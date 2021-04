Santiago Cafiero: “Una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes y la vacuna”

“Una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes, la vacuna”, aseguró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero

En medio de la suba de contagios y muertes por coronavirus, que llegaron a niveles récord, y la falta de camas de terapia de intensiva, cuya ocupación trepó hasta el 93% en la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, arremetió contra el gobierno porteño por judicializar el tema de las clases presenciales en el peor momento de la pandemia.

“Una parte de la oposición decidió politizar la pandemia, las muertes, la vacuna”, aseguró en alusión al accionar del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien desoyó el decreto presidencial y ahora aguarda un guiño de la Corte Suprema para que las escuelas continúen abiertas. Y advirtió que si bien al principio “lo hacía solo una minoría hoy esa postura es mayoritaria”.

“A mí me sorprendió la reacción de Larreta”, admitió Cafiero al aclarar que habla por cuenta propia y no en nombre del gobierno nacional. Y agregó: “Hay una realidad concreta: hace 15 días si necesitás conseguir una cama o una internación tenés un problema en CABA y eso se fue agravando. Eso es testimonio no estadística. Eso lejos de aliviarse se fue agravando. Si necesitás una cama en la Ciudad hoy no la conseguís”.

Según una investigación realizada por Infobae, en los últimos siete días ingresaron tres veces más pacientes por COVID-19 a terapia intensiva que la semana anterior. La ocupación de las camas UTI creció un 40% a nivel nacional desde el 15 de marzo y la situación es especialmente crítica en el AMBA, donde hoy están ocupadas el 78% en promedio, con distritos donde se supera el 93%.

¿Qué sentido tiene que te digan que la ocupación de camas está al 90% si no conseguís ninguna cama en la Ciudad?”, cuestionó el Jefe de Gabinete (Foto: Franco Fafasuli)

“Cuando estás con números tan elevados lo más valioso es lo vivencial. ¿Qué sentido tiene que te digan que la ocupación de camas está al 90% si no conseguís ninguna cama?”, cuestionó el Jefe de Gabinete y dijo que ante esta delicada situación sanitaria “muchas clínicas privadas del conurbano empezaron a atender a porteños con prepaga”.

“Atrás de las estadísticas hay gente, vivencias y gente que está sufriendo ¿y querés meter a la política en el medio?”, se lamentó Cafiero, quien remarcó que “lo de judicializar la política sanitaria fue guiado por los sectores más reaccionarios de la oposición que ven en la cantidad de casos y muertos motivos para celebrar y hacerle daño al gobierno”. Y dijo que también hacen lo mismo con las vacunas: “Celebran que los contrato de entrega de demoren”.

En Argentina hay 12.501 camas en unidades de terapia intensiva (UTI) en todo el país, incluyendo las del sector público y privado. Al día de ayer, 4.858 estaban ocupadas por pacientes con COVID: el 39% del total, el punto máximo desde el vertiginoso ascenso de contagios en el último mes. Este porcentaje implica una gran sobrecarga para el sistema sanitario nacional, que durante la primera ola no colapsó (salvo casos puntuales), pero que ahora se encuentra en una situación de máxima tensión debido a la escalada de casos que arrancó a mediados de marzo y aún no se detuvo.

Cafiero dijo que la oposición primero hizo una campaña anti-vacunas y que ahora se ponen contentos de que haya escasez: “Celebran que los contrato de entrega de demoren”

“La gente le exigen a la política que le salve la vida no que piense en la próxima elección”, señaló Cafiero en Radio 10 al referirse a que el recurso judicial presentado por Larreta fue pensado para allanar el camino a las presidenciales de 2023.

En cambio, sostuvo que el presidente Alberto Fernández solo trabaja para brindar soluciones en esta segunda ola aunque a veces sus medidas resulten un poco antipáticas. “El lunes, el Presidente anunció nuevas obras para ampliar en 1.400 camas el sistema de salud, 400 de las cuales son de terapia, y vamos a avanzar en la adquisición de respiradores”, indicó.

“Vamos a poder rendir cuentas con aciertos y errores de cómo administramos la pandemia y otros no lo van a poder hacer”, sentenció Cafiero.

La creciente ocupación de camas de terapia intensiva es hoy el principal indicador que miran con preocupación las autoridades nacionales, provinciales y porteñas, así como también los prestadores del sector privado y las obras.

Esto fue lo que motivó la reunión del presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof el viernes por la tarde, para analizar la situación sanitaria por el COVID-19 en el Área Metropolitana (AMBA). Ninguno de los dos descarta la posibilidad de volver al cierre casi total de las actividades para enfrentar la suba de contagios y fallecimientos. Pero Cafiero prefirió no dar precisiones de lo que ocurrirá después del 30 abril, cuando hay que renovar las medidas oficiales.

