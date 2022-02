Alberto Fernández: “No hay peor suerte para un país que estar endeudado con el FMI”

Alberto Fernández en Catamarca

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves en Catamarca un acto por el 76° aniversario de la primera victoria electoral del general Juan Domingo Perón y aseguró que “no hay peor suerte para un país que estar endeudado con el FMI”

“Ahora nos queda el último gran desafío que tenemos por terminar, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Créanmelo, no hay peor suerte para un país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional ”, resaltó Fernández mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, termina de acordar los detalles del entendimiento que la próxima semana deberá ser enviado al Congreso Nacional para su aprobación.

Sin embargo, el Presidente no remarcó en más de una oportunidad que fue el gobierno de Mauricio Macri quien contrajo la deuda de USD 44 mil millones. “ Entendamos bien quiénes son los responsables de este presente, porque no ha sido este gobierno . Nuestro gobierno lo que hizo fue decirle al Fondo: ‘No me des más plata, no quiero que me des lo que falta, dejá de endeudarme’”.

Y agregó: “Lo que estamos haciendo hace dos años es negociando cabalmente con el Fondo para tratar de preservar aquello a lo que me comprometí con ustedes: garantizar que el acuerdo con el Fondo no traiga más desgracias para el pueblo argentino”, subrayó.

Alberto Fernández en Catamarca

En ese marco, el jefe de Estado puntualizó: “Les digo a todos y a quien quiera escucharme que el acuerdo con el Fondo no reforma el sistema jubilatorio, no cambia el sistema legal del trabajo, no hay ningún tipo de flexibilidad para el trabajo ”.

“El acuerdo con el Fondo no trae tarifazos bajo su brazo . El acuerdo con el Fondo es un acuerdo con el Fondo, pero nosotros no nos vamos a resignar. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir produciendo, vamos a seguir haciendo república, vamos a seguir llevando educación a cada rincón de la Argentina”, continuó.

Al participar del acto en conmemoración del primer triunfo electoral de Perón, el Presidente aseguró que “las disyuntivas de 1946 no eran muy distintas a las de hoy”, al recordar que “los argentinos de entonces tenían que resolver si Argentina seguía siendo ese granero del mundo que le daba comida al mundo central, o si decidía industrializarse y desarrollarse”. ”La consigna era Braden o Perón. No era muy distinto a la consigna del presente”, expresó Fernández, y advirtió que la Argentina está dividida entre quienes apuestan por una “patria justa, libre y soberana” y los que “se conforman con rendirle cuentas al poder mundial”.

Fernández participó del acto junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad), Jorge Taiana (Defensa), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); Juan Zabaleta (Desarrollo Social); el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, entre otros.

El 24 de febrero de 1946 se celebraron las elecciones presidenciales que tuvieron como ganador con el 53% de los votos al entonces coronel Juan Domingo Perón, que compartía fórmula con el dirigente radical Hortensio Quijano.

