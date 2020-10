Elisa Carrió ratificó su apoyo para que Daniel Rafecas sea procurador y criticó a los dirigentes de la oposición que no respaldaron su iniciativa

Elisa Carrió criticó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que no respaldaron su iniciativa para tratar la designación de Daniel Rafecas

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó su respaldo a la candidatura de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación y cuestionó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que dejaron trascender que no están de acuerdo con su iniciativa. El juez federal fue propuesto por el oficialismo pero su pliego aún no está resuelto.

Ayer la Coalición Cívica emitió un comunicado en el que planteó que es necesario “un gesto institucional exento de especulaciones políticas en días de tanta desconfianza en la República y las instituciones”, donde también hubo un pedido explícito para que la oposición avale la designación del procurador prestando el quórum especial que necesita el Congreso, y así avanzar con la nominación propuesta por el presidente Alberto Fernández.

“En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos vamos al régimen de Maduro”, explicó la cofundadora de Cambiemos.

El juez Daniel Rafecas es impulsado por el oficialismo para ocupar el cargo de procurador general de la Nación

Este miércoles Carrió le dedicó un audio a los dirigentes de la oposición que no están de acuerdo con su postura. “Lo define la mesa de Juntos por el Cambio”, le explicaron a Infobae desde el radicalismo, luego que el comunicado generara un debate interno sobre el accionar de la ex diputada y la posición frente a la designación del magistrado.

“A los que me critican por las redes y a todo el pueblo de la Nación. Escuchó diatribas contra la estrategia pensada, no es que cambié, la tengo desde marzo, de dar apoyo institucional desde el Senado al juez Rafecas”, fueron las primeras palabras de Carrió en el audio. Luego, siguieron una batería de reproches.

“No tendría que darles explicaciones porque ustedes confían en mi cuando los ayudo y después no confían en mi. Y después pasan a confiar. Y en tiempos no electorales me matan y en tiempos electores soy la reserva electoral de la Nación”, sostuvo, con un tono de voz que dejaba a la luz su ofuscación por la falta de respaldo.

Carrió apuntó contra los dirigentes más jóvenes e hizo alusión a una diputada radical. “Me parece que muchos de ustedes son jóvenes y tienen que saber la historia. Y los adultos que hemos vivido el 75′, el 89′, la dictadura, el 90′, el 2001, tienen que explicarle a sus hijos cómo quedamos. Sino no hay entendimiento”, expresó.

Elisa Carrió junto a Maximiliano Ferraro, uno de los dirigentes más cercanos

“Una joven diputada nacional de la UCR dijo el otro día “vamos a dejarnos de anécdotas”. Confunde la historia con anécdotas. Y no sabe que la historia está hecha de acontecimientos, que bien un ignorante podría tratar de anécdota”, sentenció. Y siguió: “Esa es una de las razones por la que me fui de la Cámara. Porque para ser diputado o diputada nacional hay que estudiar historia,. Porque la historia te ayuda a no repetir errores”. La crítica fue dirigida para la legisladora Brenda Austin, con la que Carrió se cruzó el año pasado en la Cámara de Diputados.

La líder de la Coalición Cívica continuó durante su audio con más críticas. “Yo no dependo de la opinión de ustedes. Yo estudié mucho para ser lo que hago. Y vivi mucho y sufrí mucho. Aprendí del dolor de los errores y del conocimiento de la historia de la humanidad. En consecuencia, no quiero sus aplausos. Yo respondo ante mi conciencia y ante Dios", indicó.

Además, defendió a los dirigentes más cercanos como Juan Manuel López o Maximiliano Ferraro, que ayer viralizaron el comunicado de la Coalición Cívica. “No los culpen. En realidad ellos son los que se quedaron conmigo cuando todos ustedes me abandonaron en el 2011 y saqué 1,8% (de los votos). Después algunos lloraban y me pedían perdón”, aseguró. Y agregó: “Ellos me acompañaron en la soledad más absoluta en que me dejaron ustedes”.

Elisa Carrió junto a los principales dirigentes de la Coalición Cívica (Prensa Carrió)

El juez federal Rafecas fue elegido por el Presidente para asumir en la Procuración General, lugar que se encuentra vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017. Macri impulsó infructuosamente a Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego también quedó empantanado en medio de la discusión política entre los dos polos de la grieta.

La función del jefe de los fiscales es ejercida actualmente por Eduardo Casal, un funcionario de carrera que en las últimas semanas se convirtió en blanco de las críticas del oficialismo.

Actualmente, la ley prevé que el Procurador debe ser designado con el voto de los dos tercios de los senadores presentes . Con el trámite trabado en el Congreso y ante la imposibilidad de obtener las adhesiones necesarias, el oficialismo empezó a buscar alternativas para avanzar igual con la nominación de su candidato. Una de esas opciones implica una modificación en le ley para que el procurador sea designado por mayoría simple. De hecho, la semana pasada el senador Oscar Parrilli inició el tratamiento de proyectos que prevén esos cambios.

Seguí leyendo

Presupuesto: la sesión comenzó con la emoción de Mario Negri por Alfonsín y un cruce por las tomas de tierras

Cómo reaccionó Juntos por el Cambio al pedido de Elisa Carrió para que la oposición facilite la designación de Daniel Rafecas como procurador