Gerardo Morales: “No me gustan algunas actitudes de Macri desde lejos, no es el jefe de la oposición”

Envuelto en una crisis sanitaria al borde de la ocupación total de las camas de terapia intensiva, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales criticó a sectores de Juntos por el Cambio que “echan leña al fuego” durante la pandemia y cuestionó al ex presidente Mauricio Macri, a quien no reconoció como el líder de la oposición.

“No me gustan actitudes y no me parece que las haga desde lejos”, señaló el mandatario jujeño sobre el rol que está asumiendo Mauricio Macri, quien ayer encabezó una cumbre opositora virtual. El ex jefe de Estado se conectó desde la exclusiva Costa Azul, en Francia, adonde viajó para participar de actividades como presidente de la Fundación FIFA.

En una entrevista con Luis Novaresio, por radio La Red, Gerardo Morales consideró en que el hecho de que Macri haya viajado al exterior en medio de la pandemia lo ubica por fuera del liderazgo del espacio opositor. “No dice mal. Mejor me callo...”, se contuvo el mandatario jujeño.

Morales aclaró que no participó del Zoom de este lunes, donde se encontraron los dirigentes de Juntos por el Cambio para debatir sobre el rechazo a la reforma judicial y la pospandemia, y minimizó la conducción de Mauricio Macri en ese tipo de instancias políticas. “Macri es el ex presidente. Nuestro partido tiene su propia dinámica con Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, hay una mesa de articulación”, sostuvo.

Además, el gobernador se manifestó en disconformidad con el comportamiento que llevaron adelante dirigentes de su propia coalición, que desde hace meses confrontan con el Gobierno por la extensión de la cuarentena obligatoria y se oponen a debatir proyectos de ley en el Congreso.

“Lo que tenemos que hacer es cooperar, colaborar. En la situación más compleja, teníamos gente de la oposición que en vez de echar agua, echaban al alcohol o tiraba mas leña al fuego ”, consideró Morales, que -insistió- vive “en carne propia” las dificultades de gestionar la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus. “Hay gente que no te aporta nada y no hace nada, o lo unico que hace es fake news y criticar en un momento en el que el pueblo tiene que estar unido”, completó .

La provincia de Jujuy se encuentra “al borde del colapso” sanitario con el 93,1% de ocupación en sus camas críticas de terapia intensiva. Por estos días, el gobernador Morales gestiona con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el arribo de más terapistas al distrito y así poder habilitar más camas en ese nivel.

Después de semanas de aislamiento estricto, esta semana el gobernador flexibilizó la reapertura de actividades en el 70% de Jujuy, mientras que permanecerán en Fase 1 - con actividades esenciales- aquellos lugares clasificados como “zonas rojas” con brotes de coronavirus, como Ledesma y Susques.

A pesar de que los contagios no cesan, el gobernador Morales tuvo que levantar algunas restricciones en varias zonas de Jujuy para las actividades comerciales y gastronómicos porque reconoce que “hay que convivir con el virus” hasta que se aplique una vacuna o tratamiento efectivo. Los efectos de la recesión en el empleo por la pandemia, y que se agravan por la cuarentena, forzaron a las nuevas reaperturas en Jujuy. “Vamos a tener que buscar formar de convivir responsablemente”, sostuvo, e insistió en el cumplimiento del distanciamiento social y los protocolos.

