Martín Lousteau, en el cierre de campaña de la UCR Capital: “La vida que queremos no tiene fiestas clandestinas ni vacunatorios Vip”

Martín Lousteau, Martín Tetaz y Mariela Coletta encabezaron el cierre de campaña de la UCR Capital

El senador nacional Martín Lousteau, junto al precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, y la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta, cerró este sábado la campaña del radicalismo en Capital Federal con un acto en el barrio de Recoleta, a ocho días de las elecciones primarias. Allí, el legislador cuestionó al Gobierno y llamó a “construir otro Estado, gestionando con decencia, coraje y rigurosidad”.

“Enfrentamos una elección con un país golpeado económica y socialmente; golpeado por la pandemia y por la respuesta del Gobierno. La sociedad está hoy dolida por las vidas perdidas y angustiada por tanto por la pérdida de trabajo como por la pérdida de educación y de salud. La sociedad, además, está descreída por las fiestas clandestinas y por los vacunatorios Vip”, dijo ante los militantes que se acercaron para brindar su apoyo de cara los comicios del próximo domingo.

En esa línea, criticó: “Nuestro Estado no sabe comprar vacunas, no sabe proveer salud y educación, no sabe mantener un comercio, no sabe ser federal”. Y marcó un contrapunto desde su espacio político con el slogan del Frente de Todos, “La vida que queremos”: “La vida que queremos nosotros no tiene fiestas clandestinas ni vacunatorios Vip. Tiene decencia y no corrupción. Por esa vida es la que vamos a votar y ganar contundentemente”.

En su discurso, Lousteau recalcó la necesidad del radicalismo de “quitarse el complejo y la comodidad de ser minoría y solo querer legislar”. “Hay que hacerse cargo de la gestiones para transformar la realidad”, sostuvo, y acotó: “La tarea que nos debemos es la de construir otro Estado, gestionando con decencia, coraje y rigurosidad. Devolvámosle el Estado a los argentinos, a la clase media y a todos aquellos a los que expulsamos de la clase media y los desterramos de la vida comunitaria. Eso va a transformar la Argentina”.

El acto se llevó a cabo en la Plaza Houssay del barrio de Recoleta

Bajo el lema #Eselfuturo, el evento tuvo lugar en la Plaza Houssay, ubicada en la avenida Córdoba al 2100, “una zona simbólica donde se respira educación todos los días, cerca de las facultades de Ciencias Económicas, de Medicina, de Odontología, del Hospital de Clínicas; una zona que nos dio la posibilidad de acceder a educación gratuita de calidad”, señaló Coletta, quien abrió el acto y cerró su discurso pidiendo el compromiso para seguir la campaña hasta la veda y “así poder llegar a los que faltan”.

A su turno, Tetaz subrayó que “en los próximos dos años se define la suerte de la Argentina”. “La única salida que tiene el país es si nosotros logramos transformarlo culturalmente. El 14 de noviembre empieza una batalla de dos años en la que cada uno tiene que pensar cómo producir una ola cultural y comenzar a instalar los valores del trabajo, del estudio y de la inclusión con igualdad de oportunidades”, afirmó.

“Para eso necesitamos hacer pie en tres pilares fundamentales: el primero es lograr la estabilidad monetaria, no podemos progresar con 50% de inflación anual; el segundo es que los impuestos no sean sobre la actividad productiva, eso no puede pasar en un país subdesarrollado; y por último, que haya oportunidades de trabajo. Necesitamos reformar dramáticamente la Argentina y convertirla en un país viable”, continuó.

En las PASO de la Ciudad, Tetaz irá segundo en la nómina que encabeza María Eugenia Vidal. Competirán en la interna porteña de Juntos por el Cambio con la lista de Republicanos Unidos, con Ricardo López Murphy como primer candidato a diputado; y con Adelante Ciudad, de los radicales disidentes, que encabezará Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de Cambiemos.

El economista concluyó asegurando que en los comicios “va a quedar plasmado la grieta del oficialismo con aquella Argentina que quiere trabajar, estudiar, producir, invertir, ahorrar, vivir en paz, sin violencia política y con derecho a pensar como se le cante”.

