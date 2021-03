La locutora oficial llamó “Presidenta de la Nación” a Cristina Kirchner

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó esta tarde un acto por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la ciudad bonaerense de Las Flores. Además de pedir que se rinda homenaje a las víctimas de la última dictadura, la funcionaria llamó a lograr un acuerdo con la oposición, con el objetivo de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afrontar cuestiones estructurales como la economía bimonetaria. Una vez finalizado el discurso, la locutora oficial de la ceremonia cometió una equivocación que no pasó desapercibida en las redes sociales.

“Se trata de que la Memoria, la Verdad y la Justicia no sean solo patrimonio de los organismos de derechos humanos, las Abuelas o las Madres sino de todos, entendiendo a esa memoria de lo que nos pasó, a esa verdad de lo que tenemos que hacer, y a esa justicia para que puedan vivir mejor millones y millones de argentinos que se han caído y que es necesario volver a recuperar. Muchas gracias a todos y a todas”, finalizó Cristina Kirchner su discurso, secundada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner; el intendente de la mencionada localidad, Alberto Gelené; y la referente de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de la ciudad bonaerense, Gladys D’Alessandro.

En medio de los aplausos, la locutora oficial del acto se despidió de los funcionarios y de todos los presentes, y protagonizó un blooper. “ Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación -se confundió-. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes”.

La Vicepresidenta hizo como si nada hubiese ocurrido, o como si no se hubiese dado cuenta, y saludó a su hijo y a los demás funcionarios que se encontraban a su lado. Pero en las redes sociales el error se convirtió en uno de los temas más comentados.

Algunos se lo tomaron con humor. “‘Muchas gracias señora Presidenta de la Nación’, dijo la locutora y estalló el griterío en casa. Traigan a esa locutora que está invitada a cenar”, comentó un usuario en la red social Twitter. “Para muchos sigue siendo así, @CFKArgetina. Te bancamos @alferdez, pero nuestro corazón está con Cristina”, publicó otro. “Le dijo ‘Presidenta de la Nación’ la locutora… Viajé en el tiempo”, señaló uno más, junto al emoji de un corazón.

A otros usuarios no les cayó tan bien el error y también lo expusieron en las redes, ya sea a través de los clásicos memes o con comentarios al respecto.

Algunos de los comentarios en las redes sociales sobre el blooper de la locutora (Twitter)

El discurso de Cristina Kirchner

La Vicepresidenta aprovechó la ocasión para llamar a la oposición a lograr un acuerdo ante la deuda con el FMI: “Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un acuerdo mínimo frente a cuestiones estructurales como es el endeudamiento externo y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”.

“Con los plazos y las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema que no podemos pagar porque no tenemos la plata”, afirmó.

Pero aclaró, sobre la negociación que el ministro de Economía, Martín Guzmán, lleva adelante con el FMI: “No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron”.

Por otro lado, volvió a apuntar contra la gestión de Mauricio Macri: “Es una paradoja que los que están en contra del Estado y de las intervenciones son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas. Los argentinos que se quejan del endeudamiento no saben que tuvieron un Presidente que tuvo la suerte de que su familia terminó estatizando la deuda multimillonaria que habían tenido durante la dictadura”.

