Tensión entre CFK y la Corte: cuáles son las causas en las que debe intervenir el máximo tribunal

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, criticó ayer duramente -en el primer aniversario de la presidencia de Alberto Fernández- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal no solo es la cabeza del Poder Judicial, sino que como tal es el que tiene la última en todas las causas, incluidas las de CFK. De los cinco expedientes que Cristina Kirchner tiene en etapa de juicio oral en tres de ellos la Corte tiene planteos para resolver y con la expectativa de que llegue otro. Es la llave que tienen los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti para avanzar o cerrar las acusaciones y en un contexto de una relación cada vez más tirante.

Esos cinco expedientes son: las presuntas irregularidades en la obra pública, dólar futuro, la firma del memorándum de entendimiento con Irán, los cuadernos de la corrupción, y Hotesur-Los Sauces que tramitan juntas.

El más avanzado es el de la obra pública. El juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 2, comenzó en mayo del 2019. Estuvo a punto de no iniciarse. Fue cuando pocos días antes la Corte le pidió al tribunal la causa completa. Finalmente el proceso se inició.

El pedido de la Corte era para analizar cinco planteos de nulidad que la defensa de Cristina Kirchner había hecho contra la causa. Están en el máximo tribunal a la espera de una decisión desde diciembre e 2018, uno de ellos, y otros desde julio y mayo del año pasado. La defensa de la vicepresidenta pidió que la causa se declare nula porque entiende que debe investigarse en Santa Cruz -donde el empresario Lázaro Báez hizo las obras que se objetan- que se cierre porque el caso ya lo investigó la justicia federal de esa provincia y lo desestimó, porque el peritaje fue parcial sobre cinco obras y no sobre las 51 que se cuestionan, porque no se hizo lugar a todas las pruebas que la defensa pidió y por la actuación de un perito. También está pendiente un planteo sobre la acción civil. El fiscal del juicio, Diego Luciani, pidió que se rechacen todos los pedidos.

La decisión de la Corte es clave porque podría cerrar el juicio. E l máximo tribunal ya rechazó planteos de Cristina Kirchner en la causa y de otros imputados como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de quien también tiene recursos pendientes.

La otra causa que la Corte tiene de Cristina Kirchner es Los Sauces, donde la vicepresidenta está imputada junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por presunto lavado de dinero en el alquiler de propiedades. El 23 de diciembre de 2019 la defensa de los Kirchner se presentó en el máximo tribunal con un recurso de queja en el que objetó la figura del delito de lavado de dinero, los pedidos de elevación a juicio y planteó la litispendencia, que es que ya fue investigada. En este caso sostiene que con el lavado de dinero se está analizando su patrimonio por lo cual ya fue investigada y sobreseída.

El tercer expediente en la Corte es en la causa cuadernos. Se trata de dos recursos que están en el máximo tribunal desde octubre de 2019 y octubre de este año. Otros acusados del expediente también tienen planteos. Pero la clave de cuadernos pasará por lo que llegará al máximo tribunal próximamente. Se trata del pedido de cuatro defensas -ninguna es la de CFK- para que se declare la inconstitucionalidad de la declaración de los arrepentidos. El planteo fue rechazado hace 10 días por dos votos a uno por la Cámara Federal de Casación Penal. Las defensas tiene plazo hasta el próximo miércoles ante la Corte. Casación debe aceptar que el pedido pase al máximo tribunal, si lo rechaza los acusados podrían ir directamente a la Corte, que sumará otro expediente para resolver que involucre a la vicepresidenta.

En los juicios por dólar futuro y por la firma del memorándum con Irán -en los que hay una opinión mayoritaria que no se trató de delitos- no hay expedientes en la Corte Suprema. Pero de la primera causa podrían llegar. La defensa de Cristina Kirchner, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros acusados pidieron su sobreseimiento en base a una pericia que concluyó que no hubo perjuicio al estado nacional con la política de dólar futuro. El planteo fue rechazado por dos votos contra uno por el Tribunal Oral Federal 1 pero las defensas apelaron y ahora intervendrá la Cámara Federal de Casación. Lo que resuelva Casación también podrá ser apelado que para llegue a la Corte Suprema.

En Casación también hay planteos de la vicepresidenta por la causa Hotesur, que es por el alquiler de sus hoteles. Allí objeta la figura de lavado de dinero y que su patrimonio ya fue investigado. Ingresó a Casación el 7 de agosto pasado y cuando se resuelva podría derivar en otra apelación a la Corte Suprema.

Hotesur-Los Sauces, dólar futuro, cuadernos y el memorándum con Irán no tiene fecha de inicio de juicio. En el expediente del memorándum el próximo lunes el Tribunal Oral Federal 8 hará una audiencia virtual con las partes para analizar la prueba y los testigos del juicio. La expectativa es que el proceso comience el año que viene.

