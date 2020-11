Dólar futuro: Casación definirá el destino de la causa en la que están procesados Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Axel Kicillof y Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos la definición sobre el destino de la causa dólar futuro. Hoy, el Tribunal Oral Federal 1 aceptó las apelaciones que, tal como adelantó Infobae, habían formulado la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Allí reclamaban sus sobreseimientos, junto al resto de los acusados, en base a una pericia contable que estableció que con esa operatoria no hubo perjuicio para el Estado.

Con esta decisión, los jueces José Michilini, Ricardo Basílico y Gabriela López Iñíguez -tras la salida del juez Adrián Grumberg- dejaron sin efecto la audiencia a la que habían convocado para el 26 de noviembre donde iban a evaluar las nuevas pruebas que se aportaron al expediente. Serán ahora los jueces de la Sala I de Casación, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, los que analicen si corresponde dictar los sobreseimientos y terminar aquí el caso; o avanzar hacia un debate oral y público, como pretende la fiscalía a cargo de Diego Velasco.

El 3 de noviembre, Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de no avalar los sobreseimientos solicitados por otras defensas en la causa de dólar futuro. Ni la vicepresidenta ni el gobernador bonaerense habían pedido esa declaración de inocencia cuando apareció la pericia que estableció que no había habido perjuicio para el Estado y el planteo fue realizado por los ex directores del Banco Central que están procesados. Pero la decisión del TOF 1 –por dos votos a uno– de rechazar el pedido y avanzar hacia el juicio oral llevó a que Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron ahora ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión. Insistieron en que si llegó a haber algún perjuicio para el Estado por los contratos de dólar futuro fue consecuencia de “una política económica y monetaria adoptada” durante el gobierno de Mauricio Macri y reclamaron ser sobreseídos.

Al analizar esos planteos, los jueces del TOF 1 señalaron que “si bien el auto recurrido no es de aquellos comprendidos en el dispositivo legal 457 del Código Procesal Penal de la Nación, lo decidido por la mayoría de esta sede podría causar un gravamen irreparable o de imposible y/o insuficiente reparación ulterior, lo cual ocurre en el sub lite, en razón de la naturaleza de los agravios invocados por los recurrentes”. Por esa razón, aceptaron la apelación.

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO en octubre de 2015, cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

El caso fue instruido por el juez Claudio Bonadio, quien aseguró que hubo una maniobra que generó pérdidas al BCRA que alcanzaban aproximadamente USD 17.000 millones. El 13 de mayo de 2016 Bonadio procesó a Cristina Kirchner por administración infiel en perjuicio de la administración pública, junto al ex ministro de Economía y ahora gobernador bonaerense Axel Kicillof y los entonces directores del Banco Central de la República Argentina: Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera. También fueron procesados los directores de la Comisión Nacional de Valores Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, por ayudar en la maniobra.

Pero cuando el caso llegó a juicio, por impulso de la defensa de Pesce, se hizo el estudio contable que en agosto pasado determinó que no había existido perjuicio para el Estado. Sobre eso las defensas de los ex directivos del BCRA pidieron el sobreseimiento, pero ante la negativo por mayoría del tribunal ahora las defensas de CFK y Kicillof hicieron su planteo para que Casación defina la cuestión.

