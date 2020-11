Mensaje al FMI: el kirchnerismo y Juntos por el Cambio acordaron votar el Presupuesto la semana que viene

Haroldo Montagu, viceministro de Hacienda

Después de una exposición de cuatro horas de los funcionarios del Ministerio de Economía en el Senado, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, planteó la “necesidad” de sancionar rápidamente la ley de Presupuesto y blanqueó la intención del oficialismo de llevarla al recinto el próximo jueves 12, unos días antes de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional. Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, que junto a Martín Lousteau y otros senadores habían planteado “inconsistencias” de la ley, anunció que su interbloque acompañará la decisión de firmar mañana mismo el dictamen para que el Gobierno pueda cumplir con los plazos solicitados. El consenso, aún cuando no se traduzca en votos (en Diputados la mayoría de los opositores optaron por la abstención), es un fuerte gesto de acompañamiento y respaldo al Ejecutivo en medio de las negociaciones de lo que queda pendiente de la deuda.

A pesar del tono conciliador, en el inicio del debate el senador Bullrich, vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, volvió a lamentar que no haya asistido el ministro de Economía, Martín Guzmán. En su lugar presentaron informes y respondieron preguntas los secretarios de Política Económica, Haroldo Montagu; de Hacienda, Raúl Rigo; y también el secretario de Finanzas, Diego Bastourre.

“La situación económica lo ameritaba”, señaló Bullrich y destacó el voto a favor de la renegociación de la deuda por lo que consideró que el interbloque de Juntos por el Cambio tuvo una actitud “muy responsable”. Carlos Caserio, presidente de la comisión, se comprometió a convocar al ministro próximamente y luego abrió la presentación del Presupuesto 2021. Además, el cordobés, un ‘albertista’ en el Senado, dijo que “nos gustaría sacar un Presupuesto aprobado por todos”. No se logró en Diputados pero el legislador expresó su deseo de que este miércoles, evacuadas muchas dudas y cuestionamientos, se puedan acercar posiciones entre los distintos bloques.

Antes de pasar a un cuarto intermedio, Mayans buscó comprensión y explicó que el oficialismo no habilitará cambios para evitar que el proyecto regrese a la Cámara de origen. “Que vuelva a Diputados es un inconveniente”, señaló sobre el trámite parlamentario, por lo que avisó que el Frente de Todos ratificará la media sanción tal como fue girada desde Diputados. “Esteban y Martín saben como es”, dijo mencionando por sus nombres de pila a Bullrich, que presidió la comisión los dos años anteriores, y a Lousteau que fue ministro de Economía.

Esteban Bullrich, senador y vicepresidente de la comisión de Presupuesto (JXC)

Recogió el guante Bullrich. “Nuestra intención no es retrasar un segundo esto” , aclaró, y remarcó que “sabemos la importancia que tiene” por lo que incluso ofreció enviar preguntas por escrito a los funcionarios de Economía para no dilatar más el debate en comisión. Pidió si “evacuar dudas”.

Mayans agradeció las señales. “Martín y Esteban tienen una visión constructiva", los elogió y mencionó las conversaciones previas, en el mismo sentido, con el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el también formoseño Luis Naidenoff. De todos modos la oposición no se privó de apuntar sus cuestionamientos.

En la ronda de preguntas, el radical chaqueño Víctor Zimmermann consultó “cómo juega la descapitalización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en relación a las retribuciones para jubilados y pensionados, y si nos pueden decir qué proyección tienen de venta de bonos del FGS”. “Se aumenta la planilla de la felicidad”, alertó sobre la suba de 1,1 a 2,2% en concepto de obras acordadas con las provincias para garantizar los votos necesarios para la ley en Diputados donde el oficialismo no tiene ni quórum ni mayoría propios.

Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio

La lista más larga fue la de Lousteau, ex ministro del área. Con conocimiento de causa consideró que es necesario un Presupuesto “que resista movimientos tectónicos”, consultó “por qué abandonamos el ejercicio de la plurianualidad” y por qué “damos por sentado que no va a haber IFE ni ATP”, en referencia a los dos programas de asistencia social y laboral en el marco de la pandemia. “Todavía estamos en pandemia y en Europa hay rebrotes y sin embargo en este presupuesto damos por sentado que no habrá más IFE ni ATP. Entonces no tenemos cubiertos esos riesgos si quisiéramos dar las certidumbres que el ministro pretende”, reprochó. Bullrich acompañó su apreciación. “Este Presupuesto supone que no hay COVID-19. Hoy Italia tuvo la cifra de muertos más alta de los últimos seis meses”, advirtió sobre la segunda ola de contagios en Europa.

Lousteau afirmó que “Argentina no crece en serio desde 2006, sin embargo vemos que en el Presupuesto hay más presión tributaria y más apreciación real del tipo de cambio”. También indagó sobre los subsidios a la energía y al transporte: “¿Cuál es el aumento de tarifas que tiene previsto el Presupuesto?” y “¿cuál es el impacto en el IPC?” porque, detalló, “si hay aumentos del tipo de cambio, los subsidios a la energía también aumentan”. En materia de gas resaltó que “hasta ahora el crédito previsto no alcanza para cubrir en cantidad la resolución 4617 y hay un nuevo esquema que según trasciende tiene un costo muy importante, la pregunta es como se piensa cubrir”.

Por otra parte apuntó a la movilidad jubilatoria y subrayó que “si uno estima el 8% a diciembre y ve el arrastre con respecto al año siguiente, eso quedaría en 17% y como el Presupuesto prevé 25% de aumento, quedaría solo margen para dar el aumento -de acuerdo a la inflación- de 8% en marzo y eso sin contar algunas cosas, porque está subestimada la cantidad de crecimiento vegetativo”. Le contestó Montegu, quien recordó que una comisión de diputados, senadores y funcionarios de Anses, Trabajo y Economía trabajaron varios meses y están evaluando la fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. A la espera de esa fórmula, que surgirá de “dos o tres propuestas en estudio” dijo que se hizo “un promedio”. “Aún está en discusión” admitió el secretario. También le prometió que se enviará un presupuesto plurianual 2021-2023.

Lousteau preguntó sobre “la suspensión de algunos ítems de la Ley de responsabilidad fiscal que tiene que ver con la evolución de gastos por debajo de lo que crece el producto” y pidió información sobre la reforma tributaria y el impuesto a las grandes fortunas que tiene dictamen en Diputados pero aún no se voto: "Si se aumentan los ingresos, ¿eso se destina a más gasto o a bajar deficit?”.

Los funcionarios de Economía defendieron la ley. Montagu dijo que “pone el eje en la economía real” sobre la base de "una economía que ha sido seriamente golpeada por la pandemia y que ya venía experimentando problemas previos”. Enumeró algunas de las previsiones para el 2021: un crecimiento del 5,5% del PBI, un déficit fiscal del 4,5%, una inflación interanual del 29% y un dólar que no supere los $102,4.

Carlos Caserio (Frente de Todos), presidente de la comisión de Presupuesto

Finalmente Caserio propuso pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10. Las autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) darán un informe y según lo previsto luego se firmará el dictamen. Hasta ahora sólo tendrá el voto afirmativo del oficialismo que de todos modos tiene número holgado para su aprobación en el Senado.

Por su parte Rigo mencionó que se trata de un Presupuesto “prudente” y que los planes proyectados se financiarán de manera “razonable”. Sobre el déficit aseguró que se financiará en un 40% con deuda pública y 60% con emisión monetaria. "Los recursos fiscales mostrarán una recomposición robusta”, prometió y consideró que a partir del crecimiento previsto "será posible que la actividad económica, impulsada también por el gasto público, hagan que la recaudación tenga un crecimiento importante”. De acuerdo a sus cálculos la recaudación por el impuesto a las Ganancias subirá 38% interanualmente.

Seguí leyendo:

Los juristas convocados por el kirchnerismo pidieron acortar el mandato del Procurador

Después de votar el Presupuesto, un diputado dejó el bloque de Juntos por el Cambio