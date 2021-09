Manes no compartirá bunker con Santilli para esperar los resultados de las PASO

Facundo Manes recorrió la zona norte del Conurbano

Facundo Manes camina entre la gente, saluda a todo el que le estira el puño y sino lo estira él. Dice que lo hace feliz, que a pesar de estar cansado está contento con lo que recibe de la gente. No así con lo que recibe de sus contrincantes en la interna, por eso endureció el discurso. Por si no quedaba claro siempre que puede repite: “ No vamos a ganar con los mismos que perdieron hace dos años ”.

Quizás esas sean sus primeras palabras en el acto de cierre de campaña que está preparando para el próximo miércoles en la ciudad de Quilmes. En el medio habrá dedicado los últimos días de la campaña a recorrer localidades del interior de la provincia de Buenos Aires y del conurbano bonaerense.

Según confiaron fuentes cercanas al neuroespecialista, los últimos días de esta semana los va a dedicar a visitar Bahía Blanca, y mañana sábado, La Plata. En esta última ciudad Manes denunció vandalismo sobre la gráfica callejera y, aunque recibió el apoyo del intendente y encargado de los fiscales de la lista de Diego Santilli, Julio Garro, algunos radicales se ríen y creen que no se van a encontrar a los culpables porque “nadie está obligado a declarar en su contra”.

Facundo Manes, precandidato de Juntos por el Cambio

Una vez terminada la recorrida por la capital provincial, Manes se preparará para el domingo encarar una jornada en la que buscará incluir lo más que pueda de la 1 sección electoral que incluye 18 localidades.

La Primera Sección electoral la integran 24 municipios: Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno, Pilar Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Mercedes, Suipacha y Navarro.

El lunes hará lo propio pero esta vez se dirigirá a la “joya” de las elecciones, la tercera sección electoral que está compuesta por 19 partidos: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, La Matanza, Esteban Echeverría, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Florencio Varela, Berisso, Presidente Perón, Ezeiza, San Vicente, Cañuelas, Lobos, Coronel Brandsen, Magdalena y Punta Indio.

El final de lo que será la primera campaña electoral de Facundo Manes será donde empezó, en Quilmes. El neuroespecialista hará un acto de cierre de la campaña de las PASO en donde se espera la presencia de algún referente radical.

Gerardo Morales junto a Gustavo Valdés y Facundo Manes

Si algo no quedó dudas es que Manes quedó molesto con el rol que tuvieron sus contrincantes. Lo hizo público en varios ocasiones y hasta contó el encuentro casual con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en un canal de televisión en donde los espetó por el maltrato que recibía. Hasta los dirigentes más representativos del radicalismo hicieron público ese enojo con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, señalando que el PRO quiere invisibilizar a Manes y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo reuniéndose con el principal candidato de María Eugenia Vidal y, por ende, de Larreta, el economista y pre candidato Ricardo López Murphy.

Como en la política los gestos son muy importantes, el radicalismo que está dispuesto a dar la pelea contra el macrismo por el control de Juntos por el Cambio, no sólo que se mostraron complacido con el ex correligionario López Murphy sino que no está dispuesto a compartir el momento en que se conozca quién ganó la interna.

Mientras el PRO va a mantener su tradición de realizar el bunker en Costa Salguero, los hombres y mujeres de boina blanca definieron que esperarán el resultado de las primarias abiertas y obligatorias en un espacio propio .

La decisión está tomada y el lugar elegido sería un espacio en Vicente López en donde el radicalismo encabezado por Manes esperará los resultados. Aún no se sabe qué figuras de la UCR estarán presentes en el bunker teniendo en cuenta que Alfredo Cornejo es candidato en Mendoza.

La otra incógnita es qué hará Martín Lousteau que se mostró muy activo en la campaña en varios distritos pero que en este caso tiene la complejidad que sus candidatos secundan en la lista a María Eugenia Vidal en la Ciudad -Martín Tetaz- como a Facundo Manes en la provincia -Danya Tavela-.

No importa el resultado, está decidido que esa misma noche no existe ninguna foto de “unidad”.

El lunes Facundo Manes y Diego Santilli se encontrarán para tomar un café y tener una foto “espontánea”. “Si gana Santilli seguro que es en Tabak o en Dandy, los dos bares que usa Horacio Rodríguez Larreta cuando quiere que se comunique un encuentro”, explica un operador porteño.

Aunque en el Pro hay mucho optimismo a que Santilli le gana a Manes, lo que el radicalismo con él, logró transmitir con total claridad en esta campaña es que, más allá del resultado, está decidido a pelearle el liderazgo de la coalición.

Una vez finalizada las PASO, habrá un café y una foto, se trabajará en conjunto para derrotar al “enemigo común” que es el oficialismo. Pero el que avisa no traiciona y Cornejo, Morales, Lousteau, Sanz y el propio Manes aseguran haber avisado lo suficiente.

