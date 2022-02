Juan Cabandié explicará en el Senado las acciones del Gobierno en el desastre por los incendios que arrasan Corrientes

(Ministerio de Ambiente)

Tras la convocatoria del los senadores de la comisión de Medio Ambiente de Juntos por el Cambio al ministro Juan Cabandié, a exponer frente a sus miembros sobre el manejo de los incendios que arrasan sobre Corrientes hace un mes y medio, en el entorno del titular de la cartera confirmaron anoche que asistirá esta tarde a la Cámara alta para rendir cuentas sobre la actuación de la Nación en el desastre que provocó fuertes pérdidas naturales y económicas -con más de 800.000 hectáreas devastadas- y que desencadenó, también, una fuerte pelea entre el Gobierno y la provincia que comanda el opositor radical Gustavo Valdés.

Hasta ayer había dudas sobre la asistencia del ministro a la comisión del Senado, que pasó el martes en Corrientes para seguir de cerca las acciones para paliar la emergencia ígnea, por primera vez junto al gobierno local. El viernes ya había viajado a la base operativa de San Miguel y había sobrevolado las zonas afectadas, pero no se había encontrado con las autoridades correntinas.

Recién ayer se encontró con el gobernador, luego de los cruces de las últimas semanas por las acusaciones de la administración provincial sobre la “falta de asistencia” nacional y los contraataques que llegaban desde Buenos Aires, donde endilgaron a las autoridades locales la responsabilidad por “imprevisión”, y acusaron a productores por supuestos atentados intencionales para incendiar los campos. De hecho, hicieron una denuncia ante la Justicia.

La visita se confirmó ayer a última hora y en el Senado aún había revuelo por la conformación de la Comisión de Medio Ambiente, la primera en armarse para el período de sesiones ordinarias, luego de un mes y medio de parálisis. También será pionera en reunirse de manera presencial después de dos años, por los estrictos protocolos por la pandemia, que a ojos de la oposición se extendieron excesivamente.

El Senado estuvo “planchado” desde diciembre a pesar del llamado a Extraordinarias que dispuso el Ejecutivo. Por los desacuerdos entre el oficialismo y la oposición, y, principalmente, por falta de voluntad de Cristina Kirchner, no se conformó ninguna comisión, excepto la de Presupuesto y, en los últimos días, la de Ambiente, justamente a raíz de la inesperada visita del titular de la cartera que interviene, entre rencillas públicas con Valdés, en el polémico desastre del fuego.

Cabandié se acercó al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, a pesar de los fuertes cuestionamientos mutuos de los últimos días

Ayer había revuelo en la Cámara alta por la visita del ministro, que llegará fuertemente cuestionado, tanto en la oposición como en las filas propias, por su accionar durante el último mes y medio frente al caos de la provincia mesopotámica. Cuenta, sin embargo, con el apoyo del presidente Alberto Fernández, que lo defendió en público como en privado. Hasta ayer, en Gobierno desestimaron las versiones sobre su salida del Gabinete.

Los senadores de Juntos por el Cambio que hicieron la convocatoria la semana pasada recibieron una confirmación extraoficial sobre la aceptación por parte de Cabandié, pero no tuvieron hasta el cierre de esta edición una comunicación certera. De todas formas, creen que asistirá: anteayer el Senado publicó en su agenda la reunión con el horario de reunión, donde figuraba el nombre del ministro, y hasta anoche preparaban las preguntas. Gladys González (Pro-Buenos Aires), hasta el año pasado presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable -ya se acordó que continuará este año, pero su rol se formalizará mañana- tendrá la batuta en el cuestionario por el alcance de las acciones del Gobierno, junto a legisladores opositores por Corrientes.

En tanto, Cabandié asistirá acompañado por su gabinete, que estuvo encargado de seguir el devenir de los incendios desde el final de enero y le preparó un pormenorizado informe a los fines de la presentación. Lo recibirán senadores propios, entre ellos, el camporista Mariano Recalde -en su entorno aseguraron que “seguramente” esté presente-, las legisladores cercanas a Cristina Kirchner, Silvina Marcela García Larraburu, Eugenia Duré y Ana María Ianni (Santa Cruz); y sus pares Guillermo Mario Snopek (Jujuy); y Antonio José Rodas (Chaco), los últimos cinco miembros de la comisión ambiental.

Se espera que el ministro haga una revisión pormenorizada de las acciones de su cartera en el combate del fuego y se defienda de las acusaciones del gobierno correntino y de la oposición, que en los últimos días hicieron escalar la presión al máximo, al apuntar a la Nación por la falta de recursos y de reacción a tiempo frente a los reclamos de la provincia afectada. El lunes, el Presidente salió a defender la respuesta nacional y dijo que se había hecho todo lo posible. También reaccionó ante las críticas al remarcar que las intervenciones con aviones hidrantes y brigadistas se hicieron, pero no se “publicitaron por Twitter”.

Alberto Fernández no descarta viajar a la zona del caos, pero por ahora en el Gobierno no confirmó si efectivamente lo hará. En la Casa Rosada esperan que la catástrofe sea controlada en los próximos días, también gracias a la llegada de la lluvia, y el tema empiece a desactivarse en la agenda pública, además, a partir de la exposición de Cabandié. Por estas horas, la principal preocupación del primer mandatario es la aprobación del acuerdo con el FMI para poder presentar el proyecto de endeudamiento con sus respectivos anexos en el Congreso el viernes, y darle sanción completa antes del 22 de marzo, cuando vence el pago de 2800 millones de dólares que el Banco Central no puede afrontar con su caudal de reservas actuales. Por lo pronto, el jefe de Estado tiene previsto quedarse hoy en Buenos Aires, donde visitará Ciudad Universitaria para anunciar una inversión en ciencia junto a Daniel Filmus.

La jornada de hoy, después de un fin de semana donde los incendios en Corrientes se transformaron en el principal tema de la agenda pública, promete cruces. Aunque anoche una alta fuente del bloque opositor en el Senado oposición estimaba que la mayor parte de la intervención estará a cargo del ministro y no tanto de los senadores del Frente de Todos, debido la gravedad del tema, y por las miradas de desaprobación sobre Cabandié en el propio oficialismo. “No creemos que lo vayan a salir a bancar. Van a estar, pero lo van a dejar solo para que se haga cargo”, aventuraron cerca de un legislador.

