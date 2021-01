Luis Naidenoff se refirió a las denuncias de hacinamiento en los centros de atención de coronavirus en Formosa: “Son centros de privación de la libertad”

Personas que se encuentran aisladas en el Estadio Cincuentenario de Formosa aseguran que conviven en el mismo lugar pacientes contagiados con otros que todavía no recibieron el resultado de su hisopado. Tras la viralización de videos que evidencian las condiciones de hacinamiento, el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge González, fueron denunciados por propagar la pandemia de COVID-19 e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos.

Personas infectadas junto a quienes aguardan el resultado de su test y a quienes fueron enviados por ser contacto estrecho. Hombres, mujeres y niños, familias enteras que denunciaron como transitan los días en uno de los lugares que dispuso el Gobierno de Insfrán para mitigar el impacto de la pandemia. “Estamos como presos, es como un servicio penitenciario”, manifestó Alejandro, un hombre que se encuentra allí aislado, en diálogo con TN. “Están pisoteando nuestros derechos” , agregó y lamentó que “Formosa es la única parte del planeta donde están existiendo estos centros de aislamiento clandestinos”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa, Luis Naidenoff, presentó en la Justicia un hábeas corpus solicitando el cumplimiento del aislamiento de dichas personas en sus domicilios. “Lamentablemente no aprendimos nada en 11 meses de pandemia en Formosa” , criticó el legislador quien sostuvo que el Gobierno provincia “insiste con la política tutelar”.

Disturbios en el Centro de Atención Sanitaria de Formosa (parte 1)

“La implementación de centros de aislamiento fue algo novedoso en la primera etapa de la pandemia porque había que enfrentar al virus pero el propio Ministerio de Salud de la Nación recomienda que todos los portadores asintomáticos puedan cursar los primeros días de la enfermedad en el domicilio particular. En Formosa tenemos el inconveniente de la mirada de un Estado tutelar, controlador y policíaco que ha cometido el peor de los errores: en cada centro de aislamiento de la provincia tomaron la peor de las decisiones, no aprendieron nada” , analizó Naidenoff.

Particularmente sobre la situación del Estadio Cincuentenario de la capital provincial el senador dijo que “convergen niños, niñas, bebes, adolescentes, hombres, mujeres, algunos con PCR positivo, otros con PCR negativo, pero en condiciones infrahumanas”. “En estos centros de privación de la libertad no se respetan los dos metros de distanciamiento social,no hay margen para la ventilación, no se respeta el ámbito de la privacidad y la intimidad y no hay baños propios” , enfatizó.

El senador nacional Luis Naidenoff

El Gobierno de Insfrán que a lo largo de la cuarentena en la Argentina se caracterizó por privar el ingreso de los formoseños a su provincia y de restringir la libre circulación ahora se encuentra en el centro de la polémica por el trato al que son sometidas aquellas personas que se encuentran en los centros de aislamiento. “Las condiciones son indignas”, lamentó Naidenoff.

“Desde el Presidente y cada uno de los gobernadores, después de 11 meses de pandemia, mas allá del rol del Estado, hacen hincapié en la responsabilidad social individual”, agregó el senador de Juntos por el Cambio quien sostuvo que de esta forma el Gobierno de Formosa va a lograr “un efecto adverso”: “Quien es portador del virus no se va a hisopar si la encierran en un centro en estas condiciones donde te privan de la libertad”.

Disturbios en el Centro de Atención Sanitaria de Formosa (parte 2)

“En Formosa vamos a contramano de lo que se aplica a nivel nacional porque la prioridad de la política pública de Insfrán es el control social, el monitoreo social permanente” , continuó criticando y advirtió que de esta forma “hoy está en riesgo la vida de las personas”. “Hay informes de contención psicológica, estados de pánico, irritabilidad, estrés, insomnio, las luces no se apagan porque conviven hombres, mujeres y niñas”, agregó y preguntó: “¿Dónde está la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con todas las imágenes del trato inhumano y cruel al que han sometido a los ciudadanos de formosa?” “Necesitamos que el Estado tome cartas en el asunto “, exigió.

