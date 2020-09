La Fiscalía de Casación pidió que Menem sea condenado por el encubrimiento del atentado a la AMIA

Carlos Menem

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé pidió que el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem sea condenado por el encubrimiento en la investigación judicial del atentado a la AMIA , puntualmente en lo que se llamó “la pista siria”. En el juicio oral, que concluyó en febrero del año pasado, Menem había sido absuelto.

Pleé también dictaminó para que se confirmen las condenas que en el juicio recibieron el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Lo hizo en un escrito de 112 paginas que presentó este martes ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ahora tendrá que resolver si confirma o revoca las condenas y las absoluciones que se dictaron en el juicio, lo que podría derivar en detenciones para que los acusados comiencen a cumplir las penas.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó en febrero de 2019, después de tres años y medio de juicio, el proceso en el que se juzgaron las irregularidades en la investigación judicial del atentado a la AMIA, ocurrido el 17 de julio de 1994 en el que una camioneta Renault Traffic explotó en la puerta de la mutual y mató a 85 personas e hirió a otras 151.

Se juzgaron tres hechos que tenían como acusados a las autoridades judiciales y políticas que debían resolver el atentado y dar con sus responsables. Uno fue el pago ilegal de 400 mil dólares que se le hizo a Telleldín -acusado de entregar la Traffic para el atentado- para que involucrara falsamente en el hecho a oficiales de la policía boanaerense. El pago lo hizo la entonces Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) a pedido del juez Galeano. También se juzgó la coacción de Galeano a testigos del caso para que sostuvieran la acusación y la desviación de la llamada “pista siria”, que apuntaba a Alberto Kannore Edul, un empresario amigo de Menem.

El fiscal Raúl Pleé (Guille Llamos)

El Tribunal Oral condenó a Galeano a seis años de prisión, a los ex fiscales Mullen y Barbaccia a dos años, a Telleldín a tres años y seis meses, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses, al ex subjefe de la SIDE Juan Carlos Anchezar a tres años, al ex comisario de la Policía Federal Carlos Castañeda a tres años y Ana Boragni, ex esposa de Telleldín, a dos años. Y fueron absueltos Menem, el abogado Víctor Stinfale, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios -fallecido-, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex agente de inteligencia Patricio Finnen.

Tras el veredicto, las partes apelaron. El fiscal del juicio, Roberto Salum, lo hizo contra las absoluciones y para que se agrave la condena por los delitos de peculado y privación ilegal de la libertad contra Gaelano y los fiscales.

El fiscal Pleé mantuvo la apelación de su colega Salum para que se condene a los acusados que fueron absueltos pero no compartió el criterio para condenar por otros delitos al ex juez -que fue destituido en 2005 de su cargo por mal desempeño- y a los fiscales.

En el juicio, los fiscales Salum y Miguel Yivoff habían pedido cuatro años de prisión para Menem. Señalaron que la llamada “pista siria” se dejó de investigar el mismo día que Alberto Kannore Edul visitó la Casa Rosada y se ordenaron tres allanamientos sobre sus domicilios, uno de los cuáles se dejó sin efecto.

El ex juez Galeano (Adrián Escandar)

La Fiscalía sostuvo que Galeano recibió un llamado de Munir Menem, fallecido hermano del ex presidente y entonces jefe de la Unidad Presidente, para que levante esa investigación. Esa orden, señalaron los fiscales, fue instigada de Menem. Y agregaron que esa pista no se volvió a investigar hasta que Menem dejó la presidencia. El fiscal Pleé compartió esos argumentos y pidió que Menem sea condenado. También que se rechacen las apelaciones del resto de los acusados y que se confirmen las penas que recibieron. Ahora tendrá que resolver la Cámara de Casación.

Hay otros dos casos judiciales por el atentado a la AMIA. Uno en el que se investiga el crimen, que se considerado de lesa humanidad, y por el que hay seis ordenes de detención para los que se consideran los iraníes que ordenaron el ataque. Y el segundo es el juicio oral que se está realizando a Telleldín por la presunta facilitación y acondicionamiento de la camioneta que se usó como coche bomba.

