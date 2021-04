Fernán Quirós: “Si con el segundo grupo de medidas no descienden los casos, hay que acompañar nuevas restricciones”

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño

Fernán Quirós analizó la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires y, si bien afirmó que el número diario de contagios se “estabilizó”, reconoció que “si con el segundo grupo de medidas no descienden los casos, hay que acompañar nuevas restricciones”.

“Vemos que desde hace 10 a 14 días el número diario, siempre considerando el día que se tomó el hisopado y no el día que se reportó en Nación, se ha estabilizado”, comenzó contextualizando Fernán Quirós, en diálogo con TN. “La cara buena de la moneda es que las primeras medidas del Gobierno nacional, las cuales compartimos, de disminuir la nocturnidad y prohibir los encuentros sociales y familiares, tuvieron un impacto: la curva dejó de ascender. La mala es que, si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente” , continuó el Ministro de Salud porteño.

Y consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional realice nuevos anuncios, consideró: “Todavía no cumplimos los 10 días del segundo grupo de medidas. Si con el segundo grupo de medidas no descendieran los casos, entonces necesariamente hay que acompañar nuevas medidas. Lo que decimos es que las medidas tienen que ser en base a la evidencia y la evidencia hay que explicársela a la gente con toda claridad para que pueda comprender por qué proponemos lo que proponemos”.

Al respecto, el funcionario defendió la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener la presencialidad en las escuelas, y sostuvo que “el crecimiento (del uso) de las camas de terapia intensiva ha ido perdiendo verticalidad y se ha ido horizontalizando”.

El ministro de Salud porteño garantizó que todavía "hay camas de terapia intensiva" en la Ciudad de Buenos Aires (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

“De terapia intensiva, que es el punto más grave, nosotros tenemos hoy el 88% de las camas del sector privado ocupadas y el 82% del sector público, es decir, camas hay, pero esto es la totalidad de las camas, pero no todas las coberturas internan en todos los sanatorios y clínicas”, explicó.

Por otra parte, aclaró el cambio de estrategia con respecto a la aplicación de la segunda dosis: “Cada uno de los ciudadanos porteños va a recibir la comunicación de la Ciudad de cuándo le corresponde su turno para la segunda dosis. Las segundas aplicaciones se han reorientado para la semana número 12 de la primera dosis. La primera vacuna tiene la mayor parte del efecto, el refuerzo lo que hace es prolongar en el tiempo. Lo que hemos documentado en la Ciudad de Buenos Aires es que, independientemente de la vacuna que hayas recibido (Astra-Zeneca, Sinopharm y Sputnik V), la efectividad ha sido de al menos 90%. Significa que los que se vacunaron al menos con una dosis tuvieron 90% menos de incidencia de la enfermedad que los que no lograron vacunarse del mismo grupo”.

En este sentido, Quirós remarcó que “una primera dosis es fundamental para que la gente pueda estar protegida” y que “la segunda se le puede dar a los tres meses con total seguridad”, pero insistió en que “es mucho más importante para la sociedad proteger a dos personas en un 85 por ciento, que a una con 95″.

“Más allá de esto, están viniendo las vacunas de Sinopharm, un millón ahora y otro millón en los primeros días de mayo, y esas vacunas van a ser aplicadas como segunda dosis antes de tiempo, por llamarlo de alguna manera, porque no hay ninguna garantía de que el gobierno chino entregue otra partida y, por lo tanto, lo que no se puede hacer es dejar de dar la segunda dosis en algún momento”, aclaró.

