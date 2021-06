Qué dice Florencio Randazzo en la intimidad antes de una inminente definición sobre su candidatura

Florencio Randazzo y un la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, en su última reunión que difundió. (@RandazzoF)

El dirigente peronista Florencio Randazzo aceleró en los últimos días las reuniones políticas en sus oficinas porteñas con miras a una inminente definición sobre su candidatura para las próximas elecciones . El objetivo es terminar de alinear aspiraciones, promesas, discursos y, sobre todo, el rumbo y consistencia de una alternativa electoral que aspira a competir en 2021 pero, también, establecer una línea de acción que se extienda al 2023. “Este es un proyecto político que apunta a solucionar los problemas de la Argentina”, define entre sus íntimos.

En la semana que pasó, el ex ministro del Interior y Transporte subió el nivel de exposición pública con una reunión con la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, que difundió por sus redes sociales. A eso le agregó una crítica durísima al aumento del 40% en las dietas que se otorgaron diputados y senadores nacionales: “¿Perdieron el sentido común o el corazón?”, se preguntó.

Hasta el viernes, Randazzo no se había pronunciado públicamente sobre ningún hecho de la coyuntura y eligió romper ese silencio para apuntar contra Cristina Kirchner y Sergio Massa, las autoridades de las cámaras legislativas que aprobaron ese aumento, pero que venía avalado por el resto de los bloques, incluso de la oposición. “Con más de un 70% de pobreza infantil en el conurbano, comercios y pymes que cierran y millones de trabajadores que no llegan a fin de mes y ahora pagarán retroactivos. Con esa realidad, la política se aumentó un 40% sus sueldos ”, fue el planteo que lanzó Randazzo desde su cuenta de Twitter.

Lo publicó apenas horas después de un encuentro que mantuvo en sus oficinas porteñas con el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, el dirigente vecinalista de Mar del Plata Gustavo Pulti, y Martín Jofre, representante de la diputada nacional Graciela Camaño, dirigentes políticos con los que Randazzo está delineando el proyecto político de largo plazo con el que busca “convencer a la gente de no persistir en el fracaso al que nos llevaron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio”.

“Hay que transmitir que si la sociedad sigue votando al kirchnerismo o al macrismo va a tener los mismos resultados de hoy. Nosotros somos una alternativa, una propuesta electoral que cree en la gestión, que sabe qué Estado queremos y que ya no va a discutir más el pasado, sino cómo salir al futuro”, reflexionó ante sus interlocutores el dirigente, según pudo saber Infobae.

Randazzo tiene previsto reunirse con los equipos técnicos que responden a Roberto Lavagna.

Randazzo, en los diálogos reservados que mantuvo con Roberto Lavagna, ministros de Córdoba, dirigentes peronistas y radicales del interior del país y de la provincia de Buenos Aires, resaltó una y otra vez que su objetivo va a ser “generar una alternativa y una construcción de largo plazo que no se agote sólo en la persona que pueda liderar el espacio, sino en proponer soluciones para los problemas de la Argentina”.

Lo mismo transmitió en encuentros con referentes de la sociedad civil, de universidades, grandes empresarios, dueños de pymes, científicos y docentes. La apuesta es generar equipos técnicos pero también listas con candidatos que no sean sólo políticos profesionales, sino que el espacio tenga como identidad la participación de líderes ajenos a la política.

Encuentro y diálogos reservados

En los mismos sillones de la foto que tuvo con Fein y frente a la misma mesa de color marrón, Urtubey planteó: “ Nosotros no queremos atravesar por el medio de la polarización, sino que nuestro proyecto de largo plazo es en otra dimensión, es por arriba. No vamos a ser la tercera vía, porque no somos un camino intermedio, somos otro camino ”.

“El drama humano de la pobreza está ausente del discurso público y mientras tanto se discute la ley de la gravedad. Estamos en una fase terminal del sistema político y tenemos que dar una alternativa al 50% de la gente que no está fanatizada en ninguno de los lados de la grieta”, manifestó el gobernador salteño, según pudo reconstruir Infobae.

En igual sintonía, Gustavo Pulti, del vecinalismo de Mar del Plata, abogó por “construir una alternativa de poder de largo plazo, por fuera de las peleas de diseño, en contra de una aristocracia política, sin proyectos y que sólo discute en una interna del poder”.

“No somos el lado B del peronismo” , agregó Randazzo ante sus interlocutores y les pidió “salir de la mirada conservadora, que no quiere discutir los temas graves que hay que discutir”, y mencionó la pobreza, la inflación, la reforma laboral para crear nuevos puestos de trabajo sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen empleo formal. La reformulación de los planes sociales para que los recursos sean destinados a fomentar y sostener la actividad de las pymes, las principales generadoras de trabajo en blanco.

La simple mención de la reforma laboral y la crítica a sindicalistas y piqueteros le valió una dura réplica de los afectados. “El negocio de la política es ese, no discutir soluciones a los problemas profundos porque eso genera tensión. Esa es una mirada conservadora y cobarde”, manifestó Randazzo, de acuerdo con lo referido por participantes del encuentro.

El ex ministro agregó como un tema de discusión la necesidad de declarar a la educación “esencial”, una definición que la equipararía con el servicio de salud y de seguridad y que dejaría a los gremios sin la facultad de declarar paros que suspenden las clases. “En un país como Argentina, que vive con escuelas cerradas por la pandemia, es un debate imprescindible y urgente”, afirmó Randazzo.

Con propuestas de alto impacto, el ex ministro buscará pararse en el centro político, equidistante del Frente de Todo y de Juntos por el Cambio. “Nosotros no vamos a discutir la pandemia, porque es inmoral hacer política con 500 muertos por día. Tenemos una opinión muy negativa sobre lo que se hizo, pero no vamos a discutir el pasado ni las muertes, sino el futuro”, concluyó el dirigente en ese encuentro.

Más allá de esas definiciones en un ámbito reservado, que Infobae reprodujo en este artículo, se estima que Randazzo seguirá subiendo el perfil, en un mes clave para la política. Es que tanto él como otros dirigentes cuya definición es aún una incógnita, como María Eugenia Vidal, en Juntos por el Cambio, resolverán antes que termine junio qué lugar ocuparán en el tablero electoral.

Randazzo tiene previsto reunirse con integrantes de la sociedad civil esta semana para incorporarlos al proyecto político.

Encuentros preparatorios

Junto al contacto con dirigentes políticos, Randazzo está trabajando en una reunión para esta semana con referentes de la sociedad civil que no pertenecen a estructuras partidarias. Hasta ahora, según confirman en su entorno, se vino articulando por temas, pero la idea es que se conozcan entre todos. Se trata de mujeres y hombres que se desempeñan en la producción, la educación, el medio ambiente, los problemas de minoridad -en el conurbano 7 de cada 10 chicos viven bajo la línea de la pobreza- de género, ciencia y medicina.

“La participación de la sociedad civil en el espacio nos parece central. La distancia que existe hoy entre la política y la ciudadanía queda clara, por ejemplo, en decisiones como la del aumento del 40% en el Congreso. Y esa distancia es cada vez más grande e impide que la política se ocupe de los problemas de la gente”, indican.

“Nuestro espacio tiene equipos técnicos, pero queremos que también tenga candidatos y candidatas que sean parte de la sociedad civil. Queremos ser y expresar la voz de mujeres y hombres que no trabajan ni viven de la política. Y la mejor manera de hacerlo es que sean parte ”. Para Randazzo esto es central.

También esta semana se terminará de conformar el equipo técnico que se ocupará de los temas económicos. Estará encabezado por un referente de Lavagna y se formularán proyectos concretos que aporten soluciones a problemas que la Argentina arrastra hace muchos años en materia impositiva, de las pymes y laborales, entre otros.

SEGUIR LEYENDO