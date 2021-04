La ocupación de camas de terapia intensiva superó el 80% en la ciudad de Buenos Aires y el gobierno porteño analiza nuevas medidas

En un nuevo pico, la ocupación de plazas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 83,5% (Franco Fafasuli)

La ocupación de las camas de terapia intensiva en los hospitales públicos porteños superó el 80% , en el medio de la “segunda ola” de contagios de coronavirus. El registro alcanzado -un nuevo récord desde que se declaró la pandemia- sorprende por su velocidad: creció más de 20 puntos el ingreso de pacientes graves en el plazo de una semana, según reflejan los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento surge del parte epidemiológico diario de este lunes. De acuerdo a ese relevamiento, la ocupación de plazas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es del 83,5%, cuando la semana pasada ese porcentaje estaba en 61,1%, y hace 14 días, en el 48%.

En lo concreto, son 376 camas críticas ocupadas en el sistema de salud público de un total de 450, mientras que los pacientes de diagnóstico moderado son 775.

El dato refuerza las últimas declaraciones del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que ayer aseguró que el número diario de contagios se estabilizó en la Ciudad de Buenos Aires, pero admitió que si no comienza a bajar “no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente”. Así, adelantó si no cambia la tendencia “hay que acompañar nuevas restricciones”.

El gráfico de nuevos contagios muestra una suba significativa en los últimos días (Información oficial del gobierno porteño)

“Vemos que desde hace 10 a 14 días el número diario, siempre considerando el día que se tomó el hisopado y no el día que se reportó en Nación, se ha estabilizado”, indicó el funcionario en diálogo con TN. “La cara buena de la moneda es que las primeras medidas del Gobierno nacional, las cuales compartimos, de disminuir la nocturnidad y prohibir los encuentros sociales y familiares, tuvieron un impacto: la curva dejó de ascender. La mala es que, si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente”, precisó.

En los centros de salud, la tensión por la alta demanda de camas es palpable desde hace algunas semanas. La jefa de Terapia Intensiva del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz, Eleonora Cunto, confirmó el viernes que tenían el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas .

En las últimas horas se reportaron 2.554 casos y 18 muertes en la ciudad de Buenos Aires

El centro asistencial situado en el barrio porteño de Parque Patricios cuenta con 54 camas de terapia intensiva e integra el llamado anillo rojo de prioridad de atención a pacientes con coronavirus junto a los hospitales Fernández, Argerich y Santojanni. “Hoy no tenemos ninguna cama de terapia intensiva. La situación es realmente complicada”, explicó Cunto en declaraciones a los medios.

Ayer, en diálogo con radio El Destape, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, amplió este panorama: “Si necesitás una cama en la Ciudad hoy no la conseguís”. “Eso es testimonio no estadística. Eso lejos de aliviarse se fue agravando”, señaló.

Información del último parte epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires

En las últimas horas se reportaron 2.554 casos y 18 muertes en la ciudad de Buenos Aires, y desde el inicio del brote, en marzo del año pasado, suman 326.136 las personas contagiadas, 7.856 las personas fallecidas, y 275.303 las personas recuperadas.

En las últimas 24 horas se realizaron 9.359 hisopados con un índice de positividad de 26%, y desde el año pasado ya se hicieron 3.085.050 test, con un índice de positividad de 25,6%. Otros de los datos del reporte de este lunes da cuenta de que en los barrios populares son en total 20.944 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 308 las personas fallecidas y 18.828 quienes ya se recuperaron.

En una semana, la utilización del servicio de UTI trepó más de 20 puntos

Hasta el momento, en la Ciudad ya vacunaron al personal de salud, a docentes y no docentes, a adultos mayores de 80 años, a personas que viven en residencias de la tercera edad, a adultos mayores de 70, y en los últimos días comenzaron con los de más de 65. También recibieron la vacuna personal estratégico, personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y otros grupos estratégicos.

Según informó la cartera sanitaria porteña, hasta el viernes pasado 16.095 personas habían recibido una dosis de la vacuna Sputnik-V, Covishield o Sinopharm. De esta manera, y desde el inicio del Plan de Vacunación, el 29 de diciembre pasado ya se vacunaron 695.272 personas, de las cuales 590.258 se aplicaron una sola dosis y 105.014 completaron la inmunización con la segunda.

