La Argentina se acerca a los 45 mil muertos por coronavirus: los hechos públicos y políticos que marcaron la pandemia en el país

Cuando se confirma que son casi 45.000 las personas que fallecieron por coronavirus en la Argentina, Infobae realiza un repaso cronológico de los hechos políticos más destacados de un año que estuvo marcado por la tragedia desatada por la pandemia de COVID-19: desde la incredulidad del Gobierno entre enero y febrero, pasando por las primeras medidas de aislamiento, las protestas, los conflictos, el funcionamiento institucional, las contradicciones, las pruebas y los errores, las aperturas y los cierres, hasta la esperanza por la llegada de la vacuna.

Sin fallecidos por coronavirus / Incredulidad, negación y confianza en el Gobierno

Es 3 de febrero. El Gobierno relativiza, a través de la voz del recientemente nombrado ministro de Salud, Ginés González García, la posibilidad de que el coronavirus llegue a la Argentina. “Todo puede pasar, pero Argentina es el país más distante de China, ni siquiera tiene vuelos directos a ese país. Si alguien viene de China, pasa primero por otro aeropuerto que también tiene sus controles. Además estamos en verano, una estación donde los virus no se transmiten con tanta facilidad”, explica el flamante ministro, durante una entrevista con C5N. Hasta ese momento, el coronavirus había causado 425 muertos e infectado a más de 20.400 personas en distintos países.

Se dibuja la curva de muertes / Entre bebidas calientes y primeras versiones de cierre

Un mes después, el 7 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación confirma la primera muerte por coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 64 años que había viajado a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital Argerich. El jueves 12, Alberto Fernández asegura que el virus se puede combatir con bebidas calientes. Esa semana empiezan a circular, cada vez con más fuerza, las versiones de cierre de actividades.

Tres fallecidos / Sinergia política y confirmación de cierre

Diez días después, el domingo 15, el Presidente adelanta en una entrevista con radio 10: “Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte para darle la posibilidad a la gente de quedarse en su casa. Una serie de días donde digamos: ‘Durante este plazo todos se quedan en su casa’. Está avanzado, estamos buscando el momento”. El lunes 16 se reúne con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y nace la primera foto de los tres dirigentes juntos en conferencia de prensa. El primer dato político de la pandemia es una buena noticia: frente a la adversidad y la incertidumbre, hay sinergia total entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Las dirigencias se sobreponen a los colores políticos y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay coordinación entre ambos lados de la General Paz. La “grieta” se difumina durante varias semanas. En los días que siguen, el Presidente elabora el decreto de la primera cuarentena, que empieza a regir el jueves 19. Fallecieron tres personas.

La primera etapa política de la pandemia estuvo marcada por las reuniones entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta

45 fallecidos / Las colas de jubilados en los bancos, la primera polémica

El clima fresco del incipiente otoño se extiende por la Argentina y florece el primer escándalo político de la pandemia de coronavirus. El 3 de abril, miles de jubilados se amontonan en largas filas frente a los bancos, recientemente autorizados por el Banco Central para reabrir sus operaciones para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales pese al aislamiento obligatorio que el Gobierno extendió hasta el 12. Las imágenes de los mayores en la calle causan conmoción en la población y surgen las primeras críticas de la oposición a un manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. El escándalo le cuesta el cargo al titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli. Fallecieron 45 personas.

A comienzos de abril, jubilados y personas con planes de asistencia social hacen cola fuera de un banco (REUTERS)

53 fallecidos / Escándalo por la compra de alimentos para los sectores humildes

Menos de un mes de cuarentena y los hechos políticos se precipitan. Tres días después, el 6 de abril, trasciende que el Ministerio de Desarrollo Social pagó sobreprecios de más del 50 por ciento en la masiva compra de alimentos que se le había autorizado, en el marco de la emergencia sanitaria, para abastecer a los sectores más necesitados. Se inicia una investigación judicial, se desplaza a funcionarios de rangos medios, se modifica el sistema de compras, y el Presidente defiende al titular del área, Daniel Arroyo, quien se mantiene en silencio. Dos semanas después, el ministro confirma su permanencia en el cargo. “No pensé en renunciar, tengo una historia de trabajo y transparencia”, dice. Fallecieron 53 personas.

El escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos obligó al gobierno nacional desplazar a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, pero el titular del área, Daniel Arroyo, permaneció a cargo (Lihueel Althabe)

246 fallecidos / Primer cacerolazo masivo de rechazo a una medida del Gobierno

Abril llega a su fin y la Cámara de Casación Penal bonaerense emite un documento que dividirá a la sociedad. El juez de Casación, Victor Violini, a cargo momentáneamente de la presidencia del tribunal durante la ausencia de Ricardo Borinsky, otorga un habeas corpus colectivo en favor de un grupo de presos en cárceles de la provincia considerados en situación de riesgo por el coronavirus. La decisión, que alcanza a 1400 presos, indigna a amplios sectores opositores. El Gobierno se desliga y atribuye el tema a la Justicia. La espuma de indignación sube cuando se conoce que muchos de los internos tienen condenas por delitos violentos, se derrama del vaso el jueves 30 de abril, cuando estalla un cacerolazo. Desde los balcones de los departamentos y los patios de las casas, miles de personas hacen sentir su bronca en todo el país. El reclamo se mezcla con el pedido a que los políticos se bajen los sueldos. El Presidente los califica como “hipócritas” a los dirigentes que piden la reducción de 30% de los salarios para crear un fondo de emergencia. El domingo 3 de mayo se registra nueva protesta en la Ciudad y el conurbano. Se desata una sucesión de presentaciones judiciales en torno a la liberación de presos. Hay 246 fallecidos.

En plena suba de casos de coronavirus, en abril, en la cárcel de Devoto hubo un motín de presos pidiendo que los dejaran salir (Adrián Escandar)

353 fallecidos / Debates en el Congreso y resistidas sesiones virtuales

Entre peleas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la modalidad, la Cámara de Diputados realiza la primera sesión virtual de la historia, con su presidente, Sergio Massa, al frente de un despliegue tecnológico que lo transforma en el eje de las miradas. Hay polémica por la seguridad de los datos y otros detalles clave del sistema. Sectores de la oposición se resisten. Finalmente, hay sesión, pero el año legislativo virtual estará marcado por las quejas de los legisladores, y algunos escándalos. Hay 353 muertos.

La primera sesión virtual en el Congreso suscitó fuertes debates entre las fuerzas políticas, que finalmente debatieron de manera remota

382 fallecidos / Un mapa, el primer dardo de la Provincia a la Ciudad

El gobierno de la provincia de Buenos Aires acusa a la Ciudad de ser el foco de contagio de coronavirus: “Esto es vida o muerte, no jodan”, dice el ministro de Salud local, Daniel Gollan, en un tuit. Acompaña el mensaje con un mapa del AMBA donde se ve destacado el territorio porteño. “Queda claro dónde está el mayor riesgo de irradiación”, agrega, como nota informativa. “No voy a gastar un minuto de mi tiempo en contestar un tuit que creo que no le agrega nada al trabajo que estamos haciendo”, responde públicamente su par de la Ciudad, Fernán Quirós. Los primeros días de frío intenso auguran un invierno de declaraciones cruzadas calientes entre funcionarios de las localidades comandadas por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. Hay 382 fallecidos.

El ministro de Salud bonaerense se mostró duro con la Ciudad en un mensaje público

1280 fallecidos / Los runners desatan cruces y una marcha atrás

No amaneció en la mañana del lunes 8 de junio y cientos de personas salen a correr por calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires. Con el inicio de una nueva fase de la cuarentena, de acuerdo a una propuesta del gobierno porteño y aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional, se permite hacer ejercicio al aire libre por primera vez desde que comenzó la pandemia. Los llamados “runners” están satisfechos, pero el encanto dura poco. Las imágenes de cientos de personas amontonadas, por ejemplo, en los bosques de Palermo, genera indignación en redes sociales, se reproduce en medios y circula de boca en boca. El gobierno nacional se hace eco, los cuestiona y prohíbe. La Ciudad elabora protocolos para regular las actividades, que luego se habilitan nuevamente. Semanas después, el 29 de junio, el ministro Ginés González García admite que la prohibición fue por un tema de imagen. “Por supuesto que el riesgo es bajo en los runners, salvo que lo hagan como fueron los primeros días, que fue un desastre, que iban todos juntos. Después de eso, también tenía una gestualidad”, dice Ginés. Hay 1280 fallecidos.

El primer día de permiso para realizar ejercicio al aire libre, la Ciudad despertó con los "runners" (Adrián Escandar)

1720 fallecidos / Día de la Independencia y un primer banderazo que desconcierta al Gobierno

Convocadas por redes sociales, miles de personas se concentran en todo el país para realizar un banderazo -el primero de varios- en defensa de la Justicia y para reclamar respeto a las instituciones, luego del intento del Gobierno de expropiar la empresa agroexportadora Vicentin. Se cumplen casi cuatro meses de cuarentena, los negocios cierran, la economía empeora, los precios de los alimentos suben, y los reclamos contra la cuarentena se cuelan entre los pedidos. Desde Gobierno admiten la importancia de la convocatoria, pero dejan ver su rechazo. El Presidente alude a la masiva protesta y dice: “No vengo a instar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio. La celebro, no me afecta, lo que necesito es que sea llevada adelante con responsabilidad”. Luego dice que quiere “terminar con los odiadores seriales”. Al día siguiente de la protesta, el expresidente Mauricio Macri rompe el largo silencio que mantuvo desde que dejó la Casa Rosada y comienza una saga de entrevistas donde cuestiona al Gobierno, admite errores propios, pero responsabiliza también a su ala política. Hay 1720 fallecidos.

El banderazo tuvo lugar en todo el país, y por la pandemia, muchos manifestantes salieron en sus vehículos (Christian Heit)

1845 fallecidos / Cristina Kirchner activa las primeras críticas a Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestiona a Alberto Fernández días después de una reunión que mantiene el Presidente con los empresarios más importantes del país, escenificada en el acto oficial por el Día de la Independencia, el 9 de julio. Sutil, pero directa, publica en su cuenta de Twitter una recomendación a sus seguidores. Es un artículo del diario Página 12 donde se critica la iniciativa del Ejecutivo de acordar con grupos económicos como Techint y Clarín, miembros del grupo del G-6, quienes estuvieron en la celebración patria. “El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”, dice la vicepresidenta, y comparte la columna “La conducción política del poder económico”. Alberto Fernández contesta: “Siempre me acusaron de dialoguista y me encanta, nunca voy a ceder en ese camino”. Hay 1845 fallecidos.

La vicepresidenta lanzó enigmáticas críticas al gobierno nacional durante la pandemia

7563 fallecidos / Cristina Kirchner y la reforma judicial

El 25 de agosto, Cristina Kirchner publica un texto en su sitio web donde asegura que el ex presidente Mauricio Macri realizó una modificación del sistema judicial “de facto” y se desliga de la reforma que impulsa el Ejecutivo. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, lanza.

La vicepresidenta brindó sus primeras definiciones políticas en la segunda mitad del año, a través de tuits y cartas públicas (Prensa Senado)

10.907 fallecidos / De las protestas de policías bonaerenses al conflicto con la Ciudad por el recorte de fondos

Se desata una extendida protesta de policías bonaerenses que presentaron una batería de reclamos ante las autoridades de la provincia de Buenos Aires, entre ellos una recomposición salarial de casi el 60%, en el marco de los esfuerzos como personal esencial durante la pandemia. El gobernador Axel Kicillof negocia durante días y finalmente, cuando el conflicto escala, anuncia la equiparación de la escala salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires con la de la Federal y otros beneficios. Las movilizaciones, que llegaron hasta a la Quinta Presidencial de Olivos en patrulleros, quedan desmanteladas. Pero aparece un nuevo conflicto político a raíz de la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires que anuncia el presidente Alberto Fernández y que Larreta lleva a la Justicia. Hay 10.907 fallecidos.

Las protestas de la fuerza policial bonaerense se hicieron sentir con fuerza en La Matanza (Gustavo Gavotti)

14.776 fallecidos / Diputados: un inesperado gesto sexual en una transmisión virtual

Se desata un escándalo en Diputados cuando, durante la sesión en la que se debate la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 24 de septiembre, el diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri aparece en la transmisión realizando un acto erótico con una mujer que estaba sentada sobre su falda. Hay 14.776 fallecidos.

24.186 / Por primera vez son más las personas que desaprueban la gestión de Alberto Fernández en relación al coronavirus

Un estudio de Poliarquía a 1.544 argentinos arroja a mediados de octubre que el indicador de aprobación del Presidente presenta un diferencial negativo tras siete meses de dar margen positivo. Crece la preocupación por el contagio y los matices del impacto económico por los 200 días de cuarentena.

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer usando una mascarilla por el coronavirus (COVID-19) camina frente al palacio presidencial de la Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina. 21 de mayo de 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

29.700 fallecidos / Cristina Kirchner y los “funcionarios que no funcionan”

En la antesala del acto de homenaje a Néstor Kirchner, el 26 de octubre, la vicepresidenta publica una primera carta, cuyas definiciones políticas dan lugar a una variada cantidad de interpretaciones. Desde el Gobierno aseguran que es un elogio. Alberto Fernández, incluso, agradece sus palabras. Pero las interpretaciones no oficiales apuntan a un cuestionamiento indirecto, en especial por el pasaje donde se refiere a los “funcionarios que no funcionan”, una frase que marcará el año político de la pandemia. Hay 29.700 fallecidos.

31.002 fallecidos / Viaje secreto a Rusia por la vacuna

En sus esfuerzos por posicionarse en el esquema global de demanda de vacunas contra el coronavirus, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, viaja de forma secreta a Rusia para informarse sobre la Sputnik V, patentada en ese país en agosto. El viaje se realiza a mediados de octubre pero se conoce el último día de ese mes. En paralelo, corren las negociaciones por la vacuna china y con Pfizer. Hay 31.002 fallecidos.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti

40.222 fallecidos / La segunda carta de Cristina Kirchner

El día previo al 10 de diciembre, cuando se está por cumplir un año de mandato de Alberto Fernández, la vicepresidenta publica una nueva carta, donde no menciona al Presidente, ataca al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia. Hay 40.222 fallecidos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner evitó referirse a Alberto Fernández al cumplirse el primer año de su gobierno

41.204 fallecidos / Ginés González García admite que fracasaron las negociaciones con Pfizer

Se acerca el fin del año, las negociaciones con Rusia avanzaron, pero con el laboratorio Pfizer fracasaron. El ministro de Salud, Ginés González García, explica por qué no se pudo cerrar un acuerdo con Pfizer. “En la negociación se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en EE.UU. decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente; son condiciones un poco inaceptables”, dice el 15 de diciembre. Pero añade que tiene “esperanza de concretar el acuerdo”. Hay 41.204 fallecidos.

González García explicó qué sucedió en la negociación del acuerdo con Pfizer por la vacuna

42.314 fallecidos / Llega la vacuna Rusa

Antes de Nochebuena llegan a la Argentina las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, recientemente aprobadas oficialmente por el Gobierno “con carácter de emergencia”. El Gobierno lo festeja como un logro, después de las críticas por la comunicación de las negociaciones con distintos países y laboratorios. Comienza a aplicarse el 29 en el personal de salud. Hay 42.314 fallecidos.

Horas antes de la Nochebuena, el avión de Aerolíneas Argentinas carga en el aeropuerto ruso de Sheremetievo, en Moscú, las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. (Maria Eugenia Cerruti / Presidencia)

44.848 fallecidos / Segunda dosis en duda, y marcha atrás

El presidente Alberto Fernández asegura que la secretaria de Salud, Carla Vizzotti “explicó mal las cosas” cuando dijo que el Gobierno evaluaba vacunar hasta fines de marzo a 20 millones de argentinos con la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Es 12 de enero. Hay 44.848 fallecidos.

La secretaria de Salud, Carla Vizzotti, especialista en enfermedades infecciosas, fue una de las protagonistas del año político

