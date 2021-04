El gobierno porteño analizará la evolución de los contagios en las próximas 48 horas para resolver nuevas medidas

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli (NA)

48 horas claves. En ese el plazo, el gobierno porteño analizará la evolución de los contagios y la ocupación de las camas de terapia intensiva para definir las nuevas medidas frente a la segunda ola de coronavirus. “El sistema está tenso”, admitió hoy el vicejefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y agregó: “ Tenemos que lograr que no suban los casos; si suben, tenemos que tomar mayores restricciones, sobre todo en la circulación ”.

“Vamos a analizar hoy, mañana y pasado para ver la decisión que tomaremos el viernes”, indicó el funcionario, en relación al día que vence el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández. Santilli, por otro lado, destacó los controles que realiza la ciudad de Buenos Aires para evitar la aglomeración de personas y para garantizar el ingreso seguro de los alumnos en las escuelas porteñas.

La ocupación de las camas de terapia intensiva en los hospitales públicos porteños superó el 80%, según el último reporte epidemiológico. El registro alcanzado -un nuevo récord desde que se declaró la pandemia- sorprende por su velocidad: creció más de 20 puntos el ingreso de pacientes graves en el plazo de una semana.

De acuerdo a los datos oficiales, la ocupación de plazas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es del 83,5%, cuando la semana pasada ese porcentaje estaba en 61,1%, y hace 14 días, en el 48%. En lo concreto, son 376 camas críticas ocupadas en el sistema de salud público de un total de 450, mientras que los pacientes de diagnóstico moderado son 775.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós

El dato refuerza las últimas declaraciones del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que aseguró que el número diario de contagios se estabilizó en la Ciudad de Buenos Aires, pero admitió que si no comienza a bajar “no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente”. Así, adelantó si no cambia la tendencia “hay que acompañar nuevas restricciones”.

Para el funcionario, si las segundas medidas impuestos por el gobierno nacional “logran logran bajar la curva con claridad, tenemos una perspectiva para adelante de poder gestionar la realidad como lo estamos haciendo”. “Pero si no lo logra, no hay sistema de salud que pueda sostener durante largo tiempo una curva de casos de tamaña magnitud”, aseguró.

“Tenemos que intensificar rastreo y testeo, vacunar todo lo que nos dan, explicar cómo estamos y cuando todo eso no alcance, en un período corto y claro con inicio y final, le tenemos que decir ‘esto no alcanzó, necesitamos un esfuerzo’, esto nos lo indicarán los datos estos días”, detalló Quirós en radio Mitre.

En los centros de salud, la tensión por la alta demanda de camas es palpable desde hace algunas semanas. La jefa de Terapia Intensiva del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, Eleonora Cunto, confirmó el viernes que tenían el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas.

El centro asistencial situado en el barrio porteño de Parque Patricios cuenta con 54 camas de terapia intensiva e integra el llamado anillo rojo de prioridad de atención a pacientes con coronavirus junto a los hospitales Fernández, Argerich y Santojanni. “Hoy no tenemos ninguna cama de terapia intensiva. La situación es realmente complicada”, explicó Cunto en declaraciones a los medios.

Ayer, en diálogo con radio El Destape, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, amplió este panorama: “Si necesitás una cama en la Ciudad hoy no la conseguís”. “Eso es testimonio no estadística. Eso lejos de aliviarse se fue agravando”, señaló.

En las últimas horas se reportaron 2.554 casos y 18 muertes en la ciudad de Buenos Aires, y desde el inicio del brote, en marzo del año pasado, suman 326.136 las personas contagiadas, 7.856 las personas fallecidas, y 275.303 las personas recuperadas.

En las últimas 24 horas se realizaron 9.359 hisopados con un índice de positividad de 26%, y desde el año pasado ya se hicieron 3.085.050 test, con un índice de positividad de 25,6%. Otros de los datos del reporte de este lunes da cuenta de que en los barrios populares son en total 20.944 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 308 las personas fallecidas y 18.828 quienes ya se recuperaron.

SEGUIR LEYENDO: