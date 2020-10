Sergio Berni cuestionó a los municipios de Cambiemos que anunciaron que comprarán pistolas Taser

Berni se opone a la idea de algunos intendentes de instalar el uso de las Taser en territorio bonaerense

En medio del debate por el uso de las pistolas Taser, cuatro intendentes del conurbano bonaerense analizan reglamentar su implementación dentro de sus distritos. Todos pertenecen a Juntos por el Cambio: Julio Garro de La Plata, Néstor Grindetti de Lanús, Diego Valenzuela de Tres de Febrero y Jorge Macri de Vicente López. La decisión en bloque de la oposición generó la reacción del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien aseguró que los jefes municipales no controlan a sus policías locales y por lo tanto no pueden disponer el uso de las pistolas electrónicas.

El funcionario llamó a radio La Red y pidió salir al aire luego de escuchar una entrevista realizada al secretario de Seguridad y jefe de Gabinete de Lanús, Diego Kravetz, quien explicó los detalles del plan del distrito para adquirir estas armas no letales. Visiblemente molesto por lo que había escuchado, Berni planteó: “Lanús no tiene Policía; si quieren comprar las pistolas, las pueden comprar, pero las van a usar entre los funcionarios. La Policía local es parte de la Bonaerense”.

El funcionario aseguró estar sorprendido por la decisión de los intendentes y se preguntó si era ignorancia o demagogia, cuando un “Secretario de Seguridad dice ‘nosotros los metemos presos’ como si tuvieran la su propia policía; o decir ‘voy a comprar pistolas Taser para mi policía’; y la verdad es que la policía es bonaerenses y responde a la conducción de la provincia de Buenos Aires”.

Nestor Grindetti, intendente de Lanús

"Tenemos que dejar de hacer un poco demagogia y comenzar a pensar en un plan integral de seguridad y cómo aplicarlo. Lanús puede comprar todas las pistolas que quiera, pero no sé con quién las va a usar. Acá el que conduce la policía bonaerense y desarrolla el plan de seguridad es el ministro de Seguridad de la Provincia, no el municipio ”, insistió.

Berni recordó que los fondos destinados por Nación para reforzar la seguridad en el territorio bonaerense no son para comprar pistolas Taser. “El Presidente Alberto Fernández destinó una partida importante para el plan de seguridad para dotar de tecnología a la fuerza, y no para que cualquiera compre lo que quiera para una policía que no es de él”.

“Es una falta de respeto que se hable de las policías locales porque cuando las policía local cometen errores no se hacen cargo. Ellos (los municipios) no detiene a nadie, quien detienen y quien trabaja es la Policía Bonaerense, que la conduzco yo ”, ratificó Berni.

Las pistolas taser generan una descarga eléctrica que inmoviliza a un potencial agresor

Tras tras la muerte de Roldán en Palermo, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que será reactivado el proceso de licitación para que la Policía de la Ciudad adquiera 300 pistolas Taser. Ahora, los cuatro intendentes de Cambiemos se sumaron a esta iniciativa. Pero Berni les dejó muy en claro su postura y la del Provincia.

"Debemos de dejar de ver las encuestas para saber que tenemos que decir a la mañana. No podemos ver las encuestas y decir queremos las Taser. Hay que tener un baño de razonabilidad y comenzar a pensar políticas de largo plazo. No hay políticas de largo plazo porque cada uno lleva agua para su molino y no piensa en el bien general”, se quejó.

En este sentido, recordó que quienes tienen la obligación de definir las políticas públicas en materia de seguridad son los ministros de Seguridad de cada una de las provincias y no los secretarios de seguridad de los distrito que "se apropian de la policías locales como si fueran suya, pero cuando generan líos la desconocen”.

Captura del tuit de Jorge Macri

“Hay que dejar de confundir a la gente: la policía local no es del intendente, es la policía de la Provincia de Buenos Aires. El plan de seguridad es de la Provincia y el dinero que se consiguió es para dotar de tecnología a los efectivos y por sobretodo capacitar y profesionalizar a la fuerza”, ratificó Berni.

Además, el ministro recordó que no es barata la adquisición de ese material ni es sencillo su uso y capacitación. “No tiene idea ni del precio de las Taser, tiene un desconocimiento total. Las pistolas han cambiado la tecnología. El policía que porta una Taser a partir del momento que desenfunda, enciende una alarma en el comando y no solo graba audio, también graba video. El problema no es cuánto vale, sino cuánto cuesta entrenar a un policía para que la use. No es lo mismo entrenar a un policía con un arma de fuego, que la munición es muy barata, que un cartucho de Taser que sale muy caro”, señaló.

Berni le recordó a los intendentes de Cambiemos que las policías locales no son suyas y están a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense

Respecto al entrenamiento, Berni aseguró que mucho más complejo. " Un arma de fuego dispara un solo proyectil, con la pistola Taser salen dos electrodos, y estos electrodos tienen dos caminos distintos porque transmiten corriente. Para que haya corriente en el cuerpo humano tiene que haber una diferencia de potencia, esto significa que cuanto más separados los electrodos es más efectivo su uso. Con el arma de fuego tiene que hacer puntería en una sola dimensión mientras que con la Taser en tres dimensiones ”, explicó.

Finalmente Berni aseguró que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aún no cumplió con su promesa de entregas las pistolas Taser que compró la anterior administración. “Las Taser que fueron para el GEOF la ministra se había comprometido a entregarlas a la Provincia de Buenos Aires. Todavía estoy esperando que lleguen”, concluyó.

Seguí leyendo:

Cuatro municipios bonaerenses buscan implementar el uso de las pistolas Taser

La provincia de Santa Fe también anunció que incorporará pistolas Taser

Sergio Massa condenó la muerte del policía Juan Roldán y respaldó el uso de las pistolas Taser

El policía Juan Roldán fue víctima de dos abolicionismos: el penal y el psiquiátrico