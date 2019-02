El ex presidente Carlos Menem fue absuelto hoy en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. En cambio, fueron condenados el ex juez Juan José Galeano a seis años de prisión y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy a cuatro años y seis meses. También fueron condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -ambos a dos años de prisión- y el reducidor de autos Carlos Telleldín a tres años y seis meses.