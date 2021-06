Fuerte mensaje de Santiago Cafiero a la oposición: “Cuando esto termine, cada uno va a tener que rendir cuentas”

Santiago Cafiero, en el recinto del Senado (Comunicación Senado)

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se encuentra en la Cámara de Senadores en una sesión especial en donde presentará su informe de gestión que consta de 1160 preguntas que le realizaron los senadores.

Sin la presencia de Cristina Kirchner, pasadas las 14 horas y acompañado por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, Cafiero realizó un discurso de más de una hora en donde hizo foco en la campaña de vacunación. Sin embargo, también le apuntó a la oposición.

El jefe de Gabinete pidió contextualizar la discusión “en la crisis sanitaria y de endeudamiento que tiene el país” pero avanzó con las críticas a la oposición. “Cuando hacemos partidismo con la discusión de la pandemia jugamos sucio. No somos honestos cuando no vemos lo que sucede en el mundo, no somos honestos”. Y agregó: “Cuando el Presidente se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating”.

Sesión Informativa del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nacion, Santiago Cafiero, en el recinto del Senado de la Nacion, el 3 de Junio de 2021, en Buenos Aires, Argentina. ( Fotos: Comunicación Senado )

Cafiero hizo referencia a la “obsesión” de la oposición respecto a Pfizer: “Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos”, sentenció y lanzó un fuerte mensaje en tono amenazante de cara al futuro: “Cuando esta pesadilla se termine cada uno va a tener que hacerse cargo y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros”.

Luego de su presentación comenzó una ronda de preguntas en donde la oposición tomó la palabra en donde se le cuestionó a Cafiero diferentes puntos relacionados con varios temas así fue que la senadora Gladys Gonzalez le pidió que responda, por sí o por nó, sobre el corte de biocombustibles, mientras que el senador Pablo Blanco sobre el cierre de la oficina de atención al público de Aerolíneas Argentinas en Tierra del Fuego.

El senador radical Julio Martínez, de La Rioja, fue en un comienzo quien mostró un discurso más virulento contra el jefe de gabinete, en donde trató de mentiroso al gobierno y que era responsable por la falta de vacunas se refirió a la intención electoral del oficialismo nacional en su provincia al señalar que “en La Rioja se está por modificar las Constitución para dividir la capital que tiene apenas 200 mil habitantes y se la quiere dividir porque no la pueden ganar y quiere duplicar el superior tribunal”.

El correligionario chaqueño Víctor Zimmermann le pregiuntó a Cafiero que respecto a las vacunas “la Argentina tiene contratos firmados por 380 millones de dólares, pagamos un 55% y recibimos solo un 25%, me gustaría saber qué está pasando con esto”.

La que tomó un comanino mucho más confrontativo fue la senadora cordobesa por el Pro Laura Rodriguez Machado que hizo referencia respecta a lo que entiende es una “persecusión política” contra Patricia Bullrich . “Nosotros venimos a escuchar un informe de gestión no un ataque de barricada. Sin embargo, escuchamos como le faltó el respeto a la oposición diciendo que ustedes son honestos y nosotros nos, que nos parecemos visitadores médicos. Hizo referencia a que no les parece bien la judicialización de la política ¿Ustedes, van a seguir judicializando las opiniones? porque ustedes le mandaron una carta documento a Patricia Bullrich”, señaló la senadora.

“Quiero saber la verdad en relación a la provisión de vacunas. El objetivo era que en junio iba a haber inmunidad de rebaño, para eso es necesario que el 70% de la población esté vacunada, pero actualmente hay solo un 6% con dos dosis y un 21% con una dosis”

En las primeras dos horas y media de sesión tomaron la palabra 13 senadores de Juntos por el Cambio de los que nueve le exigen al Gobierno que acuerde con Pfizer, que el presidente Fernández firme el contratro y traiga vacunas de ese laboratorio al país. Y los que no lo hicieron, señalaron que no iban a repetir lo que dijeron sus colegas.

