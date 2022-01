Axel Kicillof anunció que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus será libre para docentes

El gobernador Axel Kicillof anunció este martes la aplicación libre de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 para los docentes bonaerenses y los mayores de 50 años. Lo hizo durante una conferencia de prensa que encabezó de forma virtual junto con parte de su Gabinete. Además, confirmaron que a partir del próximo lunes se iniciarán las negociaciones con los gremios tras el pedido de algunas entidades sindicales de avanzar en la composición de la escala salarial para este año.

“Hace un tiempo tenemos el programa vacuna libre. El pase sanitario no es más que un estímulo para la vacunación y estamos alcanzando números extraordinarios. Pero nos ocupa lo que viene después“, justificó Kicillof y explicó que la Provincia busca una “vuelta al colegio cuidada y con todos vacunados. Eso es lo que necesitamos” .

En ese sentido, el mandatario provincial resaltó que realizaron “una inmensa inversión para buscar casa por casa a cada chico que se alejó de la escuela. Hemos reducido muchísimo la cantidad de chicos desvinculados y ahora necesitamos que estén vacunados y vamos a empezar por docentes y auxiliares. A partir de mañana hay tercera dosis libres para docentes y auxiliares en todos los niveles y todo el país”.

Entre los anuncios más destacados, se encuentra la aplicación libre de la tercera dosis también para los adultos mayores de 50 años, que hasta hoy sólo regía para 60 años en adelante. También extenderán el programa de la vacunación a 2.600 escuelas más “de cara al inicio del ciclo lectivo”, explicaron. La medida tiene alcance nacional, por lo que cualquier persona que cumpla con la edad o sea trabajador de la educación podrá vacunarse en territorio bonaerense.

Polémica por la frase de la ministra de Educación Soledad Acuña porteña sobre el abandono escolar

En varias oportunidades los funcionarios hicieron referencia, sin nombrarla, a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien fue repudiada por expresar: “El gobierno nacional todavía no dice cuántos chicos abandonaron durante la pandemia. Esos chicos seguramente estarán perdidos en una villa o ya cayeron en actividades del narcotráfico. Perdieron su propia fe respecto de las oportunidades de estudiar”.

Durante su discurso, el director en Dirección General de Cultura Alberto Sileoni detalló que hay en la actualidad un total de 60 mil chicos que tienen una “relación distante con la escuela” que “obviamente hay que intentar buscarlos”.

“Pero no hay chicos perdidos, jamás un educador diría que un chico está perdido. No hay chicos y adolescentes perdidos. En todo caso hay niños abandonados por el Estado y este gobierno no lo hace y tenemos la obligación de traer uno por uno. Estamos con buenas expectativas para el año que comienza. Estamos muy esperanzados”, resaltó el funcionario.

También anunció que el ciclo lectivo durará 190 días y que se iniciará el 2 de marzo y terminará el 2 de diciembre.

Ampliación del criterio para determinar un caso positivo de coronavirus

A su turno, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció que la Provincia amplió el criterio para determinar un caso positivo de coronavirus debido a “la enorme cantidad de casos”. De todos modos recordó que hace un año se mantiene vigente la confirmación de casos por clínica por nexo epidemiológico: si una personas convive con otra contagiada de covid, se lo registra como covid positivo”.

Ahora, según explicó, “con solo dos síntomas característicos del coronavirus se lo puede tomar como contagiado clínicamente” para privilegiar el testeo en personas mayores de 60 años y de riesgo.

