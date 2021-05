Ahora el Gobierno dice que Rodríguez Larreta debe suspender las clases presenciales por una disposición del Consejo Federal de Educación

Alberto Fernández y Nicolás Trotta





La polémica por las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene fin. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó al gobierno porteño a mantener abiertas las escuelas, el gobierno nacional volvió a pedir que se suspenda la presencia de chicos en las aulas.

“ Hay una resolución del Consejo Federal de Educación que se aprobó el día de ayer por una mayoría abrumadora que establece que en los territorios de alarma no debe haber clases. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta debería hablarles a las familias con franqueza y explicarles si la Ciudad es autónoma o independiente de la Argentina ”, aseguró Trotta en diálogo con la periodista María O’Donnell en Urbana Play.

Efectivamente, ayer se reunieron los ministros de Educación de todo el país para discutir el esquema de presencialidad administrada que impulsa Trotta. En ese encuentro, la representante del gobierno porteño, Soledad Acuña, dejó en claro su oposición a la propuesta. En el mismo sentido se expresó el gobierno de Mendoza.

Según reconstruyó Infobae, la resolución no da lugar a la autonomía de las provincias y pretende fijar lineamientos comunes. Por eso, tanto CABA como Mendoza no firmaron la resolución. Sus ministros apoyaron la generación de pautas básicas para una eventual suspensión de clases, pero consideraron “muy duro” el texto ya que, dicen, no respeta la autonomía que hoy mismo revalidó la Corte y sostiene los términos del DNU.





Trotta le pidió a Larreta que suspenda las clases pese al fallo de la Corte

La Corte Suprema de Justicia planteó que el presidente Fernández violó la autonomía de la Capital Federal con el decreto que dispuso la suspensión de las clases presenciales. La decisión fue un triunfo político de Rodríguez Larreta, que se mantuvo en silencio. La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó la sentencia como un golpe a las instituciones. Y el jefe de Estado habló de “la decrepitud del derecho convertida en sentencia”. Este mediodía podría haber una nueva respuesta cuando ambos compartan un acto en Ensenada.

Las escuelas abiertas continúan abiertas, pero con menos chicos que la semana pasada: Rodríguez Larreta decidió aplicar un modalidad mixta en las secundarias, donde los alumnos combinan las clases presenciales con actividades virtuales. Fue un gesto hacia la Casa Rosada para bajar la tensión política la semana pasada, cuando ambas administraciones negociaban los términos del decreto que comenzó a regir el 1° de mayo y se extenderá hasta el 21.

