El último adiós a Mario Meoni en Junín: Alberto Fernández participa de la ceremonia junto a amigos y familiares

Sergio Massa abraza a los hijos de Mario Meoni

Los restos del fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, fueron velados esta mañana en el partido bonaerense de Junín, localidad en la que fue intendente entre 2003 y 2015 y hacia donde viajaba antes de perder la vida en un accidente en la Ruta Nacional 7.

La ceremonia reunió únicamente a familiares y allegados del funcionario de 56 años. La misma comenzó a las 10.30 y finalizó a las 13. Si bien se esperaba la llegada del presidente Alberto Fernández en la casa velatoria, el mandatario arribó en helicóptero y se trasladó hacia el cementerio Parque Rosedal.

Llegó acompañado por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación; Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes; Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, entre otros funcionarios nacionales.

La ceremonia se inició en la capilla ubicada dentro del cementerio. El presidente Fernández tomó una de las manijas del ataúd para trasladar el cuerpo de Meoni.

Quien acudió por la misma vía y estuvo presente en el velatorio desde temprano fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien abrazó a los hijos de Meoni y lo recordó con mucho pesar en las redes sociales: “La bronca de perder a un amigo único y leal, a un funcionario ejemplar y a un ser humano increíble. Mario, amigo mío, te voy a tener toda la vida en mi corazón ”.

En el lugar se juntaron cerca de 500 vecinos, familiares y allegados para despedirlo

Luego de ser velado en la casa Dos Reis, los restos del ex intendente de Junín comenzaron la recorrida de algunos sitios emblemáticos de la ciudad , entre ellos el Estadio “Eva Perón” de Sarmiento de Junín, club del que era hincha, y el edificio de la municipalidad.

Meoni, de 56 años, murió ayer por la noche como consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 112, cerca de la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo pasadas las 22 horas, al volcar el Ford Mondeo que conducía el propio funcionario.

El lamentable episodio tuvo lugar cuando Meoni viajaba hacia Junín para pasar el fin de semana junto a su familia.

Los vehículos que iniciaron la caravana con los restos de Meoni hacia el cementerio local

El presidente Fernández se mostró compungindo por la trágica muerte del funcionario que formaba parte de su gabinete nacional. Esta mañana, durante un reportaje brindado a Radio 10, el mandatario no pudo ocultar su emoción y al recordar al funcionario se quebró y lloró. Dijo que se trató de un hecho “incomprensible” y de una “pérdida enorme”.

“ Le tocó uno de los peores lugares en la pandemia que es el transporte porque había que pararlos y había que frenarlos. Y lo hizo con una calidad y con un esfuerzo incomparable realmente. Créanme que pierdo a alguien… ufff. Lo quise mucho y era realmente valioso”, dijo el jefe de Estado en medio de lágrimas.

Además, recordó que siempre le aconsejó que no manejara solo y de noche por la ruta cuando se dirigía a su Junín natal, algo que el ministro acostumbraba a hacer.

Un gran número de vecinos se acercó hasta la casa velatoria para despedir a Meoni

“Con Sergio Massa siempre hablábamos con él y le decíamos que parara con eso de viajar a Junín los viernes a la noche. Además tenía la costumbre de manejar su auto y viajar solo. No era un ministro que trabajaba hasta las 5 de la tarde, con suerte se iba a las 9 o 10 de la noche. Le decíamos: ‘Pará, a todos en algún momento el cuerpo nos falla. No te vayas manejando’. Ayer a la noche cuando Sergio me llamó recordábamos juntos diciendo ¿por qué no nos dio bola? Por Dios. Qué pena, realmente qué pena”, expresó con la voz quebrada.

En el reportaje concedido a la emisora, el Presidente también reveló cómo se enteró de la noticia y destacó la capacidad de diálogo que tenía el ministro. Además recordó que lo conoció cuando era intendente de Junín y que desde entonces forjaron una amistad que terminó con Meoni integrando su gabinete de ministros.

“A Mario lo conocí en el año 2003 cuando era intendente y yo jefe de Gabinete. Fuimos forjando una amistad que terminó con él como ministro cuando yo fui presidente. Cuando ayer me llamó Sergio (Massa) para contarme quedé derrumbado porque es una muerte incompresible porque era un hombre joven, de una vida muy sana. Y la verdad una pérdida enorme porque por ahí la gente no lo percibe porque tenía cierto perfil bajo”, completó Fernández.

Fotos: Leandro Martino

