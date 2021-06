El comentario de Diego Brancatelli que provocó el enojo de Anamá Ferreira

Diego Brancatelli y Anamá Ferreira, enfrentados

Este martes, Diego Brancatelli tildó a Anamá Ferreira de “mamarracho” tras los comentarios de la ex modelo contra Débora Plager y su presentación en La Academia. Cuando la panelista de Intratables actuó el lunes por la noche, la brasilera comentó: “Al fin encontré alguien que baile peor que yo”.

Horas después, el periodista salió en defensa de su compañera y no dudó en insultar a la representante de modelos: “Anamá Ferreira impresentable, un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil”.

Anamá no se lo dejó pasar y se la devolvió en Twitter. “¿Así que @diegobranca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura”, escribió en la red social.

Los tuits de Anamá Ferreira

“La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos, Sobre?”, completó, con un emoji de un sobre en vez de escribir la palabra.

Pero no se detuvo ahí: “No te voy a denunciar por maltrato @diegobranca. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que sí te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida”.

Ferreira finalizó con otro tuit: “Tu diferencia con la mía @diegobranca no es el país de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta”.

Tras un tímido debut con el “cubo al cuadrado” que llegó semanas después de haber sufrido una fisura de costilla, Débora Plager volvió a la pista de La Academia de ShowMatch. Esta vez, la periodista tuvo que afrontar el desafío de la “imitación perfecta”. Y, contra todos los pronósticos, logró deslumbrar al jurado al ponerse en la piel, ni más ni menos, que de Elton John.

Débora Plager como Elton John

La actual panelista de Intratables llegó al estudio caracterizada de tal manera que estaba, absolutamente, irreconocible. Metida de lleno en el personaje y hablando en inglés con un toque de castellano, dialogó con Marcelo Tinelli sobre su presentación.

Débora tuvo que que ponerle el cuerpo y la voz a los temas Your Song y I’m Still Standing de Elton, mientras su compañero Nicolás Villalba y Flor Anca la acompañaban con su baile. “Todo el estudio de pie. Tremendo, por favor”, dijo Marcelo Tinelli apenas terminó el ritmo y esperando que el jurado coincidiera con su veredicto. Y agregó: “No pueden estar ajenos a lo que vibra toda la gente”.

