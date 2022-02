Juan Cabandié responsabilizó a algunos productores por los incendios en Corrientes y un funcionario de Agricultura lo cuestionó

Juan Cabandié (Adrián Escandar)

Nuevo capítulo político en medio de la emergencia en Corrientes. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, señaló a algunos productores rurales por los incendios que azotan desde hace días a Corrientes. La réplica no fue solo de dirigentes del campo: también lo cuestionó un funcionario nacional del área de Agricultura.

“Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país. La mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos. Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo”, escribió Cabandié en su cuenta de Twitter.

En este sentido, el integrante del Gabinete remarcó que, en el marco del “cambio climático”, es necesario “modificar prácticas que son dañinas para el ambiente”.

Posteriormente, Matías Lestani, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fue consultado por el tema y sostuvo que estos dichos “indudablemente no han caído bien” en el sector productivo de la provincia y consideró que “no era el contexto” para decirlo.

“A mí tampoco me cayeron bien, y no hace falta agregar más nada. Yo no estoy para nada de acuerdo con esas expresiones. Yo creo que para ciertos comentarios, también hay un tiempo oportuno para hacerlos. Indudablemente este no es el contexto. No vale polemizar hoy con un gobernador (en referencia a Gustavo Valdés, con quien Cabandié ya tuvo cruces por la falta de coordinación entre Nación y la provincia), por más que estés en la vereda de en frente”, manifestó.

En diálogo con Radio Continental, el funcionario remarcó que en este momento tienen “que ponerse todos de acuerdo y más cuando se trata de áreas del Gobierno que tienen que responder a los productores”, a los que calificó como “la razón de ser” de sus respectivas carteras y a los que deben “sacar adelante”.

“Cuando salgamos de esta situación, si querés nos sacudimos con lo que quieras, pero ahora hay que sacar a esos productores adelante”, completó el ex integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por otra parte, Lestani se refirió a la crisis que está viviendo el norte del país y señaló que “entre la sequía severa y los incendios, la verdad que es una situación muy complicada que hoy está afectando, si se tiene en cuenta ambos problemas, a 127 mil unidades de productores, básicamente ganaderos”.

“Hay que trabajar con escenarios de anticipación porque no podemos ser solamente reactivos ante esto. Hoy el total de hectáreas en Corrientes afectadas por incendios es de casi 519 mil, según el último informe de INTA . Es decir, la magnitud es abrumadora. Si se lo mira desde el cielo, la imagen es de guerra”, explicó.

Otro de los que le respondieron a Cabandié fue Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y representante de la Mesa de Enlace, quien remarcó que “no ayuda para nada” el hecho de que a los principales afectados por el fuego “encima les digan que son los causantes de todo esto”.

“Es tan fácil hablar. Todavía no se cobra impuesto por hacerlo. Sinceramente, ¿qué productor quemaría la forestación, la pastura que tiene para los animales? Ahora ya no le ha quedado nada. No les ha quedado estructura en pie, incluso los animales fueron afectados”, señaló, con notable enojó en sus palabras.

En esta línea, Achetoni reconoció que “puede haber algún que otro foco ígneo que haya iniciado alguien”, pero aseguró que “no es que sea el común”, y subrayó que “hay que tener noción, hay que haber vivido un incendio para entender la voracidad y la capacidad que tiene para arrasar miles de hectáreas de manera incontrolable”.

“Escuchar estas cosas, tener a la gente con desesperación porque ve que ha perdido todo y que está solo, porque el Estado puede declarar la emergencia o postergar algún impuesto, pero la gente necesita recursos, pastura y un montón de cosas que hasta el momento no se ven”, agregó.

De la misma manera, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), criticó las declaraciones del ministro de Ambiente y a los miembros del Estado que “se quieren sacar la responsabilidad que les toca echándole la culpa a otros”.

“Es muy fácil decir ‘la culpa es tuya’. Vamos a poner un ejemplo, un productor se puso a hacer fuego para algo y se le descontroló, bueno, sí, fue una negligencia de alguien, ¿y el Estado? ¿El Gobierno provincial qué hizo? ¿En qué colaboró? La verdad, me parece una declaración muy pobre”, comentó al respecto durante una entrevista en Radio Colonia.

Además, el dirigente rural adelantó que va a “pedirle al ministro una reunión para esta semana porque con la declaración de emergencia no alcanza, porque posterga el problema para más adelante, pero el año que viene el productor se va a encontrar con dos cuentas a pagar al mismo momento”.

“No se puede pagar un 43% de tasa para recomponer capital o para empezar a trabajar y a producir de vuelta. Entonces, bueno, a situaciones extremas, como lo son las 500 mil hectáreas prendiéndose fuego, tienen que haber medidas extremas también”, cerró.

