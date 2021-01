Coronavirus: cuándo llegarán al país las dosis que el Gobierno ya tiene acordadas y cómo es el plan de vacunación

La vacuna rusa Sputnik V es la única que llegó al país y que se aplicará hasta marzo

El gobierno nacional espera vacunar durante todo el 2021 a 25 millones de personas mayores de 18 año s, lo que representa el 85% de la población que queda comprendida en esa franja etaria. Para llevar adelante ese operativo en la Casa Rosada esperan contar con 51.431.000 millones de dosis antes de que termine julio. En base a esos números, es la cantidad de vacunados que estiman. La información la contiene un paper que tiene en su poder Alberto Fernández y que fue realizado por sus asesores.

Hasta el momento llegaron al país 600.000 mil dosis de la vacuna Sputnik V. 300 mil corresponden a la primera dosis y 300 mil a la segunda dosis. Ambas se aplicarán a las mismas personas. El último conteiner llegó el sábado y comenzó a ser repartido durante este lunes. Las vacunas solo se están aplicando al personal de salud, pero no alcanzan para cubrir el total de personas que integran ese grupo de riesgo. En todo el país hay 821.394 trabajadores de salud. Hasta que no se termine de vacunar a ellos, no empezarán con el resto.

El Gobierno tiene abiertas negociaciones paralelas con cinco laboratorios diferentes: Pfizer, Janssen, Butantan/Sinovac Biotecj, Sinopharm y Moderna. Las tres que están cerradas son con AstraZeneca, por 22.431.000 millones de dosis , con Gamaleya (Rusia) por 20.000.000 millones de dosis y con el fondo COVAX por 9.000.000 millones de dosis . En Balcarce 50 esperan avanzar en las negociaciones para asegurarse más vacunas en el corto plazo.

En el cronograma de entrega que tiene el Presidente figuran 5.000.000 millones de la Sputnik V para enero y 14.700.000 millones para febrero. Sumadas a las 300.000 mil que se entregaron en diciembre, son un total de 20.000.000 millones. Las de AstraZeneca comenzarán a llegar en marzo al país y todos los meses siguientes, hasta julio, habrá un conteiner nuevo. En marzo llegarán 1.191.000 dosis, en abril 4.635.500, en mayo 4.635.500, en junio 3.451.000 y en julio 8.518.000. El total es de 22.431.000. Ese es el cronograma estipulado.

Por último están las que provienen del fondo COVAX, que son 9.000.000 millones , que deberían ir llegando en etapas entre febrero y julio. La iniciativa global espera distribuir unas 2 mil millones de dosis a 92 países de ingresos bajos y medios a un costo máximo de 3 dólares por dosis. Argentina está incluida en el proyecto y las recibirá de diferentes laboratorios. En total de dosis que el Gobierno tiene aseguradas entre enero y julio es de 51.431.000.

Hay siete grupos de riesgo que están definidos en el documento que gira por la Casa Rosada: el personal de salud; adultos mayores de 70 años y personas mayores que residen en geriátricos; adultos de entre 60 y 69 años; las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios; Adultos de 18 a 59 años que tienen enfermedades prexistentes; el personal docente y no docente que trabaja en los colegios (nivel inicial, primaria y secundaria) y poblaciones estratégicas que serán definidas por cada una de las provincias.

Los grupos de priorizados están conformados por 14.429.299 millones de personas. El objetivo es vacunar a ellos antes de que culmine marzo. Son 821.394 trabajadores de salud, 7.414.866 de personas que son mayores de 60 años - 167.936 viven en 5.173 geriátricos distribuidos en todo el país -, 493.727 integrantes de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad; 4.063.968 personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades; 1.417.310 que forman parte del personal educativo y 266.034 esenciales, entre los que figuran el personal del estado, los docentes universitarios y otros grupos de personas que forman parte de la lista de prioritarios durante la cuarentena.

El documento también detalla cómo es el operativo de vacunación que montó el Gobierno y que se activó el 29 de diciembre de 2020. Son 116.000 personas las que integran los equipos de vacunación: 36.000 vacunadores y 80.000 personas que son parte del equipo de apoyo. Mientras se desarrolla el inicio del plan de vacunación, el Gobierno gestiona la ampliación de los equipos para multiplicar la capacidad operativa en el momento que haya más vacunas.

El plan de acción se lleva adelante en 7.749 establecimientos de salud : 56 instituciones con sistemas de alta tecnología para el almacenamiento de ultra frío; 1873 establecimientos acondicionados para que la vacuna esté a -18° C y otros 5.715 acondicionados para vacunas que se conserven entre 1 y 8° C.

La vacunación no se llevará a cabo solo en Hospitales. Dentro del documento que tiene el Presidente figura que el plan de acción dispone que los trabajadores de salud sean los únicos que se vacunen solo en centros sanitarios. Los adultos mayores de 60 años y los que están entre 18 y 59 años con factores de riesgo lo harán en centros de salud, pero también en escuelas y polideportivos. En tanto, se vacunará en domicilios o instituciones cerradas a residentes y trabajadores de geriátricos, y a adultos mayores o pacientes crónicos con limitaciones motrices.

En el caso de las personas que sean vacunas en los centros de salud, el mecanismo para identificarlos y convocarlos será a través de turnos programados, la difusión por medios locales, convocatoria por DNI y el padrón con información nominalizada. En las escuelas y polideportivos se seguirán los mismos métodos, pero se incluirá la utilización del padrón electoral. En el caso de los domicilios particulares y los geriátricos, se hará un relevamiento específico.

Según los datos que tiene el Gobierno, la única vacuna que se aplicará en Argentina hasta marzo será la Sputnik V. Con esas 20 millones de dosis no se alcanzará a vacunar a todos los grupos de riesgo, que son 14,5 millones de personas . Por eso en la Casa Rosada intentan avanzar en las gestiones con los laboratorios. Salvo que lleguen las vacunas del fondo COVAX, y en base a los plazos estipulados en los acuerdos que están cerrados, los grupos de riesgo estarán todos vacunados recién en abril.

