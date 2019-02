Los primeros en apelar serán las defensas del ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamos Mûllen y José Barbaccia. Los ex fiscales sostuvieron que los estaban condenando por un delito por el que nunca fueron indagados: incumplimiento de los deberes de funcionario, mientras que el ex juez buscará revertir ante Casación la cantidad de delitos que le impusieron y le fijaron la pena más alta.