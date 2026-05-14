Tipito Enojado, influencer libertario: “La mayoría que votó a Milei no está de acuerdo con la convocatoria universitaria”

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el youtuber libertario Pablo Martínez —conocido como Tipito Enojado— defendió la postura de los votantes de Milei ante la marcha universitaria y analizó el impacto de la batalla cultural digital sobre la política.

El diagnóstico libertario sobre Estado y universidad

Martínez se detuvo especialmente en la discusión sobre el sistema universitario público tras la masiva movilización: “Yo no creo que más Estado ayude a más gente. Cada gramo de Estado es un gramo más de impuestos en el trabajador. No puedo hablar de libertad si le estoy sacando el patrimonio a la gente”.

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Al abordar la eficiencia del sistema educativo, señaló: “El promedio que lleva para que una persona se reciba es 8.8 años. El de la UBA es 11 años. Las universidades públicas en Argentina tienen un diseño que no están hechos para que una persona se inserte rápido en el mercado laboral. El diseño prioriza que nunca se reciban y se contraten empleados como docentes”.

El influencer libertario aseguró que la mayoría que votó a Javier Milei no apoya la convocatoria universitaria masiva (Infobae en Vivo)

Ante los matices que aportaron los conductores, Martínez insistió: “Si nosotros fuéramos adultos respecto al gasto, podríamos pagarle mejor a los docentes, pero hay que tomar decisiones difíciles. ¿Tenemos que tener una universidad de circo con 30% de pobres?”.

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Frente al señalamiento por tomar ejemplos extremos, respondió: “Todas las respuestas que te dé te las voy a tener que dar con datos y ejemplos específicos. En la UNTREF, por ejemplo, en Ingeniería en Sonido tenés materias que no son técnicas. Eso es un desincentivo”.

El enojo social, la representación digital y el futuro electoral

Respecto al clima social y la llamada “batalla cultural” en redes, Martínez afirmó: “El enojo sigue siendo exactamente el mismo. La gente busca un representante. Ahora, muchos que antes estaban del lado del kirchnerismo siguen enojados, pero la causa es la misma. No importa quién sea el presidente, el enojo sigue siendo real”.

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Tipito Enojado criticó el modelo actual de universidad pública en Argentina por su supuesta ineficiencia y falta de inserción laboral rápida (Infobae en Vivo)

Consultado sobre la vigencia del discurso anticasta y el rol de Milei, explicó: “Milei es el habilitador carismático. Te da el apoyo de la gente para tomar medidas que otros no podrían. Cuando se vaya, ¿tenemos un líder carismático que sea el habilitador para tomar decisiones duras? Esa es una pregunta que yo no sé”.

Al momento de comparar su tarea con otros comunicadores libertarios, Tipito Enojado se mostró autocrítico y elogió a colegas como Negro Almeida, El Gordo Pablo, Marilú, Mariano Pérez, Marco Palazzo, Nicolás Márquez, Agustín Laje, Gordo Dan, Lilia Lemoine y El Nene Vera: “El mundo de la ideología es como un supermercado. Los que no me compran a mí tienen que comprar a otro. Cada uno conecta con públicos distintos”.

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