El Dipy criticó las restricciones impuestas por Alberto Fernández: “No me vas a encerrar otra vez”

“No me vas a encerrar otra vez”, decía la placa que Adrián Martínez, popularmente conocido como El Dipy, compartió a través de su cuenta de Twitter, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara nuevas restricciones para frenar el avance del coronavirus.

“¿Otra vez me dejas sin poder trabajar a mi y a millones de argentinos? ¿Encima de eso se robaron las vacunas? A mi no me encerras más. Me voy a fundir, lo sé. Pero no te olvides que miles están conmigo y les decimos basta, se terminó. Los que están conmigo, RT infinito”, dijo el cantante pidiendo el apoyo de sus seguidores.

Luego criticó a los mandatarios: “Nunca se bajaron sueldo, se repartieron las vacunas entre ellos, vacunaron a militantes y amigos, les mintieron a los jubilados. Nos fundieron. Ustedes y toda la manga de ñoquis que tienen siguen cobrando la platita que nosotros les pagamos. Se terminó. Basta. Así empezaron el año pasado. 15 días que se convirtieron en 9 meses. Pero a Cristina le devolvieron todos sus bienes, más jubilación privilegio y nosotros fundidos. Se robaron la única esperanza que tiene el planeta contra el COVID: las vacunas. A mi no me encierran nunca mas”.

Un usuario que se hizo eco de sus dichos lo apoyó y le sugirió que se dedicara a la política. “Y capaz que hasta llega a funcionario del nuevo mejor equipo de los últimos 200 años. Si Macri llegó a presidente y Bullrich llegó a presidenta del partido todo puede ser”, escribió el seguidor a lo que el también corredor de autos, agregó: “Si pudieron ser gobierno los kirchneristas, olvidate que hasta presidente puedo ser. A casa pete”.

Entre las medidas, que regirán a partir de las 0.00 del 9 de abril están la restricción en la circulación en todo el país entre las 00 y las 6 de la mañana y los comercios deberán cerrar sus puertas a las 23.00. Las medidas durarán hasta el 30 de abril. Regirán para el AMBA y las localidades con más contagios. Según la clasificación del semáforo epidemiológico dispuesto por el Gobierno, son 87 localidades.

Otra de las principales medidas será ejercer un mayor control en el transporte público en el AMBA. El Gobierno dispondrá que solo viajen las personas que forman parte de la lista de trabajadores esenciales. También los docentes y los alumnos, ya que las clases presenciales se mantendrán pese al aumento de casos.

Hace unos días, siempre muy crítico al Gobierno, el Dipy volvió a ser noticia, esta vez por responderle a Coco Silly que había amenazado a Fernando Iglesias. “Invitar a pelear por radio no es de barrio, como decís que sos. Es de cagón, kumpa. Si tanto te la aguantás, andá a buscarlo, cagalo bien a trompadas y no te hagas el macho por la radio”, escribió el músico.

“Y sabés que conozco bastante de vos. Y sabés por qué. Portate bien, Coquito. Que la gente no se entere que los sobres que te daban y te dan tus líderes te los gastabas en el Conrad cuando había póquer. Y cuando quieras pelear, invitame. Yo voy. MACHO cagón. cierro hilo”, siguió.

Sus tuits fueron en respuesta a los dichos del humorista sobre el diputado Fernando Iglesias. “Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que le pueda decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, había dicho en su programa de radio, luego de que el politico cuestionara a Estela de Carlotto.

