Mauricio Macri aceptó una propuesta de El Dipy: “Cuando quieras la hacemos”

Acostumbrado a mantener un alto perfil en el último tiempo, David Adrián Martínez, mejor conocido como “El Dipy”, lanzó una particular propuesta dirigida a Mauricio Macri. Fue luego de ser relacionado con Juntos Por el Cambio por sus comentarios anti kirchneristas. Por lo expuesto en redes sociales, el ex presidente no dudó y aceptó su oferta: “Cuando quieras”.

De la televisión a las redes y de las redes a la televisión, el cantante de cumbia critica habitualmente a la dirigencia política y en particular a la gestión de Alberto Fernández. De hecho, en el último tiempo ha trascendido por su posicionamiento político, más allá de la música. Eso lo ha llevado a recibir miles de comentarios en las redes sociales, donde se muestra muy activo. De lleno en la grieta, hay quienes replican sus mensajes y lo señalan como “la voz del pueblo”, mientras que otros lo tildan de “macrista”, justamente por sus planteos anti K.

Que lo vinculen con el ex presidente fue lo que lo motivó a escribir un nuevo tuit que rápidamente se convirtió en viral. “Podrido me tienen diciéndome macrista” , manifestó Dipy quien remarcó: “Ni lo conozco a Macri, ¿tanto quieren que lo conozca?”.

“Qué les pasa, ¿si no pienso como ustedes soy de Macri?” , se preguntó ante tantas críticas de usuarios oficialistas. Y no dudó en lanzar la propuesta: “Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto”.

Acto seguido, arrobó al ex mandatario y referente del PRO: “Hola @mauriciomacri sale selfie?”.

Macri no dudó y en pocos minutos aceptó la oferta del cantante de cumbia

Macri, quien el fin de semana compartió La Noche de Mirtha con Juana Viale y brindó una extensa entrevista donde tocó varios temas de actualidad, no dudó y en pocos minutos aceptó la oferta del cantante de cumbia. “Cuando quieras hacemos la foto”, respondió en Twitter. El comentario de El Dipy tuvo más de 1.200 retuits, y más de 8 mil likes. Mientras que la respuesta del líder opositor tuvo aún más repercusión: más de 3 mil réplicas y más de 30 mil me gusta.

Dipy festejó que el ex mandatario acepte su propuesta y en otro tuit manifestó: “Listo, sale selfie. jajajajajaj Revienten”.

No obstante, luego compartió otro mensaje de uno de sus seguidores: “Soy anti K y Dipy tiene todo el derecho de sacarse la foto con Macri, pero todo lo que hablaste de Libertad, pobreza y el quilombo que tenemos, es por culpa de él también. Se coherente dipy, no uno más”.

En la imagen el expresidente argentino Mauricio Macri (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Recientemente el músico devenido en tuitero estuvo envuelto en una polémica con su ex pareja Mariana Diarco. El Dipy habló de un supuesto romance de la conductora de Crónica con Gastón Pauls. “No soy de romper las bolas con esto @MarianitaDiarco pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?”, había publicado en su cuenta de Twitter. Y dando más precisiones pero sin nombrar a quien era obvio, agregó: “No me gusta que mi hijo este cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero Con mi hijo no”.

Diarco le respondió por la televisión y también por las redes sociales. “Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa”, escribió por Twitter. Luego en Los Ángeles de la Mañana, Diarco negó estar saliendo con el actor. Y sobre el conflicto con el Dipy, de quien está separada hace más de un año y con quien tiene un hijo (Valentino, de siete años), manifestó: “Me parece que no hay lugar para meterse en mi vida personal. Voy a priorizar siempre la buena relación con el papá de mi hijo”.

