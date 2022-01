Cristina Pérez: “Si pensamos algo que va contra la corriente hay que decirlo y no tener miedo a la cultura estúpida de la cancelación”

Cristina Pérez

“Cristina es muy buena hablando, ¿si le hacen una prueba?”, sugirió un tío suyo a un productor que se había quedado sorprendido al escuchar a aquella chica de catorce años. Cristina Pérez había ido a acompañar a la radio a sus primos que tenían una banda de música, sin saber que en realidad era su propio destino el que estaba empezando a marcarse.

Luego de pasar tardes enteras simulando con la radio de su casa en Tucumán que tenía su propio programa, el juego empezaba a convertirse en realidad. Así, comenzó a hacer aire en un programe en Radio del Jardín, los sábados y domingos por la mañana. “No salía para poder estar despierta a las 6″, recordó la periodista que el lunes debutará a las 9.00 en Rivadavia con su ciclo Sin Vueltas. Así, desde muy joven supo de horarios a contramano y trabajo duro en pos de aquello que tanto quería: comunicar.

“A esa edad tenía la misma voz que ahora, en el colegio me ponían siempre a leer, me gustaba estar ante un micrófono, escribir, decir lo que pensaba, era algo que estaba en mí. Uno cuando es chico juega y sueña y cuando se dio la oportunidad, lo abracé. Después me pasé a la sucursal de la Rock and Pop, estaba entre Nora Perlé y Pergolini, y a los 16 me encontró la tele de cable”, contó sobre sus comienzos. Con su primer sueldo, inolvidable, se compró un jardinero verde y se lo estrenó para pasear por la peatonal.

Cristina Pérez, de chica jugando a que tenía su propio programa de radio

“En esa época pedía permiso para salir, pero para esto no, porque es algo que se me impuso como una certeza y me pasa hasta el día de hoy, lo vivo con la pasión con la que lo vivo porque sigo pensando que se me cumplió el sueño que tenía cuando era una nena”, dijo y es con esa pasión que este año, a veinte de estar al frente del noticiero de Telefe con Rodolfo Barili, suma un nuevo desafío: ser una de las caras de la radio de la segunda mañana.

“Me llevó la vida caminar hasta acá y que una radio grande confiara en mí, en una mujer porque no hay muchas en ese horario, es un sueño en lo personal y un hito como mujer”, agradeció la oportunidad en Rivadavia, una emisora tan emblemática para tantas generaciones que “marcó la radiofonía” describió y siente que en el lugar que ocupará debe “hacerle honor a esa historia”.

Aunque se preparó desde siempre para este desafío, las cosas llegan un el tiempo justo y así lo siente: “Me siento en un momento de madurez en el que puedo encarar miradas de realidad con coraje que es lo que me gusta y sumo la experiencia de vida, que nos permite dar mas con el paso del tiempo”.

Cristina Pérez debuta el lunes 31 en radio Rivadavia

No estará sola y de lunes a viernes la acompañarán Manuel Adorni (Economía), Luis Tonelli (Política), Claudio Zin (Salud), Román Iucht (Deportes), Ariel Tarico (Humor), Ceferino Reato, y Pablo Montagna (Espectáculos), entre otros. “Es un equipo espectacular, tengo una mesa soñada, y si la mesa la pasa bien, todos la pasan bien”.

Luego de haber estado cinco años en horario nocturno en Mitre, estar en la segunda mañana no solo significa recuperar cenas con pareja o amigos, sino también un desafío: “Los periodistas nacemos con el reloj derretido de Dalí porque nos adelantamos a todos los horarios y situaciones, hacemos guardias de 14 horas y esto es continuar con esa versatilidad. Hago noticiero hace 30 años y estoy en la línea de fuego, pero ahí soy parte de un equipo, en la radio sos vos con tus oyentes y quería estar en esa hora en que las cosas pasan, en la barricada”.

Televisión, libros, columnas en diarios, pero siempre vuelve al primer amor. ¿Por qué la radio? “Es el medio mas parecido a la vida, resiliente ante la economía y los cambios, ocurre en el encuentro humano mas esencial y en una forma real que toca lo natural y autentico de las personas. Además la radio es historia, es los recuerdos de tu abuela, la radio de tus papás prendida, llegar a esa sintonía, una ventana a la imaginación”.

Con más de tres décadas de carrera, sabe que hacer el trabajo que ama, conlleva también una obligación. “Con esta estrategia, ¿Argentina va a ir por cuántos meses de cuarentena, en cámara lenta? Hay comerciantes quebrando, hay gente que no tiene ingresos. Algunos no van a morir de coronavirus, pero van a morir de otra cosa, digamos”, dijo en mayo del 2020 al aire de Telefe Noticias a Pedro Cahn médico infectólogo y miembro del equipo de asesores del Presidente respecto al COVID-19. Así, fue una de las primeras en expresarse en contra del confinamiento.

“Después de eso me salieron a a atacar pero la gente al contrario, lo valoró. Se usó el miedo, se manipuló y creo en la libertad”, dijo y recordó: “Lamentablemente el manejo de la pandemia fue más por control que por salud y el Gobierno hizo un experimento de cuarentena eterna con millones de argentinos y a la hora de lo sanitario vimos cómo se robaron vacunas, se vacunaron primero, demoraron vacunas por no negociar y hacían fiestas en Olivos, tomaron decisiones contrarias a las garantías y arrasaron con derechos sin que un juez abriera la boca y lo instalaban como dogma. Una persona que piensa con independencia, nunca es anti-vida, quisieron aplicar oscurantismo medieval haciendo pensar que que el que proponía una visión crítica, era anti-vida”.

A pesar de las críticas, no se arrepiente de haberse expresado: “Cuando no decís, le faltás el respeto a la gente y a vos. Lo peor que puede pasarnos es callarnos por miedo y dejar de ser nosotros. Si pensamos algo que va contra la corriente hay que decirlo y no tener miedo a la cultura estúpida de la cancelación. Hoy todos somos emisores y cuando uno hace escuchar su voz pase lo que pase siente que hizo lo que tenía que hacer y eso vale, y cuando uno pierde el miedo, otros lo hacen”.

El lunes será día de doble debut, ya que además regresará al noticiero de Telefe luego de tomarse unas semanas de vacaciones. Sobre cómo ajustará sus tiempos para prepararse para ambos programas, contó sobre su forma de trabajo: “Armo como capas de información, todo el día voy anotando cosas para crear una editorial o preguntar. Creo que va a ser un trabajo intenso de mañana, capas de info hasta el noti, datos para la editorial del otro día entre la tarde y la mañana y en el medio reuniones y entrenar y comer con mis amigos y mi novio, con quien estoy en un momento muy lindo en lo personal y eso da fuerza”.

En octubre del año pasado Cristina oficializó su relación con el diputado mendocino Luis Petri. Y aunque la notica del romance entre el político y la periodista salió en varios sitios, lo mediático no los afectó: “Lo tomamos con naturalidad porque cuando hay amor las cosas encuentran su cauce y con mis horarios... llegaba 22 del canal, él me cocinaba y volvía al aire (para su programa en Mitre había armado un estudio en su departamento) y él se quedaba preparando clase en el balcón mientras, y es la vida”. Una de las cosas que destacó justamente de la nueva rutina que comienza es que, entre otras cosas, podrán cenar juntos cuando él esté en Buenos Aires.

