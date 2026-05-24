La predicción de Durán Barba para el 2027: Milei debilitado y una figura emergente como principal candidato a la presidencia

Jaime Durán Barba ve complicada una posible reelección de Javier Milei

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba advirtió este domingo que la reelección de Javier Milei en 2027 ya no puede darse por sentada y que el escenario electoral argentino es “totalmente impredecible”, al tiempo que fue lapidario con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El analista, exestratega de Mauricio Macri y uno de los consultores políticos más reconocidos de América Latina, sostuvo que hace apenas meses muchos creían que Milei llegaría a la reelección de forma inevitable. Los datos de encuestas recientes confirman esa lectura: según la consultora Zuban Córdoba, el 64,5% de los argentinos desaprueba la gestión del presidente, y un 71,2% considera necesario un cambio de gobierno.

PUBLICIDAD

Sobre el estilo del mandatario, Durán Barba trazó una distinción que resume su diagnóstico: “Me gusta cuando hace locuras, no cuando da conferencias”. Milei, explicó, supo empatizar en su campaña con la lógica del scroll infinito —ese consumo fragmentado y veloz de contenidos en el celular que define la atención del electorado contemporáneo—, pero esa misma lógica vuelve impredecible cualquier proyección. Según encuestas de su propia consultora, en Bolivia el 49% del electorado llegó indeciso a las urnas el sábado previo a las últimas elecciones. “¿Qué sentido tiene la previsión que dice ‘Fulano va a ganar con 2%’? Es ridículo”, afirmó durante una entrevista en Radio Con Vos.

“Por eso es fácil que alguien que venga de fuera aparezca y sea una alternativa para Milei. O que el propio Milei, si se calma un poco y retoma el Milei original...”, añadió.

PUBLICIDAD

El caso Adorni ocupó un lugar central en el análisis. Durán Barba consideró que el funcionario cometió un error político al no poner su cargo a disposición en cuanto estalló el escándalo por sus gastos y sus presuntas irregularidades patrimoniales, y recordó que cuando él mismo fue jefe de Gabinete en Ecuador entregó al presidente una renuncia sin fecha firmada. “El ministro debe ser alguien que defienda al presidente, no el presidente alguien que defienda al ministro”, sintetizó. La razón por la que estos escándalos hacen tanto daño, explicó, es su comprensibilidad inmediata: una casa comprada por encima de los ingresos declarados o un pasaje de avión costoso son datos que cualquier ciudadano puede procesar en segundos, a diferencia de un esquema de bonos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el episodio de la cuenta falsa en X atribuida a Martín Menem, el consultor adoptó una postura que va a contramano de la crítica habitual. Sostuvo que Milei hace bien en meterse en esas discusiones, porque un presidente que habla de macroeconomía mientras la agenda pública gira en torno a otra cosa simplemente no es escuchado. “Así es el mundo”, dijo, y advirtió que el error no está en bajar al barro, sino en no tener a alguien del entorno que evite que el barro llegue.

PUBLICIDAD

Durán Barba fue asesor de Mauricio Macri en su llegada a la Presidencia

De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, Durán Barba descartó a los nombres más conocidos del tablero político como favoritos. Sobre Patricia Bullrich y Axel Kicillof, puntualmente, los ubicó también entre quienes cargan con el peso de ser figuras demasiado conocidas del sistema. “Ubuen currículum político hoy es un problema”, graficó.

Su apuesta va por otro lado: sostuvo que en Argentina podría ocurrir algo similar a lo que ocurrió en Bolivia en los últimos comicios. “Personalmente, creo que esos que ya están muy jugados tienen menos posibilidades que alguno que va a aparecer. Alguno que va a aparecer siendo distinto”, anticipó, y subrayó que los votantes que impulsan ese tipo de candidaturas no son necesariamente votantes a favor de ese líder, sino votantes en contra del sistema. “Son tipos que dicen: ¿quién hay? Este que es muy raro. Bueno, voy por ese’”, describió.

PUBLICIDAD

El telón de fondo de todo el análisis es la transformación que el scroll y la inteligencia artificial (IA) produjeron en el comportamiento electoral. Durán Barba señaló que los primeros 15 segundos definen si un mensaje político llega o se descarta, y que en dos países distintos encontraron electores que dijeron haber consultado a la IA para decidir su voto. El problema, explicó, es que la IA responde según los gustos previos del usuario: “No te va a responder lo mismo a ti que a mí, porque a cada uno le agarra sus gustos”. El resultado es una retroalimentación de preferencias ya existentes, no una orientación neutral.