Distribución de vacunas: cómo le fue a Argentina en el reparto de las dosis adquiridas a nivel mundial

La imagen del “desierto de vacunas” que mencionó Alberto Fernández en la cadena nacional de la semana pasada tiene números que la explican. Al menos para Argentina. Nuestro país solo recibió el 7% de las 65.470.000 dosis adquiridas hasta ahora , según un informe oficial distribuido por el Gobierno. Este porcentaje es muy inferior, por ejemplo, al de Chile, que ya recibió el 30% (10.925.276 dosis) de las 36 millones acordadas para un población de 19 millones.

Hasta ahora, con 4.880.355 dosis arribadas a Ezeiza, Argentina concretó 3.365.839 aplicaciones e inmunizó al 6% de la población con una dosis, y solo al 1,4% con las dos aplicaciones , según la última actualización esta mañana del Monitor Público de Vacunación.

Del otro lado de la cordillera, el país trasandino lidera el ranking de países que más dosis recibieron con relación a las que compraron, con un porcentaje solo superado por Israel. Este país ya recibió el 39% (9.257.019 dosis) del total de 24 millones vacunas que adquirió para sus 8,6 millones de habitantes.

Estados Unidos, en tanto, contó hasta ahora con 135.846.665 dosis, el 11% de las 1.200 millones de vacunas que acordó para inocular a sus 331 millones de ciudadanos. La administración de Joe Biden podría vacunar dos veces en forma completa a todos los residentes en territorio norteamericano.

Del análisis de los números brindados en el informe surge que a nivel regional nuestro país, junto Brasil, México y Colombia, fueron los países que más dosis adquirieron, en números absolutos. Pero con relación a su población, el gobierno de Jair Bolsonaro adquirió casi el triple de dosis que ciudadanos brasileños: 464 millones de dosis para 212 millones de habitantes. México, con 128 millones de residentes compró 271 millones de dosis, en tanto que Colombia adquirió 73 millones para 50 millones de habitantes.

Hasta hoy no estaba claro la cantidad de vacunas que el gobierno de Alberto Fernández había adquirido a partir de los contratos firmados con los distintos laboratorios y países. De esas 65,4 millones de dosis acordadas - una cifra que alcanzaría para vacunar con las dos dosis al 72% de la población argentina-, 56.400.000 corresponden a contratos bilaterales y otras 9.070.000 al fondo COVAX .

Si se tiene en cuenta que la inmunización completa requiere dos dosis, los tratamientos completos adquiridos en el caso de Argentina suman 32.735.000, según el informe elaborado por el Gobierno.

Lo cierto es que la cantidad acordada por el Poder Ejecutivo Nacional está lejos de la que efectivamente recibió la administración del Frente de Todos. Hasta ahora, solo llegaron 2.290.195 dosis del componente uno y 1.010.160 del componente dos de la rusa Sputnik V, que totalizan 3.300.355; otras 580.000 dosis de la británica Covishield, del laboratorio AstraZéneca/Oxford, fabricada en India; y un millón de la Sinopharm, proveniente de China.

La escasez de vacunas que sufre Argentina fue justificada por el Presidente cuando precisó por cadena nacional que solo 18 países se quedan con el 88% de las vacunas, y el resto del mundo con solo el 12%. Estos datos fueron incluidos en el Powerpoint distribuido por el Gobierno hoy.

“Tenemos contratos con varios laboratorios, excepto con Pfizer. Además de la Sputnik y las chinas Sinopharm y Sinovac, estamos hablando con (el laboratorio) Moderna y con AstraZéneca. Si no se cumplen los contratos, nos excede. Ellos le venden a quien quieren y le entregan a quien quieren. El problema de producción lo tiene ellos”, admitió un funcionario con despacho en la Casa Rosada.

Esta madrugada partió el noveno vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia para traer más dosis de la vacuna Sputnik V su aterrizaje en Ezeiza está previsto para mañana a las 17.30. Por otro lado, fuentes oficiales confirmaron que está prevista la llegada “en los próximos días” de un envío del programa COVAX de 218.000 dosis nuevas producidas por AstraZéneca, y para fines de la semana que viene, podrían llegar otros 3 millones de la Sinopharm, en el mayor envío conjunto desde que que empezó la campaña de vacunación, en tres vuelos de Aerolínes Argentinas. Hoy la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó su uso de emergencia n el grupo de mayores de 60 años.

Sin embargo, en el Gobierno se muestran confiados de que llegarán más vacunas en las próximas semanas para cumplir con el último anuncio de Alberto Fernández de completar la vacunación de la población de riesgo para finales de abril. Pero no se arriesgan a dar fechas concretas tras los anuncios anteriores fallidos. “Creemos que se va a empezar a normalizar la entrega de las vacunas. Tenemos charlas permanentes y la información es que van a llegar, de gobiernos y laboratorios, con los que Argentina firmó contratos. Pero hasta que no estén cargadas en el avión y camino en la Argentina, no vamos a dar los números concretos”, señaló un funcionario que transita los pasillos de Casa Rosada. Incluso, asegura que en el último llamado del Presidente con su par ruso Vladimir Putin, el mandatario argentino le hizo llegar una suerte de “reclamo” por el retraso en los envíos de los 20 millones de vacunas Sputnik V prometidas, que vienen llegando en cuentagotas.

Los mayores compradores de dosis

¿Qué países firmaron acuerdos para garantizarse la mayor cantidad de dosis producidas en el mundo? Estados Unidos acapara a la fecha la compra del 15% de la vacunas en el mercado a nivel global. Le sigue el Reino Unido, con 5,4% de la producción mundial, Canadá con 4,7% y la Unión Europea, que en su conjunta, compró el 24,5%. El resto del mundo - que concentra el 88% de la población mundial- adquirió el 50,4% restante .

De acuerdo a los números del informe difundido hoy por el Gobierno, hay un conjunto de países que firmaron contratos por mucho más que el doble de su población. Además de Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, España, Francia, Australia y Japón.

Canadá, por ejemplo, con una población de 37.742.157 ciudadanos logró acuerdos para comprar 379 millones de vacunas, nueve veces más que el tamaño de los habitantes de su territorio.

Italia, con 60 millones de habitantes, compró 409 millones de dosis, dos veces más de las vacunas que necesitaría para inmunizar con las dos dosis a toda su población.





