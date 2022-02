“No me ponga el revólver en el escritorio”: el fuerte cruce de Cristina Pérez con Guillermo Moreno

Cruce entre Cristina Pérez y Guillermo Moreno

La periodista Cristina Pérez y el dirigente peronista Guillermo Moreno protagonizaron un fuerte cruce durante una entrevista, al discutir sobre su paso por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), momentos en los que hubo cuestionamientos sobre los datos de inflación. En uno de los momentos más tensos de la discusión, la conductora le reclamó que “no ponga el revólver en el escritorio” , en referencia a una de las denuncias que hicieron circular empresarios sobre las reuniones que mantuvieron en su época kirchnerista.

La discusión se inició cuando Moreno calificó de “fracasadas” las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, en comparación al “ciclo exitoso” que tuvo el peronismo, previo a la llegada de Axel Kicillof al Ministerio de Economía a fines de 2013. Rápidamente, la periodista cuestionó su teoría y retrucó al considerar que Cambiemos no hubiera llegado al gobierno si no hubiera habido una mala gestión de Cristina Kirchner. Además, Pérez lo acusó de intervenir los índices del INDEC.

“No hay ningún decreto de intervención”, dijo en reiteradas oportunidades, durante la entrevista en Radio Rivadavia en el programa Cristina Sin Vueltas, ante la insistencia de la periodista: “Para intervenir una institución tiene que haber un decreto de intervención. Y no hay ningún decreto de intervención”.

En ese sentido, Pérez denunció que Moreno “puso gente en el área para hacer el trabajo de retocar los índices” y le preguntó por el rol de Beatríz Paglieri. “Era la asesora de la ministra de Economía en ese momento. Felisa Miceli. Lo que pasa que cuando las cosas empiezan a circular y no tenemos la verdad histórica, pasa esto. Se empiezan a repetir mentiras como si fueran verdades y en algún momento hay que separar la paja del trigo” , respondió el dirigente peronista.

Al no encontrar una aceptación de sus argumentos, Moreno trató a Pérez de “mentir” y agregó: “Usted no puede estar en un medio y mentir”. “Yo simplemente tengo una mirada distinta a la que usted tiene de la realidad, que es una realidad paralela a la que tenía la gente con los precios”, replicó Pérez.

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior

“Le estoy diciendo que en la Justicia no quedó nada de eso. Ya se demostró que es falso. Y usted no me puede decir que porque usted compraba en un supermercado, cuando en realidad, después con Macri quedó clarísimo que las tarifas estaban congeladas”, insistió Moreno.

El ex candidato a presidente insistió sobre la manipulación de las estadísticas del INDEC y dijo que de esa acusación “solo queda debatir seis meses de 2007, pero que todo lo demás la Justicia determinó que no fue así”.

En ese punto, Moreno ejemplificó su situación judicial con el caso del asesinato de María Marta García Belsunce porque en primer lugar fue acusado y encarcelado su esposo Carlos Carrascosa, y luego liberado y absuelto por la Justicia.

“Se supone que no le van a gritar a uno en un diálogo ni le van a poner ejemplos de una mujer asesinada”, dijo la periodista, quien le cuestionó que ella estaba intentando mantener un diálogo y él tenía “un tono violento”.

En momentos en que el ex titular secretario de Comercio Interior comenzó a elevar el tono de voz, la conductora arremetió con uno de los mitos que circulan en su pasado como funcionario: “No me ponga el revólver en el escritorio…No me ponga el revólver en el escritorio, Moreno. No me prepotee porque yo le estoy hablando bien. Le estoy hablando bien”.

“No diga cosas que no corresponden. No puede mentir”, respondió notablemente molesto y agregó: “Con lo del revólver arriba de la mesa lo hace como una analogía sabiendo también que es mentira”.

