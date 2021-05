Florencio Randazzo acelera sus contactos políticos en clave electoral: zoom con dirigentes de Córdoba y definiciones fuertes

El dirigente peronista Florencio Randazzo aceleró en las últimas semanas sus contactos con dirigentes políticos, empresarios, universitarios y sociales, mientras define si avanza con un proyecto de cara a los próximos comicios de medio término. En ese contexto, el ex candidato a senador y ex ministro del Interior y Transporte participó de un encuentro por Zoom con referentes de Córdoba, entre ellos un funcionario encumbrado del gobierno de Juan Schiaretti, donde planteó fuertes definiciones sobre la actualidad -con críticas al kirchnerismo y al macrismo- y los desafíos que enfrenta la Argentina, sobre todo en materia de creación de empleo.

Randazzo participó del “Foro Intercambios”, un ámbito integrado por jóvenes profesionales, empresarios, emprendedores y ONGs cordobeses, en el marco de una charla virtual sobre “cómo salir del estancamiento”, organizada por el ex diputado nacional y actual secretario de registros públicos provincial, Andrés Guzmán.

“Estamos frente a una política que sin lugar a dudas ha fracasado. Hoy se ha consolidado la pobreza en la Argentina y de ahí se sale con creación de empleo genuino ”, manifestó Randazzo durante la charla de la que también participó también Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de la administración de Schiaretti. Las fuentes consultadas por Infobae admitieron que hay buena sintonía y una relación política positiva, pero desvincularon del encuentro al mandatario provincial, quien se recupera de manera exitosa de una operación de alta complejidad.

La última actividad pública que había tenido el ex ministro fue un encuentro el mes pasado con Roberto Lavagna en su chacra de Cañuelas, que se difundió por Twitter y que contrastó con la actividad reservada que viene teniendo con referentes del ámbito político, empresarial, universitario y social, con el objetivo de definir una propuesta equidistante de ambos polos de la grieta, en una potencial recuperación de la tercera vía. “Es un camino que apunta al largo plazo y que supera los límites del peronismo. Por eso las reuniones en la provincia de Buenos Aires, lo de Córdoba, con Santa Fe, donde la relación con el Partido Socialista es muy buena”, aseguran sus colaboradores.

Aunque las palabras son calculadas, aún en las consultas fuera de micrófono, Randazzo plantea fuertes definiciones en los encuentros que mantiene vía zoom cada vez que es invitado. Lo hizo en su primera aparición que dio cuenta Infobae con peronistas bonaerenses: “Alberto Fernández es un presidente sin poder político porque Cristina Kirchner tiene un proyecto familiar”, fue la definición que generó un fuerte cimbronazo y volvió a ponerlo en el tablero político. Ahora, en el encuentro de Córdoba, volvió a hacerlo, pero en este caso al hablar sobre los responsables de la falta de creación de nuevos puestos de trabajo para superar el drama del desempleo.

“ En la Argentina la mayoría de la dirigencia sindical es parte del problema y las organizaciones sociales también pasaron a ser parte del problema ”, sostuvo Randazzo. Y en ese contexto agregó que “hay que discutir una ley laboral nueva, moderna, no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera”. Además, remarcó la necesidad de “generar incentivos para que el empleador pueda regularizar a quien trabaja en la informalidad y que formalizar un trabajador no sea un problema”.

“Por supuesto que para avanzar con las reformas que hacen falta necesitamos un Presidente con poder político”, advirtió el ex funcionario nacional. En su exposición ante jóvenes cordobeses, el ex ministro también señaló que “hay que animarse a hacer cosas diferentes a las que se vienen haciendo, porque si no el resultado será el mismo. Esta discusión parece prohibida en la Argentina. Pero está demostrado que seguir poniendo dinero en planes sociales aumenta más la pobreza. Por eso tenemos que transformar esos planes en trabajo genuino que es lo que le da dignidad a la gente”.

Randazzo, en el encuentro que tuvo con Lavagna, donde confirmaron sus coincidencias.

“¿No será hora de que transformemos esos planes sociales en trabajo? Que podamos poner dinero en las pequeñas y medianas empresas con el compromiso de generar empleo. Tenemos miles de variantes, pero debemos tener la firme voluntad de saber que es un debate que hay que dar y tenemos que cambiar”, aseguró.

El ex ministro del Interior y Transporte también cuestionó la actual prestación de los servicios públicos sin correspondencia con la fuerte presión fiscal que ronda los 52 puntos: “Son malos los servicios que brinda el Estado en materia de salud, de seguridad, de educación, de infraestructura” aseguró, y agregó: “La política ha perdido el sentido común, discute cosas que no tienen nada que ver con lo que le pasa a la gente”.

Al ser consultado por el gobierno actual y el anterior expresó: “ Son los dos muy conservadores, no transformaron nada. Si las cosas no funcionan, hay que cambiarlas porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a seguir siendo el mismo ”.

Randazzo fue invitado por los jóvenes a contar su experiencia como “gestionador”. Y en ese contexto subrayó que “la gestión es vista por gran parte de la política como algo peyorativo, sin entender que la mejor política es la buena gestión, porque es aquella que permite transformar la vida de la ciudadanía”.

Finalmente, Randazzo destacó la importancia de que los jóvenes participen y fortalezcan estos ámbitos de debate y señaló que justamente la Argentina “se encuentra en un estancamiento crónico que es angustiante. Y para salir del mismo no hay fórmulas mágicas: se necesita decisión política y gestión”.

