Guillermo Moreno: “Cristina Kirchner tiene que pedir perdón y renunciar”

Si bien el ex Secretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, se mostró a favor de un acuerdo con el FMI manifestó su disconformidad acerca de dónde tiene que salir el dinero para refinanciar la deuda de USD 44 mil millones contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

“¿Quién preferís que ponga la plata: los jubilados, como tu mamá, o los terratenientes de La Pampa Húmeda?, preguntó Moreno al ser entrevistado en FM Delta. Y él mismo respondió: “Que la pongan los terratenientes y se la devolvemos de acá a 20 o 25 años. Lo que aplicaron el viernes es una basura. ¿Por qué no toman esa decisión?. ¿Si sos Presidente vos que preferís que lo pague tu mamá o la Sociedad Rural?.

Moreno, que se autodefinió como “peronista y militante del peronismo”, recordó que “para hacer sufrir al pueblo están otros partidos político, no el peronismo”. Y criticó al gobierno de Alberto Fernández por aplicar las mismas políticas económicas que llevaron al fracaso a la gestión anterior.

“Este gobierno no es peronista, es socialdemócrata. Va a fracasar como fracaso Alfonsín y la Alianza. Esto no tiene nada que ver con la década ganada”, aseveró en alusión al desarrollo que experimentó la Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y la primera presidencia de Cristina Kirchner.

“ La pregunta es: ¿qué va a hacer Cristina ahora?. Tiene que pedir perdón y renunciar por el error que cometió. ¿No va pedir perdón por haber llevado al pueblo a este desastre?. ¿Quién lo eligió Alberto? Fue Cristina”, reflexionó Moreno para luego arremeter con dureza contra la fórmula gobernante.

“Lo ideal sería que renuncien los dos y vayamos a una Asamblea Legislativa y que un gobierno peronista rediscuta con el FMI y ponga los 7.500 millones de dólares arriba de la mesa, que es la que va a aportar la Social Rural, para firmar un acuerdo sin problema y no esta porquería que acaban de firmar”, sentenció el ex funcionario K.

Guillermo Moreno se desempeñó como Secretario de Comercio durante el gobierno de Cristina Kirchner

Advertido por Horacio Cabak, el conductor del programa, sobre la peligrosidad de sus dichos Moreno minimizó su preocupación al recordar que “la ley de acefalía es constitucional y no algo peligroso”.

Hizo hincapié en que el ex presidente Fernando De la Rúa “fracasó cuando no salió de la convertibilidad” y llamó al gobierno a que reflexione a tiempo antes que sea demasiado tarde para el pueblo. “¿Vos podés afirmar que el final no va a ser peor que el 2001? ¿Estás seguro que cuando tu mamá se enoje cuando le bajen la jubilación y no le alcance para llegar a fin de mes esto va a ser un lecho de rosas? Hay que resolver esto antes del final”, aseveró.

Al hacer un análisis de la economía que se viene tras el acuerdo con el Fondo, Moreno fue alarmante: “La única salida es una recesión violenta”

Y agregó: “Si la inflación va a ser el 40, 50 o 60 por ciento ¿cómo vas a hacer para poner plata en el mercado si te dicen que no podés imprimir?. No tienen idea de lo que están haciendo”.

Además, cuestionó cómo van a funcionar las empresas con una tasa de interés por arriba de la inflación: “¿Te imaginás lo que va a ser esa economía?. Lo que van a hacer mañana va en contra de la lógica. Se tiene que ir Alberto y Cristina tiene que pedir perdón. Necesitamos que un gobierno peronista rediscuta quién va a poner la planta para acordar con el FMI”.

