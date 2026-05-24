Intendentes buscan armar una mesa para ordenar la interna, mientras Cristina Kirchner emerge en la centralidad

Cristina Kirchner en su balcón de San José 1111 REUTERS/Tomas Cuesta

“De alguna forma vamos a tener que ordenar esto”. La frase corresponde a un intendente de la Tercera sección electoral por el peronismo y que forma parte del espacio de Axel Kicillof. Ajustados por la gestión diaria, los intendentes no dejan de lado la rosca política y el posicionamiento hacia el 2027. Hay distintos ítems en el temario. Pero uno que es un punto de partida: que tanto desde el sector de Kicillof como el de Cristina -o Máximo- Kirchner encuentren un punto de conexión. ¿El objetivo de máxima? Llegar a una mesa política que ordene la discusión que desde hace semanas volvió a encederse.

Son varios los intendentes que piensan en este esquema e incluso algunos que reportan a uno u otro espacio. A la par, el cristinismo empezó a desplegar movilizaciones hasta San José 1111 con varios dirigentes bonaerenses. En los últimos días, por la esquina del barrio Constitución pasaron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; el senador provincial y referente de La Cámpora en Avellaneda -donde gobierna el kicillofista, Jorge Ferraresi- Emmanuel González Santalla; el intendente de Lanús, Julián Álvarez; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout. La idea, como había adelantado Infobae, es darle centralidad a CFK a un año de su condena. Se trata de movilizaciones que culmiarán con un gran acto el 20 de junio próximo en Parque Lezama, a 15 cuadras del departamento donde cumple su condena domiciliaria.

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Daniela Vilar y Federico Otermín en San José 1111. En el balcón, Cristina Kirchner

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) plantean que el cristinismo seguirá en la confrontación interna buscando instalar el reclamo por Cristina Libre y que desde ese slogan buscarán esmerilar a Kicillof. Cerca del gobernador todavía molesta el reclamo hecho hacia su figura en el acto del PJ bonaerense en el teatro Coliseo Podestá, cuando un grupo de militantes pidió por la libertad de CFK y desplegó una bandera cuando estaba por empezar a hablar el gobernador bonaerense.

Pero Cristina Kirchner no solo mantiene comunicación -en la medida de sus posibilidades, ya que endurecieron las condiciones de detención- con dirigentes aliados o que directamente la reconocen como su conductora. Según pudo saber Infobae, semanas atrás un intendente del conurbano mantuvo una conversación telefónica con la expresidenta. La todavía presidenta del Partido Justicialista preguntaba cuáles eran las principales demandas en su distrito. La respuesta era coincidente con lo que la dirigente imaginaba: “Es una situación parecida a finales del 2018”.

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Se anotan allí, en la óptica del intendente, estancamiento en algunas actividades productivas y caída en el consumo interno, además del aumento en la demanda laboral. “Ella ve lo mismo”, le dice el intendente en cuestión a este medio. Para ese jefe comunal, la campaña Cristina Libre “no puede ser la base del discurso. Yo estoy de acuerdo con que a Cristina hay que liberala, que está proscripta, pero no me ven con el cartelito, porque no creo que sea lo mejor”, lanza. También advierte que el esquema de Kicillof tampoco genera una apertura; más bien todo lo contrario. “A Máximo no lo invitaron a la primera reunión del Consejo del PJ. No es lo que yo hubiera hecho”, lanza el dirigente y agrega: “Si es tu primera reunión como presidente del PJ bonaerense después de lo que fue esa negociación, tenés que armar una reunión con los presidentes de los 135 municipios, invitarlo a Máximo y a todos los que no están dentro del consejo también”.

Otras épocas. Cristina Kirchner con Axel Kicillof, ministros e intendentes peronistas

En el cristinismo reconocen que la interna o las diferencias pueden disminuir si Kicillof le reconoce a Cristina Kirchner “lo que vale”, y que si el gobernador bonaerense, concurre a San José 1111 la discusión se termina o se ordena. Ante este posicionamiento, cerca de Kicillof contestaron ante la consulta de Infobae: “Nosotros creemos que si nos dejan de hacer cosas como la del teatro -Coliseo Podestá- también se arregla”.

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“En algún momento Axel y Máximo van a tener que sentarse. Hablamos, pero es una decisión de la superestructura”, plantea otro intendente. Muchos de ellos se vieron el martes en el Salón Dorado de la Gobernación, en un acto para hacer un repaso de la política sanitaria a nivel general y cargar las tintas contra el ajuste en el área por parte de la gestión de Javier Milei. A algunos les llamó la atención que no hubo una instancia posterior de reunión de tipo más política. “Yo vine porque necesito ambulancias para mi distrito, es la verdad”, sinceró un intendente del conurbano, sin conocer demasiado el contenido fino de la convocatoria.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner

En el medio del desconcierto sobre cómo se va a ordenar la interna y con la intención de generar un marco de acercamiento, que también tiene una tercera pata que es el Frente Renovador de Sergio Massa, está la gestión. Entre los intendentes también se comparte un diagnóstico: la emergencia que atraviesan los distritos en algunas cuestiones. Desde las finanzas locales hasta las demandas de la población. Allí hay cierto reclamo, también, al gobierno bonaerense. “Una licitación para el Río Salado está bien, pero hoy la prioridad tiene que ser otra: salud, bala y comida”, describe un intendente de la populosa Tercera sección electoral. Aclara que, por “bala”, se refiere a seguridad. Por eso los jefes comunales están pulseando por una ley para regular las policías locales o municipales.

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Entre el pedido de un grupo de intendentes para gestionar una instancia de acercamiento con el kirchnerismo, también aparece el reclamo a Kicillof para “definir prioridades”, en gestión. En paralelo, el armado político del mandatario bonaerense viene expandiéndose para tener un sustento propio hacia 2027.