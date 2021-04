Mario Meoni: de origen radical y miembro del Frente Renovador, fue intendente de Junín y llegó al gabinete nacional de la mano de Sergio Massa

El ministro fallecido el viernes por la noche en la última foto publicada en su perfil de Twitter, ese mismo día en Santa Fe, junto a Alberto Fernández

“Hoy acompañamos al presidente Alberto Fernandez en en la tercera reunión del Gabinete Federal en Rosario, Santa Fe”. Ese es el último tuit publicado en la cuenta de Mario Meoni, el ministro de Transporte de la Nación que falleció ayer por la noche un accidente tránsito en San Andrés de Giles, en la Ruta Nacional 7.

Meses atrás había supervisando en persona los avances de la ruta en la que encontró la muerte, un trazado que impulso para que se convierta en autovía desde su gestión municipal en Junín. “Esta es una obra histórica y muy deseada por los vecinos y vecinas de Junín desde hace muchos años. Lo importante es que sea una obra hecha como corresponde y no como maquillaje para venderle a los medios de comunicación”, aseguró el 26 de octubre de 2020 en un recorrido junto a su colega de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Esa vez recorrió el tramo entre Chacabuco y Junín. Anoche murió algunos kilómetros antes de ese punto.

En octubre de 2020, en un tramo de la misma ruta nacional en la que falleció, junto a su par de Obres Públicas, Gabriel Katopodis

De buenos modales y buen humor, Meoni no dudaba a la hora de mostrar fortaleza. Casi sin levantar la voz y hasta a veces casi sin hacer ningún gesto, negoció en los últimos meses con referentes de algunos de los gremios más importantes del país, como Camioneros, UTA y Dragado y Balizamiento.

En estos últimos días Meoni estaba abocado al transporte en el AMBA, era quien le llevaba los datos al presidente Alberto Fernández respecto del crecimiento de la movilidad y quien mandaba a hacer los informes diarios respecto a la cantidad de personas que utilizaba el transporte en medio de la restricción.

El otro tema al que estaba particularmente abocado era al final de la concesión de la Hidrovía. Meoni había logrado que la OCDE participara del proceso licitatorio con el fin de dotar de transparencia a la operación entre medio de las pujas de los chinos, los norteamericanos y los europeos.

En un foto e 2016, junto a Massa, en Junín

Con un tono bajo y buenos modales, era un funcionario “accesible”, siempre dispuesto a hablar con la prensa. Lo mismo señalaron los empresarios del transporte, con los que muchas veces estuvo en veredas opuestas, pero que lo describieron como una persona “racional y con capacidad de construcción”. “Nunca nos habló de la grieta y si alguno de nosotros había estado con el macrismo, todo lo contrario, siempre fue amable y no lo trató de manera diferente. Esto no significa debilidad. Era duro, muy duro”, dijo anoche un referente empresarial del transporte de carga por carretera.

Papá de los mellizos Felipe y Robertino

Meoni, de 56 años, era padre de los mellizos Felipe y Robertino y estaba casado con Laura Oliva. Había nacido el pueblo de Ascensión, partido de General Arenales, y sus padres fueron Andrés Meoni y Esmeralda Traverso.

“Nací en Ascención, un pueblo muy cerquita de Junín el 22 de enero de 1965. A pesar de ser una familia íntegramente Juninense, por razones laborales de mi padre, estuve allá hasta los 6 años. Luego nos vinimos y nunca más me fui de mi querida Junín. Mi madre Esmeralda Traverso, ama de casa me dejó su pasión por la lectura, la música y el arte. Mi padre, empleado de Vialidad, un personaje muy sociable con aires de bohemio”, describe en primera persona su web oficial.

“Fuimos un hogar humilde, nunca faltó nada, pero tampoco sobraba.Mi primer trabajo fue de lavacopas, a los 15 años en la reconocida esquina-café Yellow, donde además de conocer amigos y personajes de Junín, conocí a mi amor y compañera Laura, madre de mis hijos Felipe y Robertino. Desde esos tiempos, nunca más nos separamos!”, continúa la biografía online.

Era un referente del Frente Renovador, el partido que fundó Sergio Massa, y un hombre de estrecha confianza del presidente de la Cámara de Diputados. Comenzó en el radicalismo y en 1987 fue nombrado empleado del Plan Alimentario Nacional (PAN) del Ministerio de Acción Social de la Nación, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Luego, entre 1991 a 1995, fue concejal por la UCR en Junín, y también prosecretario del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR.

También fue director del Banco Provincia

Fue diputado provincial por la UCR en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, entre 1999 a 2003. Durante este período fue vicepresidente segundo de su bloque.

En 2003 fue electo intendente de Junín, la ciudad de sus padres. Cuatro años después fue reelecto con el 42 por ciento de los votos y como parte de la Concertación Plural que impulsó Néstor Kirchner. Tuvo un tercer mandato en 2012 y según su perfil de Wikipedia, “durante su gestión el municipio de Junín fue premiado por colocarse a la vanguardia de la innovación tecnológica y la innovación para la gestión pública. Ha recibido importantes premios como el de la OEA a la innovación para la gestión pública en 2013,11 primer puesto del Índice Nacional de Páginas Web Municipales del CIPPEC en 2012 y una mención de IARAF por la transparencia fiscal de la web oficial en 2011″.

Después, desde 2016, fue designado director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. Ese año asumió como ministro de Transporte de Alberto Fernández.

La foto con la que lo despidió el Presidente

A comienzos de marzo se le había practicado una angioplastía en el Sanatorio Güemes por una complicación cardíaca. Estuvo internado un día.

“Este mediodía recibí el alta médica por parte de los profesionales del Sanatorio Güemes. Me encuentro muy bien, en mi domicilio, cumpliendo con los cuidados que me indicaron. Agradezco la calidez del personal de la clínica y todas las muestras de afecto que me hicieron llegar”, publicó Meoni en su cuenta de Twitter tras recibir el alta.

El parte médico de había señalado que el integrante del Gabinete es un paciente con “antecedentes e hipertensión arterial, enfermedad coronaria con colocación de tres stents en 2014” y precisó que el ingreso al Güemes se produjo por “síndrome coronario agudo”. El día anterior, el ministro había referido a su malestar físico y en su cuenta de Twiter publicó: “Esta tarde me realicé controles médicos en el Sanatorio Güemes. Debido a mis antecedentes clínicos, ante determinados síntomas siempre recurro a la atención médica. Me encuentro muy bien. Muchas gracias a todos por la preocupación y al personal del Sanatorio por la atención”.

“Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de Mario Meoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno. Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar. Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado”. Así lo despidió Alberto Fernández. Y acpmpañó el mensaje con una foto de ambos, abrazados y sonrientes.

