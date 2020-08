Causa dólar futuro: una pericia clave determinó que en la operatoria no hubo perjuicio para el Estado

Axel Kicillof y Cristina KIrchner

Una pericia clave determinó que la operatoria de dólar futuro que se llevó adelante el 2015 no generó perjuicio para el Estado, según revelaron a Infobae fuentes judiciales. El dato resulta vital a la hora de definir cómo se avanzará hacia el juicio oral y público en esa causa en donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el responsable del Banco Central Miguel Pesce y el encargado de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo Alejandro Vanoli, entre otros.

El Tribunal Oral Federal 1, a cargo de los jueces Adrián Grümberg, José Michilini y Ricardo Basílico, recibieron este jueves el informe oficial. Según la pericia a la que accedió Infobae, después de un año de deliberaciones, los expertos concluyeron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo para ser utilizado por el BCRA como “herramienta de control la estabilidad monetaria y cambiaria del país”. También señalaron que si bien en septiembre y octubre de 2015 se incrementó el volumen de operaciones abiertas en un 83% -de 10.000 millones a 15.000 millones primero y de 15.000 millones a 20.000 millones después-, la decisión fue “resorte exclusivo del directorio del BCRA” y no se verificó “vulneración” a la normativa que rige las operaciones a término en los años 2015 y 2016.

Los peritos añadieron también que los balances de 2015 y 2015 arrojan que no hubo pérdidas para Estado Nacional: “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”, se señaló.

Los resultados de este informe favorecen la estrategia de las defensas a la hora de rechazar las acusaciones y sostener que no hubo delito. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que ahora las partes podrán pedir una ampliación de la pericia o hacer algún planteo. La pericia era uno de los últimos pasos que quedaban pendientes de prueba, de cara a la fijación a una fecha de juicio.

La causa

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

La causa la instruyó el juez Claudio Bonadio, quien convocó a Cristina Kirchner a su primera indagatoria en Comodoro Py en abril de 2016. Fue la reaparición pública de CFK tras su presidencia, y estuvo acompañada por militantes en los tribunales de Retiro.

El juez Claudio Bonadio (Foto:NA)

A criterio del juez, hubo una maniobra que generó pérdidas al BCRA que alcanzaban aproximadamente USD 17.000 millones. Y en13 de mayo de 2016 Bonadio procesó a CFK por administración infiel en perjuicio de la administración pública, junto al ex ministro de Economía y ahora gobernador bonaerense Axel Kicillof y los entonces directores del Banco Central de la República Argentina: Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También fueron procesados los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar en la maniobra. La Cámara Federal confirmó esos procesamientos y el caso fue elevado a juicio por pedido del fiscal Eduardo Taiano el 23 de marzo de 2017.

La defensa de Pesce, a cargo de la abogada, Andrea Casaux, reclamaba desde 2017 la pericia que no había sido dispuesta en instrucción por el juez Bonadio. Según sostuvo, a su cliente lo estaban acusando de “un perjuicio para el erario de la administración pública que no fue verificado y sólo se basa en valoraciones de testigos y afirmaciones de quienes no resultan idóneos para determinarlo”.

La pericia

La pericia se ordenó en agosto de 2017, pero los resultados del estudio se vieron demorados por la pandemia del coronavirus. De hecho, hubo planteos cruzados entre el fiscal de la causa y los expertos a la hora de poder avanzar con ese estudio contable, por los riesgos que implicaba un posible contagio.

Hasta el presidente Alberto Fernández se había quejado de la demora en las dos causas más políticas que instruyó el juez Claudio Bonadio contra Cristina Fernández (Memorándum y Dólar futuro) y reclamó “resolver algo”. Para esa altura, el fiscal Diego Velasco ya tenía redactada la presentación para intentar avanzar con la causa dólar futuro, Los Sauces y Hotesur, en las que él interviene.

A instancias del TOF 1, los peritos del Cuero de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño –junto a los peritos de parte- finalmente se reunieron, analizaron la documentación y contestaron, en 82 páginas, las 81 preguntas que confeccionó el tribunal. Según el informe al que accedió Infobae, esta fueron las conclusiones:

-En 2015 no se verifican transgresiones a los mandatos establecidos en la Carta Orgánica del BCRA en particular respecto de las negociaciones en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y/o en el Mercado Abierto Económico (MAE) vinculadas a la operatoria de contratos de dólar futuro;

-Analizados los balances del BCRA de los años 2015 y 2016 (cuando impactan las Operaciones a Término -dólar futuro-), se constata que sus resultados muestran incrementos patrimoniales que implican ganancias, sin afectación al erario público.

Fachada del Banco Central de Argentina (BCRA), en Buenos Aires (REUTERS/Ricardo Moraes)

-Concretamente: el resultado del estado contable del BCRA del año 2015 arrojó ganancias por $147,1 mil millones y, el año 2016, ganancia por $67,4 mil millones.

-Los incrementos del patrimonio se relacionan directamente con la particular configuración de la estructura de activos y pasivos del BCRA que torna imposible la hipótesis de generar pérdidas o perjuicio patrimonial, en tanto las Operaciones a Término eran liquidadas en pesos argentinos y, como contrapartida, las reservas internacionales se encontraban resguardadas en dólares estadounidenses.

-Las operaciones a término se realizaron exclusivamente en mercados legales e institucionales, con plataformas que operan de forma CIEGA (antes y después de la concertación en el caso del ROFEX y previo a la concertación en el caso del MAE). El mecanismo impide de por sí la existencia de conductas impropias, la eventual manipulación de precios y/o prácticas abusivas relacionadas con los contratos a término.

-Se constató el cumplimiento de todos los pasos técnico administrativos internos de las diferentes áreas del BCRA sin detectar omisiones, utilización impropia de las atribuciones y competencias de los cargos respectivos, respetándose los deberes y competencias (misiones y funciones) regulados en la Carta Orgánica de la entidad. En todos los casos, las operaciones se concretaron a los precios de mercado.

-Las operaciones a término de los años 2015 y 2016, si bien resultaron en un costo de $52 mil millones en la suma de los dos años, son inferiores a las ganancias por las diferencias netas de negociación de divisa ($56 mil millones) y, menos aún, a la revaluación de activos y pasivos que alcanzó $246 mil millones.