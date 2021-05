Mauricio Macri: “Hoy estamos gobernados por personas que creen que los argentinos son esclavos”

El ex presidente Mauricio Macri participó este sábado del programa La Noche de Mirtha Legrand, donde volvió a hacer un análisis de lo que fue la gestión de Cambiemos y criticó fuertemente a la administración de Alberto Fernández al opinar que “hoy estamos gobernados por personas que creen que los argentinos son esclavos”.

En un mano a mano con la conductora del ciclo, Juana Viale, el ex mandatario nacional sostuvo que cuando llegó a la Casa Rosada tuvo que enfrentar “una triple maldición”, porque tenía “un Estado nacional quebrado, que además era asintomático, porque la gente no lo sabía”, sumado a que el oficialismo no tenía “mayorías en ningún lado”.

Fuimos caminando a la vez que teníamos la suerte de que la gente se iba entusiasmando con este líder antichavista, democrático, que es quien les habla, y entonces nos prestaban plata. Hoy me doy cuenta de que no hay solución sin las cosas básicas que hay en el mundo, como impuestos razonables”, señaló.

Sobre su ingreso al mundo de la política, Macri explicó que decidió salir “del status quo”, a pesar de que “le iba muy bien”, porque se dio “cuenta de que eso era una fábrica de pobres, era algo en lo que unos pocos mantuvieran los privilegios”.

“Mi sensación es que hoy estamos gobernados por personas que cree que la gente son esclavos, a los que les cobramos los impuestos que queremos y para gastarlos en lo que queramos” , cuestionó, consultado por la entrevistadora acerca de la actual administración nacional.

Noticia en desarrollo...