Incendios en Corrientes: tras los cruces, Gustavo Valdés y Juan Cabandié se mostraron juntos

Cabandié y Valdés se reunieron en San Alfonso

Luego de que protagonizaran varios cruces, que derivaron en una relación demasiado tensa, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, se mostraron juntos en la provincia que se encuentra arrasada por los incendios.

“Junto al gobernador de Corrientes, @gustavovaldesok, e @inesbarboza, del @MindefArg, continuamos coordinando las acciones de combate del fuego en la provincia” , manifestó el Ministro en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

El encuentro entre ambos se dio en San Alonso, una “isla” de los Esteros del Iberá donde se conservan los yaguaretés y a la cual accedieron por aire, la única forma actualmente posible dado que en la zona ya no hay agua. Sin embargo, anteriormente todo habían sido desencuentros.

El mensaje del Ministro en Twitter

El gobernador aseguró recientemente que, en medio de la emergencia, el funcionario nacional lo llamó para quejarse por las críticas del ex Presidente. “Llamalo a Macri para que deje de tuitear en mi contra”, le habría dicho Cabandié, dado que el ex mandatario había asegurado que la situación fue “alertada por las autoridades de la provincia de Corrientes al Ministerio de Ambiente” y que “nunca les respondieron”.

“No sé cómo se filtró eso, pero estaba preocupado por el posicionamiento político. Yo puedo controlar mi cuenta de Twitter, no la de los demás. Nosotros teníamos que trabajar para sofocar el fuego” , sostuvo Valdés al respecto.

Quien salió al cruce del ex jefe de Estado en ese momento no fue Cabandié, sino su segundo, Sergio Federovisky, quien afirmó: “Es falso, hay una docena de medios aéreos y más de 100 brigadistas en Corrientes y Misiones. Lo que no recuerda es que en 2017 se descuartizó el plan de manejo del fuego y lo recibimos en 2020 sin presupuesto alguno” .

Hasta este encuentro en San Alonso, la relación entre ambos está cortada. Si bien ayer habían mantenido una conversación telefónica breve, no sirvió para aflojar el malestar. Valdés se mostraba indignado con Cabandié y prefería tener a otra persona como interlocutora con la Casa Rosada. Sucede que le había caído muy mal la acusación que hizo el ministro al gobierno de Corrientes, al asegurar que el gobierno nacional había ofrecido ayuda en enero y que la provincia no la había aceptado.

El fuego ya arrasó el 10% del territorio correntino (Franco Fafasuli)

“Ofrecimos recursos el 23 de enero y pidieron ayuda el 5 de febrero”, había dicho el Ministro durante una entrevista. “El gobierno provincial viene alertando desde el mes de noviembre sobre el impacto de la sequía, la baja del río y el riesgo de incendios que generaban las altas temperaturas”, lo desmintieron desde el Poder Ejecutivo correntino.

En el gobierno provincial estaban muy enojados con Cabandié. “No responde a una estrategia general, miente descaradamente y es un soberbio que no sabe nada”, describió con contundencia un funcionario muy cercano a Valdés. Y cerró: “Hay mucha bronca con este pibe”.

Pero el enojo no se sentía solo en Corrientes. Alberto Fernández no comparte el accionar de su ministro y se lo pudo ver fastidioso con los incendios, que ya afectaron al 10% del territorio provincial. El Presidente no podía creer que, en una de sus intervenciones públicas durante la crisis, su Ministro haya responsabilizado a algunos productores sobre los incendios.

Fue una semana atrás, a través de su cuenta de Twitter, cuando sostuvo: “Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país. La mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos. Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo”.

