial asegura: “Resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de director/a de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad”.

