Sergio Massa dijo que no recibió ninguna indicación de Cristina Kirchner para beneficiar a Lázaro Báez

Captura de pantalla de la declaración de Sergio Massa en el juicio obra pública a CFK

Sergio Massa, uno de los ex jefes de Gabinete durante el kirchnerismo y actual presidente de la Cámara de Diputados, declaró esta mañana como testigo en el juicio oral que se sigue contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, varios de sus ex funcionarios en Planificación y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa que investiga si existió un direccionamiento en favor del dueño de “Austral Construcciones” en la concesión de obra pública en Santa Cruz. Cuando le preguntaron puntualmente si había recibido ordenes para beneficiar a Báez, Massa respondió: “Si hubiese recibido una instrucción, la hubiera denunciado”.

“Al señor Lázaro Báez, ¿lo conoció? “, le preguntó el fiscal Diego Luciani. “No recuerdo haber compartido ninguna situación con él. Obviamente leo los diarios, sé de quién se trata. Desde ya puedo asegurarle que no tuve en el ejercicio de mi función ninguna reunión con él”, respondió. “¿Sabe si Cristina Kirchner o Néstor Kirchner celebraron algún tipo de operación comercial con Báez, sus hijos, sus empresas.. ?”, insistió el fiscal. “No conozco”. “¿Tiene conocimiento de cómo se llevaban a cabo los procesos licitatorios para seleccionar a los contratistas en Santa cruz?”, volvió a preguntar. “No era mi competencia, no tengo ni idea” fue la respuesta.

Aquí se analizan presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellas los fondos con sobreprecios para proyectos viales que no se terminaron y se pagaron en su totalidad. Hay 13 acusados en el banquillo. Además de Cristina Kirchner y Báez están imputados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, que estuvo a cargo de la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal.

Apenas unos minutos después de las 9.30, el Tribunal Oral Federal 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dieron inicio a la audiencia. A diferencia de los otros ex jefes de Gabinete pedidos como testigos por CFK, Massa decidió declarar frente al tribunal vía zoom. No pisó Comodoro Py. Su testimonio lo dio desde su despacho en la Cámara de Diputados y la imagen lo mostraba detrás del escritorio, con la bandera argentina atrás de su silla.

Cuando le preguntaron por la lista de acusados, Massa dijo que no tenía “ninguna objeción” con ninguno ni tampoco un interés en el resultado del juicio. Tras dar sus datos personales, la declaración arrancó con las preguntas de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, quien le consultó qué participación le correspondía a la jefatura de Gabinete en la elaboración de la ley de presupuesto. En el caso de Massa fue en 2008. El diputado respondió en general y dio como ejemplo cómo se solicita el presupuesto del Poder Judicial o se amplían las partidas por los aumentos de sueldo por paritarias.

“Todos los incrementos presupuestarios que se dieron por DNU fueron convalidados por la comisión de DNU del Congreso. Lo que sucede es que ese incremento se produce porque la previsión del Estado se quedó corto y requiere ser ingresado al presupuesto nacional a través de algo más que una decisión administrativa. Distinto es un incremento de partidas”, señaló

Tal como viene haciendo Beraldi en cada audiencia, el abogado preguntó si había recibido alguna indicación de la ex presidenta para cambiar partidas en beneficio de alguna provincia. “No, no recibí”, contestó. “Pero además me gustaría hacerle una aclaración. El plan de metas físicas lo puede proponer el Ejecutivo pero lo define el Congreso nacional. Ahí además juega mucho el tema de la influencia de las provincias en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, el peso de los bloques... Le voy a poner un ejemplo que me tocó en el presupuesto 2021, que hoy está prorrogado porque además el Congreso tiene la facultad de rechazarlo como sucedió con el 2022. En 2020 el Ejecutivo propone una serie de iniciativas y obras y casi el 40 por ciento del presupuesto fue modificado en el Congreso porque cada legislador pelea por recursos para su provincia lo cual es lógico”.

Imagen de archivo: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández y Sergio Massa, tras la jura de éste último al cargo de jefe de Gabinete, el 23 de julio de 2008.

Después fue interrogado por el abogado Juan Villanueva, defensor de Lázaro Báez, en donde las preguntas se dieron sobre cómo se deciden las obras. Massa insistió en explicar cómo los legisladores “pelean” por sus obras en cada provincia y cómo se generan as discusiones entre Ejecutivos nacionales, provinciales y hasta municipales. Y subrayó que las cuentas de inversión en su gestión fueron aprobados por oficialismo y oposición.

“El jefe de Gabinete es el ministro de las malas noticias. Cuando los ministros tienen buenas noticias llaman directo al presidente. Siempre aparece la idea de la insatisfacción de las partidas de la jefatura de Gabinete”, dijo al pasar Massa respondiendo preguntas de la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Todos esperaban el interrogatorio del fiscal Luciani, que apenas hizo la primera pregunta sobre las instrucciones de la presidencia ya fue objetada por las defensas. “No tengo problema en responderla”, dijo Massa. “El presidente de la Nación lo que fija son metas macro. No interviene en la cuestión micro”, dijo. Según detalló, el ministro de Economía y el presidente fijan el programa para el año siguiente y después empiezan los debate internos de cada área sobre cómo conseguirlo.

El interrogatorio apuntó a saber qué documentación le era acercada a la presidencia cuando se firmaba el Presupuesto. “Las planillas tienen letras muy chiquititas. Lo que le debe llevar el secretario Legal y Técnico es el mensaje de elevación y el decreto de giro”, dijo Massa.

Alberto Fernández y el fiscal del caso de la obra pública

La semana pasada se había dado un fuerte cruce entre el fiscal y el presidente Alberto Fernández sobre los datos de una de esas planillas. “No me pida que lo recuerde”, se atajó Massa. Le exhibieron entonces una planilla y el ex funcionario respondió sobre el detalle de “las metas físicas” que ahí se mencionaban y las fuentes de financiamiento. “Excelente”, “muy claro, doctor”, le dijo el fiscal.

Cuando Luciani le pidió al testigo sobre diferencias en las planillas, las defensas se opusieron al interrogatorio por entender que era un adelanto de alegato. “Es cierto que Massa había dicho que desconocía las preguntas micro, teniendo en cuenta que esto fue contestado por el Presidente de la República, el diputado Massa puede dar una explicación a la pregunta del fiscal”, dijo el presidente Gorini.

“La verdad no conozco en detalle. Tendría que mirar el expediente. No conozco exactamente en detalle por qué aparece una u otra referencia. No lo puedo ayudar al fiscal en esta pregunta”, respondió Massa. Cuando el fiscal quiso saber por qué en las planillas no aparecen los valores de la adjudicación, Massa respondió: “eso se lo debiera explicar la Oficina Nacional de Presupuesto que es la que confecciono la planilla para el Congreso”.

La fiscalía insistió en saber cómo se definían la asignación de obras a cada provincia, y Massa repitió: “ahí hay una cuestión política que tiene que ver con cada gobernador, cada intendente, cada senador, cada diputado pulseando, empujando a su universidad, a su obra. hay alguna parámetro objetivo. Siempre aparece el volumen territorial. La provincia de Buenos Aries que es muy grande tiene un porcentaje más grande que Jujuy que es mas chiquita”.

Fue consultado por un decreto que él había rubricado en donde se asignaron funciones a la Dirección Nacional de Vialidad y le preguntaron si había tenido reuniones con la presidenta, el ministro De Vido o el ex secretario José López, pero Massa aseguró no recordarlo.

“Cada provincia tiene su organismo de control y cada municipio también”, resaltó en otro tramo de su exposición. En algunos momentos, el testigo fue el encargado de responder las preguntas que los abogados se oponían antes de que el tribunal lo habilitara o incluso pedirle disculpas a los defensores por no haber visto sus oposiciones.

Sobre el final, cuando Luciani le preguntó cómo se financiaron las obras que fueron objeto de la causa, Massa dijo que no recordaba “Hay tres fondos. Tesoro, fondo con afectación especifica y financiamiento internacional”, explicó. La declaración finalizó a las 11.40.

El juicio seguirá mañana a las 9.30 con la declaración de Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que tuvo a su cargo la investigación sobre las empresas de Báez. La testimonial de Mecikovsky será controvertida -fue denunciado en causas de haber ayudado desde su cargo durante el gobierno de Mauricio Macri a perseguir a opositores- y puede durar más de una jornada.

El listado seguirá con Martín Cergneux, ex funcionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz, el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hicieron peritaje que concluyó que en cinco obras de Báez hubo irregularidades. La declaración de Iguacel, ex ministro de Energía y actual intendente de Capitán Sarmiento, es una de las más esperadas por las defensas: como primer titular de Vialidad durante el gobierno de Macri, Iguacel fue quien presentó en 2016 la denuncia que originó la causa que se está juzgando.´