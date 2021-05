La respuesta de Mariana Diarco luego de que El Dipy la criticara por un supuesto romance con Gastón Pauls

Mariana Diarco habló de los rumores de romance con Gastón Pauls (Video: @marianadiarcook)

Mariana Diarco no se quedó y se decidió a contestar. Primero por Twitter, después en la tele y finalmente, por Instagram. Porque la ex pareja de El Dipy primero actuó en caliente a través de la red del pajarito, luego pasó por Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito por El Trece, y finalmente se explayó en su cuenta de Instagram. Todo fue en respuesta su ex, después de que el músico hablara de una supuesta relación que ella tendría con el actor Gastón Pauls.

El mensaje en Twitter de El Dipy

¿Cómo había empezado el conflicto? “No soy de romper las bolas con esto @MarianitaDiarco pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo?”, había publicado El Dipy en su cuenta de Twitter. Y dando más precisiones pero sin nombrar a quien era obvio, agregó: “No me gusta que mi hijo este cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero Con mi hijo no”.

¿Qué hizo Diarco ante semejante agravio? “Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa”, escribió por el mismo medio, que no suele usar con frecuencia, como sí lo hace El Dipy. Y cerró el tema.

La respuesta en Twitter de Mariana Diarco

Acto seguido, invitada a Los Ángeles de la Mañana, Diarco negó estar saliendo con el actor. Y sobre el conflicto con el Dipy, de quien está separada hace más de un año y con quien tiene un hijo (Valentino, de siete años), manifestó: “Me parece que no hay lugar para meterse en mi vida personal. Voy a priorizar siempre la buena relación con el papá de mi hijo”.

Mariana Diarco habló del Dipy y Gastón Pauls (Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

En Intrusos, por América, también había hablado sobre los rumores de relación con Pauls. “No sé de dónde salió esa historia. Ojalá el día de mañana encuentre a alguien para compartir mi vida. Gastón es un lindo chico, y esto lo digo de verdad, me parece que tiene uno de los mejores programas que hay en televisión. Para cualquier persona que haya pasado por una adicción o un familiar, es un programa que está muy bien enfocado”. En ese entonces además agregó: “Trabajo de ocho a diez horas por día. Cuando no estoy trabajando tengo un nene de cuatro años. Es muy chico y demanda mucha energía. Y después duermo, tengo cero vida amorosa”.

Mariana Diarco trabaja en Crónica TV (Foto: @marianadiarcook)

Poco satisfecha con su reacción inicial y con cómo estaba resolviendo las cosas, la conductora de Crónica TV decidió recurrir a la red social que mejor maneja, Instagram. Y en un alto de su día laboral, se plantó frente a cámara para hacer un descargo. Claro que antes puso en tema a aquellos que no están atentos a lo que pasa en la red del pajarito. “El papá de mi nene tuvo un exabrupto en Twitter. Innecesario... Chungo”, apuntó de arranque. “Al que yo le contesté y tampoco tendría que haberlo hecho”, contó arrepentida justo antes de que el pequeño Valentino la interrumpiera en la comunicación con sus seguidores. “Cuestión que se dijeron cosas que no están bien. Punto numero uno: no estoy con Pauls. Es un buen compañero de trabajo. Lo admiro. Y le mando un beso enorme. Le pido disculpas aunque no haya sido yo la que dijo lo que dijo”, alegó con contundencia. Y para no dejar dudas de que quiere paz y amor a su alrededor, reflexionó sobre su relación con El Dipy: “Voy a priorizar la paz en mi vida. Quiero llevarme bien como hasta ahora, como hasta ayer”.

SEGUIR LEYENDO: