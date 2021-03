Denuncian que el Ministerio de Salud incumple las recomendaciones de la ONU en materia de vacunación para tripulantes marítimos

Representantes de los Prácticos con Infobae en marzo de 2020 en los albores de la pandemia

En el mes de marzo de 2020, en los albores de la pandemia y de las primeras disposiciones gubernamentales respecto a las medidas de aislamiento poblacional y de protección del personal esencial, distintas organizaciones que representan a la actividad marítima y portuaria expresaron su preocupación por la falta de atención que los ministerios de Salud y de Transportes le brindaban a las cuestiones sanitarias imperantes en los puertos y a la falta de controles respecto al arribo de buques procedentes de distintas partes del mundo.

Quienes tomaron la posta en materia de reclamos en aquella oportunidad fueron los representes de los Prácticos de puerto y de los pilotos que asesoran a los capitanes de los buques extranjeros durante su navegación por aguas restringidas nacionales. Con otros rostros pero con la misma vehemencia y preocupación se manifiestan ahora.

“Los prácticos somos los primeros ciudadanos argentinos que subimos a un buque tripulado por extranjeros de diversas nacionalidades sobre los que el país no ejerce ningún control. Compartimos con ellos muchas horas - a veces varios días- y luego nos vamos a nuestras casas y convivimos con nuestro entorno social. Somos una bomba de tiempo sanitaria”. Indicaron en su momento.

La difusión del tema encendió oportunamente varias alarmas en el tablero gubernamental y rápidamente se dispusieron medidas que fueron desde dotar a los profesionales del practicaje de equipo de aislamiento, hasta la realización de inspecciones a buques “sospechosos” por parte de personal de la Dirección de Sanidad de Fronteras. “A medida que el mundo se fue organizando en materia de control portuario, las cosas en Argentina se fueron relajando y en este momento la situación de falta de control es casi peor a la que se vivía cuando empezó la pandemia”, sostienen los prácticos.

El Práctico es el primer ciudadano argentino que toma contacto con tripulaciones extranjeras sobre las que el país nada conoce

Infobae dialogó con el Capitán Christian Calascione actual Presidente de la Asociación de Prácticos de la República Argentina, quien se suma al coro de voces que reclaman al Poder Ejecutivo Nacional medidas urgentes no solo en procura de la protección de sus representados, sino además por el riesgo que conlleva para la sociedad toda el carácter potencial de “vector” que cada marino representa para su entorno familiar y social en cada regreso al hogar.

- ¿Porqué se considera usted que un práctico es personal de riesgo?

- Somos personal de riesgo por la sencilla razón de que el práctico es la primera persona que sube a bordo de un buque que proviene del extranjero y los hacemos en representación de todas las autoridades del país y como asesores de ruta y maniobra de los capitanes a cuyas naves asistimos. Nosotros debemos confiar en cada caso solamente en una declaración jurada que los capitanes extranjeros presentan 48 horas antes de llegar a aguas argentinas. Debemos aceptar que no es maliciosa y que no se oculta nada ya que el buque solo se chequea por personal sanitario cuando llega al puerto de destino. Antes revisaban cuando el barco arribaba a la zona de embarque de práctico , pero como el personal de Sanidad de Fronteras tuvo algunos accidentes al subir o bajar de distintas naves, ahora se niegan a hacerlo y quedamos realmente solos.

- La aparición de distintas variantes del COVID, en especial la llamada “Manaos”, nos preocupa ya que son muchísimos los buques procedentes de Brasil que debemos tripular sin que a nadie parezca importarle. Un barco de Santos a Recalada insume 4 días de navegación y ese tiempo obviamente es muy exiguo para que uno o varios tripulantes infectados puedan manifestar síntomas, pero es suficiente para contagiarnos. En este momento tenemos en el puerto de San Lorenzo al buque Hellas Némesis procedente de Brasil y el cual presentó a las 24 horas de arribar a varios tripulantes con COVID-19. El buque ahora esta aislado pero me pregunto ¿Quién protege a los prácticos que lo llevaron por el Rio Paraná y que luego se fueron a sus casas?. ¿Qué hacemos si ambos prácticos resultan ser positivos en un par de días? La vacuna es la única solución para trabajar seguros.

-¿No cuentan con ninguna protección para realizar su tarea?

- La protección que usamos a bordo consta de un mameluco descartable, anteojos de protección, barbijo y guantes de látex. Aparte de esas cosas mucho alcohol en gel o en spray, rociamos todo lo que tocamos desde el radar hasta el micrófono del equipo de radio. Pero no es menos cierto que son muchas horas y que en algún momento debemos utilizar un sanitario y que también podemos sufrir algún tipo de percance que nos obligue a quitarnos parte de la protección.

-¿A que se debe en su opinión el hecho que las autoridades sanitarias no les presten atención?

- Nosotros consideramos que para las autoridades nacionales la no aplicación de las recomendaciones de la OMI se debe lisa y llanamente a una cultura que se desarrolla de espaldas al mar y a los ríos y que se agravó cuando el país dejó de tener Marina Mercante. Ahora con el tema de la Hidrovía algunos funcionarios de este gobierno se están dando cuenta de lo que es esta actividad. Ahora falta que se den cuenta también que hay personas (marinos mercantes) que trabajan en el mar y en los ríos y que corremos serios riesgos. Venimos reclamando por nota a distintos organismos hasta el día de hoy para que simplemente se nos vacune y de esa manera no ser un peligro para nosotros mismos y para los demás. Los prácticos en especial somos un grupo de gente toda mayor de 60 años. Pero insisto, las autoridades no llegan a entender lo riesgosos que somos desde el punto de vista de la propagación del virus, En un momento estamos rodeados de extraños que vienen de lugares remotos y tal vez a la noche cenamos en casa.

El Practicaje y el Pilotaje son actividades esenciales para el desarrollo del comercio exterior argentino. La actividad en pandemia es especialmente riesgosa

Infobae tuvo acceso a la última carta que la Asociación de Prácticos envió hace pocos días al Presidente de la Nación Alberto Fernández (con copia a todos los organismos involucrados) en la que recuerdan al primer mandatario la importancia que la labor del practicaje tiene para el aseguramiento del comercio exterior del país. La misiva que no contiene ninguna advertencia sobre la realización de medidas de fuerza solo pide al Presidente se considere la posibilidad de vacunar a este particular segmento profesional.

Preocupación del Ministerio de Transportes

En diálogo con este medio, un alto funcionario del Ministerio de Transportes dio cuenta que desde la Junta de Investigación de Accidentes del Transporte y ante planteos recibidos por parte del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante y del SOMU en relación con el tema de la vacunación prioritaria al personal embarcado, generó el expediente EX-2021-20353166-APN-JST#MTR mediante el cual se le solicita a la titular de la cartera de salud, atender en forma urgente a las recomendaciones de la ONU en materia de seguridad para marinos y tripulantes aéreos. “Por ahora no han respondido”. Concluyen.

El Pronunciamiento de los organismos de Naciones Unidas

Desde el inicio mismo de la pandemia todos los organismos dependientes de la ONU relacionados con los distintos medios de transporte internacional en forma conjunta con la OMS, fueron brindando información para guiar al concierto de las naciones en distintas prácticas tendientes a minimizar el riesgo sanitario. Si bien el último documento apareció formalmente el 25 del corriente, la OMI comenzó a emitir documentos sobre el tema en noviembre de 2020. Los funcionarios argentinos que desde la embajada en Londres atienden las cuestiones marítimas en la sede de la OMI han venido alertando sobre esta situación a la Cancillería Argentina sin éxito aparente según lo indican las fuentes diplomáticas.

El fallecimiento el pasado viernes del Práctico Jorge López durante su franco de servicio, agravó el cuadro de incertidumbre que impera en el sector marítimo y fluvial nacional. Si bien no está aún esclarecido el modo en que el veterano marino contrajo la enfermedad, nadie en el sector ignora los riesgos que padecen día tras días los profesionales que trabajan en la frontera húmeda del país.

