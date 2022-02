Incendios en Corrientes: en plena catástrofe, reapareció Sergio Bergman y criticó al Gobierno

El ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, criticó al gobierno por su manejo del fuego.

En medio de la catástrofe provocada por el incendio de Corrientes, el ex ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman reapareció hoy con críticas al gobierno nacional por el manejo del fuego que desplegó para frenar las llamas en esa provincia. También, se refirió a la polémica que tuvo que enfrentar durante su gestión cuando fue fotografiado en un evento: “No me disfracé de árbol, pero me convirtieron en un meme y sufrí bullying digital”.

En una entrevista con Romina Manguel, en el programa “No dejes para mañana”, de Radio Con Vos, Bergman aseguró que la actual gestión tomó la decisión de pasar la función del manejo del fuego desde la órbita de la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Medio Ambiente debido a que esa decisión implicó concentrar en un organismo que, al gestionar las problemáticas ecológicas, “no tiene los fierros ni los recursos” para atender un drama como el que ocurre en Corrientes, una provincia que tiene ya el 10 por ciento de su territorio consumido por incendios forestales.

“El gobierno actual al asumir desmanteló lo que habíamos construído”, afirmó el funcionario y puso como ejemplo la creación, por ley, del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos (Sinegir) que reunía los recursos materiales y humanos para atender incendios forestales e inundaciones. “Se había convocado a todos los ministerios y, con un fideicomiso intangible, se convocaba a los ministerios de Defensa Seguridad, Ambiente, Salud, Desarrollo Social, Defensa Civil, las provincias y municipios y todo un protocolo de acción, además de crear un sistema de alerta temprana”.

En ese contexto -y tras dos años en silencio público- respondió las críticas que él, como funcionario, tuvo durante sus años al frente de la cartera de ambiente. “Me transformé en un meme o en bullyng digital, pero acá hay mucho trabajo que se malogró porque los gobierno cambian y las políticas no se sostienen. Lo que digo es que no hay posibilidad de que un solo Ministerio atienda la complejidad y la magnitud de esto”.

“En el 2020 se le devolvió a Medio Ambiente el manejo de fuego, pero creo que estructuralmente es un error. Si hubieran tenido mejores articulaciones y herramientas se hubieran atendido las alertas tempranas, pero en un gobierno que no tiene unidad de criterio para muchos temas tampoco tiene unidad para articular ante estas situaciones”, afirmó Bergman, en la entrevista radial. Y recordó que “cuando a mí me tocó responder, cuando era ministro, fui a dar todas las respuestas, como cuando ocurrieron los incendios de La Pampa: podría haber endosado la responsabilidad (al entonces gobernador) Verna, pero no lo hice”.

“Tenemos una responsabilidad por el rol que asumimos pero también por los compromisos de que este tipo de problemáticas son políticas de Estado, no de un gobierno o de un partido. Todos tenemos que aportar para resolver estructuralmente un problema que tiene un problema de diseño y de gestión. No es el momento para profundizar la grieta o de confrontar, tenemos que entre todos aportar”, manifestó.

En cuanto a la discusión sobre las responsabilidades jurisdiccionales, el rabino Bergman indicó que “hay un ley que lo regula y establece que cuando hay un incendio hay tres fases”. “La fase 1 es de origen local, municipios o parques nacionales locales. La fase 2 es provincial. Cuando ninguno de ellos pueden manejarlo, la fase 3, que es de emergencia, indica que el gobierno Nacional tiene que poner a disposición todos los recursos que tengan para articular la ayuda cuando se despliega un incendio forestal fase 3″, enfatizó. Y aclaró: “Depende de la jurisdicción cuando lo puede manejar, cuando ya no lo puede manejar, automáticamente la ley obliga a la jurisdicción subsecuente. Acá Nación tiene la obligación por ley de actuar”.

La foto que marcó su gestión

“Yo en ningún momento me disfracé de árbol”, respondió el funcionario cuando se le preguntó en la entrevista sobre el episodio que vivió en 2018, cuando fue fotografiado con un delantal que lo mimetizaba con un jardín vertical. Te ponían un delantal y yo me lo puse. Si yo iba a medir las consecuencias de eso....”, afirmó Bergman, pero resaltó: “Si lo único que tienen para decir de mí es eso, yo tengo que estar agradecido en la política argentina”.

En medio de la defensa de su gestión, Bergman rescató que Macri “fue el primero en poner a Ambiente al nivel de ministerio, después fue un error bajarlo a categoría de secretaría, junto con Salud y Cultura. Las políticas de estado que Mauricio implementó en materia ambiental, estuvieron mas orientadas en su prioridad en los acuerdos globales, que permitieron firmar el acuerdo de París, ser aceptada en OCDE, ingresar a los mercados globales. Los estándares ambientales empiezan a ser barrearas paraarancelarias”.

