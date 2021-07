Cristina Kirchner aseguró que el giro especial del FMI no se utilizará para la pandemia

Todos los presentes en el acto de Garín para lanzar la campaña electoral

Cristina Kirchner fue la anteúltima oradora del acto de lanzamiento de los candidatos a diputados del Frente de Todos para la contienda electoral en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La Vicepresidenta realizó un discurso marcado por la pandemia, la deuda, la relación con el FMI y con fuertes críticas a Juntos por el Cambio, pero sin nombrar en ningún momento ni al espacio opositor ni a Mauricio Macri.

“Lo que nos dijeron que teníamos que hacer nosotros durante doce años, ellos lo hicieron en cuatro y así estamos. Un poquito de honestidad intelectual por parte de todos y vamos a discutir cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia. Hay una experiencia. Mejoremosla. Pero que nadie intente decir que tenemos que volver a hacer lo que en cuatro años casi nos lleva al tacho a todos” , disparó la ex presidenta.

El punto central del discurso de la titular del Senado fue la deuda y el FMI. Aprovechó para recordar el desendeudamiento durante su gobierno y el de Néstor Kirchner para luego marcar las diferencias con lo ocurrido con Macri: “En el 2015 había pibes que nunca habían escuchado del FMI porque desde el 2005 se habían ido, no nos controlaban, eso no existía. Anoche Alberto me decía que en unos días van a ingresar los Derechos de Giro. El FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder porque en el 2018, después de que en el 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos 45 mil millones de dólares al FMI, además de los 70 mil que se reestructuró la deuda el año pasado”.

Sobre esto, la Vicepresidenta completó: “Un tema de debate importante, casi vital, es discutir cómo se va a pagar, quiénes la van a pagar. Probamos con el modelo industrial y dio resultado. Durante 12 años y medio Argentina creció en base a la producción y el trabajo”.

La declaración de la ex mandataria se contradice con lo que el kirchnerismo impulsó en el Senado, donde buscó condicionar a Martín Guzmán en su negociación con el FMI para que el dinero extra sea utilizado para combatir la pandemia y no para pagar la deuda, y también con lo que dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando se presentó en la Cámara alta, quien había adelantado que, efectivamente, los Derechos Especiales de Giro se iban a destinar a paliar consecuencias del COVID-19.

A pesar de esto, CFK llamó nuevamente a discutir entre todos los espacios políticos cómo resolver el tema de la deuda y pidió elevar la calidad del debate público llevando “seriedad a la discusión”. “Esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución conjunta. Más allá de la disputa electoral, sabemos desde el Gobierno que vamos a requerir el esfuerzo y la ayuda de todos. Alberto lo va a seguir haciendo, pero es imprescindible que esta etapa que vamos a abordar en beneficio de la gente lo hagamos desde la responsabilidad”, sostuvo.

Y sentenció: “Ya el marketing, el coaching, por favor. Aparte se nota cada vez más. Al principio era novedoso, caritas, saltitos, todo era novedoso, pero con saltito y risita, hermanito y hermanita, no vamos a ninguna parte. Quiero decirles a quienes nos van a representar como diputados y diputadas en la provincia de Buenos Aires que hagamos todo lo que sea necesario para que podamos discutir racionalmente no desde la ideología, podes ser de derecha o izquierda pero 2+2 es 4 para todos”.

El Presidente y la Vicepresidenta encabezaron el acto en Escobar

En el comienzo de su alocución, Cristina Kirchner repasó viejas campañas electorales y afirmó que la de este año es única por estar atravesada por la pandemia: “Yo hago campañas desde el 83. el advenimiento de la democracia. En el 87 comenzamos a trabajar en la campaña de Néstor, que llegaba a la intendencia de Ríos Gallegos y después seguimos en el 89 con mi primera candidatura como candidata a diputada provincial y así hasta ahora. Debo reconocer algo. De todas las campañas electorales que me tocó participar, no hay ninguna como esta. Y miren que fui candidata en el 2001, cuando había que ser candidata en Argentina y después en el 2003 cuando Néstor agarró el país defaulteado”.

Y continuó: “Esto me lleva a plantearme que debemos ser muy cuidadosos y debemos también, en homenaje a los que ya no están y a los que se salvaron y están, en que como candidatos, como fuerzas políticas, ver si podemos inaugurar una nueva forma de discutir y debatir en la Argentina. Que no sea para el marketing o a ver quién da la frase más ingeniosa para que la levante el graph de la tele. Es una excelente oportunidad para que lejos de discutir de anécdotas, de nombres, con adjetivaciones, comencemos a discutir de políticas, de lo que vivimos, de lo que nos tocó pasar, de los errores, de los aciertos”.